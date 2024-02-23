9 киношных пар с действительно здоровыми отношениями и 4, на которые не стоит равняться

Некоторые истории любви на экране выглядят настолько романтично, что служат источником вдохновения для многих зрителей. Однако в реальной жизни эти пары вряд ли были бы действительно счастливы, и превращать их в пример для подражания не стоит. Другие же влюбленные, которые не вызывают столько симпатий, на деле демонстрируют нам на редкость здоровые отношения.

Да: Аманда и Грэм («Отпуск по обмену»)

На первый взгляд, эта пара далека от идеальной: ни Аманда, ни Грэм не стремятся к прочным, длительным взаимоотношениям, они просто планируют закрутить короткую интрижку. Но при этом молодые люди достаточно откровенны друг с другом. С самого начала они выстраивают четкие личные границы и искренне говорят, чего они ждут от предполагаемого романа. Их будущие отношения вряд ли будут простыми, но на фоне многих слащавых пар из кино подобный подход выглядит интересно и свежо.

Да: Фил и Рита («День сурка»)

В начале ленты главные герои не слишком-то нравятся друг другу, что вполне понятно. Персонаж Билла Мюррея хоть и обаятелен, но чересчур эгоистичен и не обращает особого внимания на чувства других людей. Однако ему приходится измениться и научится быть более чутким и внимательным. Развитие отношений Фила и Риты показывает, что любые перемены в жизни никогда не происходят по мановению волшебной палочки. Чтобы чего-то добиться, человек должен искренне этого хотеть.

Да: Джоэл и Клементина («Вечное сияние чистого разума»)

Учитывая то, что и Джоэл, и Клементина в какой-то момент решили стереть воспоминания о своем романе, их отношения нельзя назвать идеальными. Зато они выглядят на редкость правдоподобными. Ведь многие пары, столкнувшись с трудностями, задумываются о том, чтобы разойтись, желательно, обо всем позабыв. При этом, несмотря на предыдущий болезненный опыт и разногласия, Джоэл и Клементина все-таки решают дать друг другу еще один шанс.

Да: Китнисс и Пит (серия фильмов «Голодные игры»)

Фанаты до сих спорят, были ли чувства Китнисс к Питу искренними. Действительно, нельзя сказать, что их соединила безумная любовь с первого взгляда. Наоборот, чувства молодых людей развивались постепенно и не всегда просто. Пару объединяет не страсть, но общий болезненный опыт, схожие цели и взаимное уважение. Поэтому они понимают и принимают друг друга, не идеализируя партнера и прекрасно сознавая все его достоинства и недостатки.

Да: Фрэнсис и Джонни («Грязные танцы»)

Когда Френсис и Джонни встречаются, их разделяет многое: возраст, происхождение, жизненный опыт, поэтому навряд ли этот роман мог бы продлиться долго. Но даже на протяжении этих коротких летних недель молодые люди помогают друг другу измениться к лучшему. Благодаря Френсис, Джонни начинает верить в то, что достоин лучшей жизни, и что он может этого добиться. А Френсис выбирается из своей раковины и понимает, что мир вокруг не так прост и однозначен. Даже если молодые люди и расстанутся, они все равно будут хранить воспоминания о взаимной любви.

Да: Супруги Дурсли (серия фильмов «Гарри Поттер»)

Хотя Петунью и Вернона Дурслей сложно назвать приятными людьми, нельзя отрицать, что они гармоничная и любящая пара. Супруги поддерживают друг друга во всех вопросах, почти не ссорятся и одинаково смотрят на многие моменты. Когда Петунья отказывается выгнать Гарри, несмотря на призывы Вернона, тот тут же меняет свое решение и соглашается с любимой женой. Вернон — действительно преданный и заботливый муж. Он смог принять тот факт, что его свояченица была волшебницей, и не стал препятствовать появлению Гарри в их доме, хотя у мальчика и были способности к магии.

Да: Элизабет и мистер Дарси («Гордость и предубеждение»)

Отношения Элизабет Беннет и мистера Дарси начинаются непросто. Девушку отталкивает чрезмерная гордыня молодого человека, а его смущают ее происхождение и невоспитанные родственницы. Но, постепенно сближаясь и узнавая друг друга, Лиззи и Дарси учатся признавать собственные ошибки и не судить окружающих слишком скоро. Любовь помогает им обоим стать немного лучше.

Да: Санса и Тирион («Игра престолов»)

Бедной Сансе Старк отчаянно не везет в любви. Ее постоянно пытаются связать матримониальными узами с настоящими чудовищами, которые без всякого зазрения совести издеваются над девушкой. В этой череде есть только одно приятное исключение — Тирион Ланнистер. Пусть супружескую пару не связывает романтическая любовь, но они искренне уважают друг друга и стараются заботиться о партнере. На фоне других пар в мире Мартина такие взаимоотношения кажутся почти идеальными.

Да: Люциус и Нарцисса Малфои (серия фильмов «Гарри Поттер»)

Джоан Роулинг не упоминала, как именно Люциус и Нарцисса начали свою семейную жизнь: был ли это договорной брак или они поженились по любви. Но в любом случае их взаимная преданность и забота друг о друге очевидны. Они идеальная пара: никогда не ссорятся и преодолевают сложные этапы вместе. Люциус не стал отправлять своего сына на обучение в Дурмстранг, потому что супруга была против этого. А когда мужа посадили за решетку, Нарцисса отчаянно защищала его и настаивала на воссоединении семьи. Малфои, несомненно, выбрали неправильную сторону, но это не смогло разрушить их семью, и Люциуса можно назвать идеальным мужем.

Нет: Ретт к Скарлетт («Унесенные ветром»)

Ретта Батлера часто идеализируют, превращяя его в романтического героя, который преданно любит женщину на протяжении многих лет, а она, неблагодарная, грезит о другом. На деле Ретт — фигура неоднозначная. Во-первых, когда он знакомится со Скарлетт, ей 16 лет, а ему 33 года. Она — всего лишь избалованный ребенок, а он — взрослый мужчина, и его насмешки над девушкой выглядят как минимум нелепо. Во-вторых, он бросает девушку в тот момент, когда она более всего нуждается в нем. Ретт обаятелен, но, судя по его поведению, он самовлюбленный индюк, нарцисс и может быть весьма жестоким с супругой. Он не гнушается ни обманом, ни оскорблениям, так что их супружеские отношения выглядят романтично только на первый взгляд. На деле же это бесконечная битва двух эгоистов.

Нет: Чудовище и Белль («Красавица и чудовище»)

Несмотря на то, что Чудовище заставляет Белль остаться в его замке, постоянно орет на девушку и запугивает ее, она умудряется увидеть за его пугающей внешностью добрую и ласковую натуру. Но остается вопрос: действительно ли Чудовище — положительный персонаж, или таковым его нарисовало богатое воображение мечтательницы Белль? В реальном мире агрессивность и приступы ярости невозможно победить с помощью доброты и жертвенности. Поэтому история Красавицы и Чудовища учит не слишком правильным вещам и показывает, что можно запугивать понравившегося тебе человека, держать его в изоляции, а в награду получить преданность и любовь.

Нет: Вивиан и Эдвард («Красотка»)

История любви элегантного бизнесмена и забавной уличной девчонки до сих пор вызывает у многих слезы умиления. Кажется, что Вивиан меняет Эдварда к лучшему, и благодаря ей он становится более чутким и заботливым. Но для самой девушки в этих отношениях нет ничего хорошего. Эдвард готов демонстрировать Вивиан всему миру, но только если она выглядит и ведет себя достойно. В финале ленты он является к девушке как рыцарь в сияющих доспехах, чтобы спасти ее. Но ведь Вивиан в этом не нуждается. Она собиралась уехать из города, закончить образование и наконец-то встать на ноги. А теперь бедняжка скорее всего окажется запертой в роскошном замке своего принца, окруженная его заботой и деньгами, и так никогда и не узнает, чего бы она смогла добиться в жизни самостоятельно, без помощи Эдварда. По мнению Ричарда Гира, исполнившего главную роль, вместе эти герои долго не протянут.

Нет: Рон и Гермиона (серия фильмов «Гарри Поттер»)

История любви Рона и Гермионы — это классический пример нездоровых отношений, где один из партнеров пытается самоутвердиться, оскорбляя и постоянно унижая любимую. На протяжении всей саги Рон высмеивает в Гермионе буквально все, начиная от увлечения девушки учебой и заканчивая ее внешностью. Да, у них есть и светлые моменты, но получить поддержку от юноши значительно сложнее, чем очередную порцию уколов, насмешек или же ледяного неодобрения. Гермиона же стоически терпит все это, пока отвратительное поведение Рона не вызывает у нее очередной эмоциональный срыв. Причем многое можно было бы списать на возраст героев, если бы в «Проклятом дитя» Уизли, уже взрослый мужчина, муж и отец, не вел бы себя точно так же. Поэтому остается непонятным, почему Гермиона сносит все выкрутасы Рона. Возможно, она принимает их за проявление любви и полагает, что лучшего она и не заслуживает. Лучше бы Рон и Гермиона расстались после окончания школы.