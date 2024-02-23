9 киношных пар с действительно здоровыми отношениями и 4, на которые не стоит равняться
Некоторые истории любви на экране выглядят настолько романтично, что служат источником вдохновения для многих зрителей. Однако в реальной жизни эти пары вряд ли были бы действительно счастливы, и превращать их в пример для подражания не стоит. Другие же влюбленные, которые не вызывают столько симпатий, на деле демонстрируют нам на редкость здоровые отношения.
Да: Аманда и Грэм («Отпуск по обмену»)
На первый взгляд, эта пара далека от идеальной: ни Аманда, ни Грэм не стремятся к прочным, длительным взаимоотношениям, они просто планируют закрутить короткую интрижку. Но при этом молодые люди достаточно откровенны друг с другом. С самого начала они выстраивают четкие личные границы и искренне говорят, чего они ждут от предполагаемого романа. Их будущие отношения вряд ли будут простыми, но на фоне многих слащавых пар из кино подобный подход выглядит интересно и свежо.
Да: Фил и Рита («День сурка»)
В начале ленты главные герои не слишком-то нравятся друг другу, что вполне понятно. Персонаж Билла Мюррея хоть и обаятелен, но чересчур эгоистичен и не обращает особого внимания на чувства других людей. Однако ему приходится измениться и научится быть более чутким и внимательным. Развитие отношений Фила и Риты показывает, что любые перемены в жизни никогда не происходят по мановению волшебной палочки. Чтобы чего-то добиться, человек должен искренне этого хотеть.
Да: Джоэл и Клементина («Вечное сияние чистого разума»)
Учитывая то, что и Джоэл, и Клементина в какой-то момент решили стереть воспоминания о своем романе, их отношения нельзя назвать идеальными. Зато они выглядят на редкость правдоподобными. Ведь многие пары, столкнувшись с трудностями, задумываются о том, чтобы разойтись, желательно, обо всем позабыв. При этом, несмотря на предыдущий болезненный опыт и разногласия, Джоэл и Клементина все-таки решают дать друг другу еще один шанс.
Да: Китнисс и Пит (серия фильмов «Голодные игры»)
Фанаты до сих спорят, были ли чувства Китнисс к Питу искренними. Действительно, нельзя сказать, что их соединила безумная любовь с первого взгляда. Наоборот, чувства молодых людей развивались постепенно и не всегда просто. Пару объединяет не страсть, но общий болезненный опыт, схожие цели и взаимное уважение. Поэтому они понимают и принимают друг друга, не идеализируя партнера и прекрасно сознавая все его достоинства и недостатки.
Да: Фрэнсис и Джонни («Грязные танцы»)
Когда Френсис и Джонни встречаются, их разделяет многое: возраст, происхождение, жизненный опыт, поэтому навряд ли этот роман мог бы продлиться долго. Но даже на протяжении этих коротких летних недель молодые люди помогают друг другу измениться к лучшему.
Благодаря Френсис, Джонни начинает верить в то, что достоин лучшей жизни, и что он может этого добиться. А Френсис выбирается из своей раковины и понимает, что мир вокруг не так прост и однозначен. Даже если молодые люди и расстанутся, они все равно будут хранить воспоминания о взаимной любви.
Да: Супруги Дурсли (серия фильмов «Гарри Поттер»)
Хотя Петунью и Вернона Дурслей сложно назвать приятными людьми, нельзя отрицать, что они гармоничная и любящая пара. Супруги поддерживают друг друга во всех вопросах, почти не ссорятся и одинаково смотрят на многие моменты.
Когда Петунья отказывается выгнать Гарри, несмотря на призывы Вернона, тот тут же меняет свое решение и соглашается с любимой женой. Вернон — действительно преданный и заботливый муж. Он смог принять тот факт, что его свояченица была волшебницей, и не стал препятствовать появлению Гарри в их доме, хотя у мальчика и были способности к магии.
Да: Элизабет и мистер Дарси («Гордость и предубеждение»)
Отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси начинаются непросто. Девушку отталкивает чрезмерная гордыня молодого человека, а его смущают ее происхождение и невоспитанные родственницы. Но, постепенно сближаясь и узнавая друг друга, Лиззи и Дарси учатся признавать собственные ошибки и не судить окружающих слишком скоро. Любовь помогает им обоим стать немного лучше.
Да: Санса и Тирион («Игра престолов»)
Бедной Сансе Старк отчаянно не везет в любви. Ее постоянно пытаются связать матримониальными узами с настоящими чудовищами, которые без всякого зазрения совести издеваются над девушкой. В этой череде есть только одно приятное исключение — Тирион Ланнистер. Пусть супружескую пару не связывает романтическая любовь, но они искренне уважают друг друга и стараются заботиться о партнере. На фоне других пар в мире Мартина такие взаимоотношения кажутся почти идеальными.
Да: Люциус и Нарцисса Малфои (серия фильмов «Гарри Поттер»)
Джоан Роулинг не упоминала, как именно Люциус и Нарцисса начали свою семейную жизнь: был ли это договорной брак или они поженились по любви. Но в любом случае их взаимная преданность и забота друг о друге очевидны. Они идеальная пара: никогда не ссорятся и преодолевают сложные этапы вместе.
Люциус не стал отправлять своего сына на обучение в Дурмстранг, потому что супруга была против этого. А когда мужа посадили за решетку, Нарцисса отчаянно защищала его и настаивала на воссоединении семьи. Малфои, несомненно, выбрали неправильную сторону, но это не смогло разрушить их семью, и Люциуса можно назвать идеальным мужем.
Нет: Ретт к Скарлетт («Унесенные ветром»)
Ретта Батлера часто идеализируют, превращяя его в романтического героя, который преданно любит женщину на протяжении многих лет, а она, неблагодарная, грезит о другом. На деле Ретт — фигура неоднозначная. Во-первых, когда он знакомится со Скарлетт, ей 16 лет, а ему 33 года. Она — всего лишь избалованный ребенок, а он — взрослый мужчина, и его насмешки над девушкой выглядят как минимум нелепо.
Во-вторых, он бросает девушку в тот момент, когда она более всего нуждается в нем. Ретт обаятелен, но, судя по его поведению, он самовлюбленный индюк, нарцисс и может быть весьма жестоким с супругой. Он не гнушается ни обманом, ни оскорблениям, так что их супружеские отношения выглядят романтично только на первый взгляд. На деле же это бесконечная битва двух эгоистов.
Нет: Чудовище и Белль («Красавица и чудовище»)
Несмотря на то, что Чудовище заставляет Белль остаться в его замке, постоянно орет на девушку и запугивает ее, она умудряется увидеть за его пугающей внешностью добрую и ласковую натуру. Но остается вопрос: действительно ли Чудовище — положительный персонаж, или таковым его нарисовало богатое воображение мечтательницы Белль?
В реальном мире агрессивность и приступы ярости невозможно победить с помощью доброты и жертвенности. Поэтому история Красавицы и Чудовища учит не слишком правильным вещам и показывает, что можно запугивать понравившегося тебе человека, держать его в изоляции, а в награду получить преданность и любовь.
Нет: Вивиан и Эдвард («Красотка»)
История любви элегантного бизнесмена и забавной уличной девчонки до сих пор вызывает у многих слезы умиления. Кажется, что Вивиан меняет Эдварда к лучшему, и благодаря ей он становится более чутким и заботливым. Но для самой девушки в этих отношениях нет ничего хорошего. Эдвард готов демонстрировать Вивиан всему миру, но только если она выглядит и ведет себя достойно.
В финале ленты он является к девушке как рыцарь в сияющих доспехах, чтобы спасти ее. Но ведь Вивиан в этом не нуждается. Она собиралась уехать из города, закончить образование и наконец-то встать на ноги. А теперь бедняжка скорее всего окажется запертой в роскошном замке своего принца, окруженная его заботой и деньгами, и так никогда и не узнает, чего бы она смогла добиться в жизни самостоятельно, без помощи Эдварда. По мнению Ричарда Гира, исполнившего главную роль, вместе эти герои долго не протянут.
Нет: Рон и Гермиона (серия фильмов «Гарри Поттер»)
История любви Рона и Гермионы — это классический пример нездоровых отношений, где один из партнеров пытается самоутвердиться, оскорбляя и постоянно унижая любимую. На протяжении всей саги Рон высмеивает в Гермионе буквально все, начиная от увлечения девушки учебой и заканчивая ее внешностью. Да, у них есть и светлые моменты, но получить поддержку от юноши значительно сложнее, чем очередную порцию уколов, насмешек или же ледяного неодобрения.
Гермиона же стоически терпит все это, пока отвратительное поведение Рона не вызывает у нее очередной эмоциональный срыв. Причем многое можно было бы списать на возраст героев, если бы в «Проклятом дитя» Уизли, уже взрослый мужчина, муж и отец, не вел бы себя точно так же. Поэтому остается непонятным, почему Гермиона сносит все выкрутасы Рона. Возможно, она принимает их за проявление любви и полагает, что лучшего она и не заслуживает. Лучше бы Рон и Гермиона расстались после окончания школы.
Кстати, многие вроде бы положительные персонажи в кино при ближайшем рассмотрении оказываются не столь приятными личностями.
Комментарии
Не согласна насчет Ретта Батлера. Он искренне и много лет любил Скарлетт, но при этом отлично видел ее недостатки и понимал, что как только он будет себя вести любяще и заботливо, то она тут же ему на шею сядет и ножки свесит образно говоря и жизни ему не будет, что впрочем почти произошло однажды. Так что он вел себя с ней абсолютно правильно
Единственное, что я выносил из отношений- вещи бывших из своей квартиры на помойку
"Можно запугивать понравившегося тебе человека, держать его в изоляции, а в награду получить преданность и любовь"- ха! Весь турецкий и азиатский кинематограф этим пронизан. Можно и нужно насиловать, причем морально и физически, запугивать, насмехаться, издеваться, и в итоге тот, кого ты кошмарил в попытках добиться, прибежит или приползет к тебе, тирану, и вы будете вместе навсегда! А, ну и главный засранец, который обижал объект своих симпатий, конечно же меняется в лучшую сторону, меняя попутно ориентацию, причем все это происходит в течении одной недели😁
На меня отношения никак не повлияли и не влияют. В смысле что лучше и заботливее я не становлюсь.
Наоборот, с каждым разом убеждаюсь, что самому проще и легче
Та-а-к.
Ретт - кто угодно, но не нарцисс. Он много лет искренне и от всей души любил Скарлетт. Он закрыл глаза на её одержимость Эшли. Он, в конце концов, спетлял на уже проигранную войну, иначе бы его совесть замучила. Он, рискуя собой, спас это подполье инфантилов-куклукслкановцев. Он полностью и с радостью подчинился диктатуре Мамушки. Он восхищался и боготворил Мелли, которая была для него моральным идеалом. Не очень характерное для нарциссов поведение.
Рон, когда был подростком, вёл себя как подросток. Да, задирал понравившуюся девочку, но первый же бросался за неё в драку, стоило её кому-то задеть (это его Гермиона, и за косички её дёргать имеет право только он). Он верный до конца. Для него на первом месте друзья и семья, а не "всеобщее благо", как у Гарри. Собственно, это несовпадение и стало причиной их размолвки в "Дарах смерти"., а не то, что Рон испугался или по маминой стряпне соскучился. Он тот самый надёжный тыл для амбициозной Гермионы.
А Люциус Малфой - тряпка, подставившая свою семью. Из-за него у Драко возникли проблемы, которые распутывала Нарцисса. Такое себе "вместе на сложных этапах". Кто ж эти сложные этапы и насоздавал-то, чтоб Нарцисса с Драко их героически преодолевали?
Идеальную пару забыли: Гомес и Мортиша Аддамс. Ну, до Уэнсдей, может быть.