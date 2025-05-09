Как выглядят 8 природных явлений, которые мы видели только в кино

Песчаные и пыльные бури, которые нередко усложняют жизнь героям кино, чаще всего возникают в засушливых, пустынных регионах, где растительность не может задержать частички почвы, поднятые сильным ветром. Предполагается, что песчаные бури не охватывают такие большие территории, как пыльные, поскольку песок тяжелее.

При этом сирокко — жаркий ветер, зарождающийся в пустынях Северной Африки, — вполне может перенести песчинки через Средиземное море и доставить их даже в Альпы. Песчаные и пыльные бури опасны тем, что сильно ухудшают видимость и пагубно влияют на респираторную систему человека. Ученые предупреждают, что из-за климатических изменений в последние десятилетия количество пыльных и песчаных бурь только увеличивается, и эта тенденция сохранится и в ближайшие годы.