Как выглядят 8 природных явлений, которые мы видели только в кино
Многие природные явления выглядят внушительно на киноэкране, поэтому нам кажется, что создатели фильмов и сериалов преувеличивают действительность, чтобы произвести нужное впечатление на зрителей. Однако на самом деле некоторые кинематографисты не так уж сильно отходят от реальности, как может показаться. Мы решили выяснить, как необычные природные феномены выглядят в жизни.
Песчаные бури
Песчаные и пыльные бури, которые нередко усложняют жизнь героям кино, чаще всего возникают в засушливых, пустынных регионах, где растительность не может задержать частички почвы, поднятые сильным ветром. Предполагается, что песчаные бури не охватывают такие большие территории, как пыльные, поскольку песок тяжелее.
При этом сирокко — жаркий ветер, зарождающийся в пустынях Северной Африки, — вполне может перенести песчинки через Средиземное море и доставить их даже в Альпы. Песчаные и пыльные бури опасны тем, что сильно ухудшают видимость и пагубно влияют на респираторную систему человека. Ученые предупреждают, что из-за климатических изменений в последние десятилетия количество пыльных и песчаных бурь только увеличивается, и эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.
Трещины во льду
В самом начале ленты «Послезавтра» группа ученых, изучая ледник у Антарктического полуострова, чуть не попадает в беду, когда рядом с их лагерем появляется гигантская трещина во льду. Хотя, по словам специалистов, такие большие проломы редко возникают столь стремительно, в целом картина разрушения ледника, показанная в фильме, выглядит вполне реалистично.
Естественные трещины на поверхности обычно образуются в результате движения ледника и могут достигать 60 метров в глубину. Если разлом покрыт слоем снега, это может быть крайне опасно для людей. Поэтому специалисты рекомендуют пересекать ледники в связке, чтобы группа могла удержать человека от падения, если он случайно провалится в трещину.
Волны-монстры
Гигантская волна, которая была показана в ленте «Идеальный шторм», все еще остается для ученых загадкой. Точно неизвестно, что провоцирует их появление на поверхности моря, и долгое время они считались лишь выдумкой моряков с чересчур развитым воображением. Но в XX веке появились доказательства существования этого феномена. По одной из версий, если две большие волны сливаются во время сильного ветра, именно они и образуют гигантский, почти вертикальный вал воды, который порой превышает 20 метров в высоту.
Нужно суда делать способными к погружению, чтобы они могли подныривать под волны.
Сильные океанские течения могут сделать такие волны еще выше. И что особенно неприятно — появление «волн-монстров» практически невозможно предсказать, а они крайне опасны для судов и нефтяных вышек. Конструкции кораблей и платформ просто не предназначены для столкновения с такой массой воды, при этом преодолеть волну из-за ее крутизны практически невозможно. Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления «волны-монстры» могут появляться всё чаще.
Ледяной шторм
Да, в Москве несколько лет назад было такое. Очень красиво, деревья как стеклянные, но жалко их было ужасно.
Ледяной шторм выглядит очень красиво, но, как и было показано в фильме «Ледяной ветер», такое природное явление может привести к печальным последствиям. Дождь превращается в ледяной, если осадки формируются в теплых слоях атмосферы, но в процессе падения проходят через более холодный слой, расположенный ближе к земле, где температура опускается ниже нуля.
В результате капли воды, соприкасаясь с различными поверхностями, тут же замерзают, образуя ледяное покрытие. Когда шторм длится слишком долго или одновременно выпадает большое количество осадков, слой льда может превышать 1 см, что грозит не только обрывом проводов и падением деревьев, но и более серьезными разрушениями.
Крупный град и мегакриометеоры
Крупный градины размером с грейпфрут, падающие с неба, — это отнюдь не выдумка киношников. Более того, в последние десятилетия количество штормов, приносящих такие осадки, постепенно увеличивается.
Любой град формируется в грозовых облаках. Небольшие кристаллы льда поднимаются восходящими потоками воздуха и сталкиваются с переохлажденной водой, температура которой ниже нуля, но при этом она остается в жидком состоянии. Вода покрывает ядро и замерзает с разной скоростью, образуя слоистую структуру на поверхности кристаллов. Если град проводит в грозовых облаках от 10 до 15 минут, прежде чем выпасть на землю, он может увеличиться до солидных размеров.
А вот мегакриометеоры остаются более загадочным явлением. Ученые так и не смогли до конца разобраться, какие природные процессы приводят к образованию в атмосфере огромных ледяных глыб. По своей структуре мегакриометеоры напоминают обычный град и, как и он, состоят из дождевой воды. Однако их появление не всегда связано с грозами. С 2000 года с неба упало около 50 мегакриометеоров, вес которых варьировался от 0,5 до 50 кг.
Некоторые исследователи предполагают, что куски льда могут откалываться от фюзеляжа самолетов, но зачастую мегакриометеоры падают на землю вдали от маршрутов воздушных лайнеров. К счастью, большинство этих объектов еще ни разу не представляли серьезной угрозы для жизни людей, хотя иногда они и обрушиваются рядом с жилыми строениями и даже могут их частично разрушить.
Молнии
В некоторых фантастических фильмах молнии становятся причиной бед и могут привести к серьезным разрушениям. Многочисленные разряды, которые буквально пронзают экран, кажутся чем-то невозможным, но на самом деле в некоторых уголках Земли такое зрелище — отнюдь не редкость.
Так, в районе впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо (Южная Америка) на один квадратный километр приходится около 250 молний в год. Чаще всего грозы здесь случаются ночью в мае и октябре. В это время порой можно увидеть до 40 молний в минуту. Благодаря отличной видимости разряды заметны даже на расстоянии до 400 км, поэтому долгое время считалось, что молнии Кататумбо совершенно уникальны и не сопровождаются громом.
Нашествие саранчи
Нашествие саранчи пугало людей еще много веков назад. С этим явлением связывали не только уничтожение урожая, но и появление различных болезней. Однако только в прошлом веке ученые выяснили, что далеко не все насекомые этого вида отличаются пугающей прожорливостью. У саранчи есть две фазы. В первой, одиночной, она выглядит скромно, ведет себя тихо и обычно держится подальше от представителей собственного вида.
Но если корм на определенном участке оскудевает, например из-за продолжительной засухи, и саранча замечает рядом других представителей своего вида, она тут же дарит жизнь новому — «стадному» — потомству. Эти насекомые отличаются яркой желто-черной окраской, более крупным телом и крыльями, и их буквально притягивает друг к другу.
Благодаря этому саранча сбивается в огромные стаи — вплоть до миллиарда особей. Несколько таких групп могут съесть до 1,8 млн тонн растительности в день. Когда стаи стадной саранчи поднимаются в воздух, перемещаясь на новое место кормежки, они порой полностью закрывают солнце. По мнению ученых, из-за климатических изменений нашествия саранчи в ближайшем будущем будут происходить все чаще.
Дождь из животных
Сцены с дождем из рыб или лягушек, которые изредка встречаются в кино, кажутся художественной выдумкой или метафорой, однако это природное явление действительно существует. Дело в том, что торнадо или сильный вихрь может затянуть небольших созданий и перенести их на приличное расстояние.
Когда ветер утихает, они приземляются на землю вместе с оставшейся влагой. Правда, некоторые ученые до сих пор скептически относятся к этому явлению, предполагая, что мелких рыбешек и лягушек мог просто выбросить сильный ветер из близлежащих водоемов, но многочисленные свидетельства очевидцев опровергают это утверждение.
Кстати, некоторые чудеса природы выглядят настолько необычно, что кажутся зарисовками к научно-фантастическому фильму.
Комментарии
Что вдруг вспомнили про глобальное потепление? Сейчас другие страшилки в моде.