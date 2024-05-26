Каким был на самом деле был брак Пушкина, который признавался, что жена — это его 113 любовь

Семейная жизнь великого поэта до сих пор вызывает немало споров. Одни исследователи считают, что избранница Пушкина была корыстной и недалекой кокеткой и в результате погубила мужа. Другие утверждают, что супругов связывала нежная любовь, и они были счастливы. Мы решили попытаться разобраться, каким же действительно был брак Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

Пушкин искал жену, а не любовь

Поэт был на редкость влюбчивым созданием и неоднократно увлекался как родовитыми дамами, так и простыми барышнями, актрисами и крестьянками. В альбоме Елизаветы Ушаковой Пушкин перечислил имена 37 женщин, в которых он был влюблен. Но, судя по словам самого Александра Сергеевича, список этот был далеко не полным. Свою будущую супругу Пушкин назвал "сто тринадцатой любовью", а значит, еще 75 дам он не счел нужным упомянуть.

Однако, как бы сильно Пушкин ни влюблялся, до определенного момента он не торопился связывать себя узами брака. К тому же, многие его избранницы были уже замужем. Все изменилось в 1828 году, когда поэт вернулся из Михайловского. Светская круговерть и бесконечные увеселения быстро утомили Александра Сергеевича, он начал тяготиться своей одинокой холостяцкой жизнью. Самым логичным выходом из этой ситуации Пушкин посчитал брак, тем более, что все вокруг именно так и поступали. Решив остепениться, поэт, не долго раздумывая, ринулся подыскивать себе подходящую супругу.

Надо отметить, что в свете у Пушкина была не самая хорошая репутация, да и на государственной службе он не состоял. Так что жених из него получился не слишком-то завидный. Первые попытки Александра Сергеевича обрести спутницу жизни обернулись сокрушительным провалом. Находя подходящую невесту, поэт тут же влюблялся, однако барышни не торопились ответить ему взаимностью. В какой-то момент в свете начали ходить слухи о его скорой помолвке с Екатериной Ушаковой, но Пушкин увлекся другой юной красавицей, Анной Олениной. Та, правда, его чувств не разделила и даже оставила о поэте весьма язвительный отзыв в своем дневнике. А родители девушки и вовсе встретили матримониальные намерения Александра Сергеевича в штыки.

Невеста очаровала его не только своей красотой

Но все эти неудачи не изменили намерений поэта. В конце 1828 года на балу танцмейстера Йогеля Пушкин повстречал 16-летнюю красавицу Наталью Гончарову и был, по его словам, совершенно "огончарован". Именно она по словам поэта стала его 113 любовью. Вскоре Александр Сергеевич обратился к матери барышни, сообщая о своих серьезных намерениях, но получил довольно холодный ответ. Дело в том, что Наталья считалась самой очаровательной, но при том была и самой младшей из трех дочерей, а ее старшие сестры пока не были пристроены. Хуже того, девушки были бесприданницами и появлялись на балах в поношенных платьях и стоптанных туфлях, так что их мать отчаянно искала богатых женихов для своих дочек.

Некоторые исследователи считают, что Пушкина очаровала не только красота, юность и застенчивость Натальи. Он искренне сочувствовал девушке, которая вынуждена была терпеть столь властную родительскую любовь. Получив холодный полуотказ от матери Натальи, Пушкин в сердцах сбежал из Москвы. Новое предложение руки и сердца Гончаровой поэт рискнул сделать почти спустя год. На этот раз родители дали согласие на брак, но с определенным условием. Александр Сергеевич должен был доказать свою благонадежность, причем заверенную самим императором. Получив необходимое письмо с подтверждением, Пушкин столкнулся с новой трудностью: Гончаровы не могли выделить дочери приданое, а без него о свадьбе не могло быть и речи.

Перед свадьбой поэта терзали сомнения

Пушкин и сам был небогат, его родители так же были в стесненном положении. В результате отец выделили поэту небольшую деревеньку, которую требовалось заложить для получения необходимой суммы на приданое, свадьбу и семейную жизнь. Пока жених проводил время в денежных хлопотах, будущие родственники всячески трепали ему нервы. Мать Натальи бесконечно требовала денег да и просто придиралась к Пушкину. Дедушка избранницы, умудрившийся промотать огромное состояние, донимал Александра Сергеевича просьбами пристроить кому-нибудь из правительства медную статую императрицы Екатерины II, которая годами пылилась у него на конюшне.

Поместье Пушкиных в Болдино

Будущие родственники настолько опостылели Пушкину, что тот жаловался друзьям: "Черт дернул меня жениться". В итоге поэт в пух и прах разругался с будущей тещей, предложил невесте разорвать помолвку и умчался в деревню, даже не зная, будет ли свадьба или нет. В своих письмах он с некоторым ехидством отмечал: "Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты!" Однако вскорости Александр Сергеевич получил весьма нежное послание от Натальи, в котором та подтверждала свое желание выйти за него замуж и уверяла, что приданое ей и вовсе не нужно.

Будущая теща сводила Пушкина с ума

Наконец, настал день свадьбы, но даже он начался неудачно. Мать Натальи заявила, что церемонию придется отменить, так как у них нет денег на карету, чтобы добраться до храма. Пушкину срочно пришлось отправить родственникам 1000 рублей, по тем временам очень приличные деньги. Так, например, аренда одноэтажного дома в Москве стоила порядка 2000 рублей. И хотя поэт планировал жить на эту сумму с супругой в первые дни, он безропотно помог будущей теще. В храме во время венчания одна дурная примета следовала за другой, и гости, вздыхая, пророчили несчастливое будущее молодым. Первые дни семейной жизни тоже не задались. После брачной ночи Наталья безудержно рыдала. А все потому, что Пушкин решил провести весь день с друзьями и совершенно позабыл о молодой супруге.

Поначалу семейная жизнь складывалась непросто — теща не давала супругам спокойно жить. Она поучала Наталью, как та должна держать себя с мужем. Не забывала теща и о Пушкине, заставляя поэта встать на путь истинный и пытаясь избавить его от досадного легкомыслия. Надо признать, что мать Гончаровой, Наталья Ивановна, не всегда славилась столь тяжелым нравом. Но ее брак с Николаем Гончаровым оказался на редкость неудачным. Когда отец Николая умудрился почти полностью промотать огромное фамильное состояние, тот от отчаяния повредился в уме и обзавелся пагубными пристрастиями. В результате Наталья Ивановна вынуждена была заботиться о муже, вести дом и в одиночку заниматься воспитанием 7 детей, при том что свекор выделял на это весьма скудные суммы.

Именно стесненные жизненные обстоятельства превратили Наталью Ивановну в сущую мегеру, которая билась с Пушкиным за каждую копейку. На свадьбу заботливая теща подарила молодым закладную на бриллианты, а дедушка радостно вручил им медную статую Екатерины II. Пусть он и не смог ее продать императору, но теперь этот раритет хотя бы не пылился в конюшне.

Переезд в Петербург мало помог семейству

Дом на Арбате, где располагалась квартира Пушкина, в которой он прожил с супругой Натальей несколько месяцев после свадьбы

Молодая семья тщательно обустраивала свое фамильное гнездо в Москве, и даже друзья Пушкина изумлялись, каким хозяйственным стал поэт, который раньше больше гулял по кабакам, чем сидел дома. Но скрыться от вездесущий Натальи Ивановны было совершенно невозможно, и супруги решили сбежать в Царское Село, где сняли уютную усадьбу. Наслаждаясь уединенными прогулками по саду, супруги неожиданно столкнулись с императорской четой. Это встреча стала судьбоносной: Наталью пригласили ко двору, а Александру Сергеевичу пожаловали должность камер-юнкера, выделили скромное жалование и повелели заняться биографией Петра I. Наталья была смущена и расстроена таким поворотом, Пушкин же был просто в ярости. Деньги были совсем небольшие, а должность — просто унизительной для его возраста и заслуг.

В результате на первый свой бал в честь именин императора Наталья отправилась без супруга. Пушкин наотрез отказался рядиться в мундир камер-юнкера и появляться на торжественном мероприятии в компании «молокососов». Бедной женщине пришлось выслушать внушение от самого императора, пенявшего на отсутствие поэта. Несмотря на жалованье и доходы от публикаций, жили Пушкины не слишком богато. Ни муж, ни жена не умели разумно тратить деньги, а потому периоды изобилия, когда поэт заваливал супругу подарками, стремясь предвосхитить каждое ее желание, сменялись унылыми неделями безденежья, и они с трудом сводили концы с концами.

Гончаровой от многого пришлось отказаться ради брака

Хотя некоторые исследователи рисуют Наталью Гончарову очаровательной пустышкой, молодая женщина отнюдь не была глупа и необразована. Барышня получила отличное домашнее образование: она изучала историю, географию, литературу, свободно говорила на английском, немецком и французском языках, музицировала, играла в шахматы, прекрасно держалась в седле и писала стихи. Однако из-за бурного нрава матушки Наталья выросла тихим и застенчивым ребенком. Именно эту скромность окружающие часто принимали за глупость.

Семейная жизнь — а за 6 лет брака у Пушкиных родилось четверо детей — не оставляла Наталье много времени на прежние увлечения. Верховой ездой она почти не занималась, потому что деликатное положение, в котором женщина часто оказывалась, не позволяло ей этого. Поэзию Наталья, скорее всего, тоже забросила. Как-то девушка рискнула отправить свои стихи Пушкину. В ответ супруг написал: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них; и свои надоели!», правда, закончил письмо вопросами о здоровье и благополучии любимой жены, но получить такую отповедь, наверное, было обидно.

Барский дом усадьбы Гончаровых в поселке Полотняный завод Калужской области

Впрочем, Наталья занималась не только домашними делами. Ее старший брат управлял бумажной мануфактурой, так что молодая женщина помогала ему вести дела в Петербурге, а заодно уговаривала брата выделять достаточное количество бумаги Пушкину. Именно на этих листах поэт, например, печатал свой журнал «Современник». Находясь в разлуке, супруги в основном вели деловою переписку, обсуждая насущные и бытовые вопросы. При этом Александр Сергеевич искренне радовался каждому посланию как ребенок, осыпая исписанные листки пламенными поцелуями. Так что семейный быт не уничтожил нежную любовь и романтическую привязанность.

Счастью супругов мешали и родственники, и завистники

Наталья была настоящей любимицей света и постоянно посещала балы, что было недешевым удовольствием. При этом Александра Сергеевича сильно раздражала невероятная популярность супруги. В своих письмах он упрекал ее в кокетстве и призывал вести себя приличнее. Пушкин писал жене: "Благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь." Впрочем, и самому Пушкину часто приходилось оправдываться перед супругой. У поэта постоянно возникали новые увлечения, и Наталья мучительно страдала от ревности.

Однако настоящим испытанием для брака стала привязанность женщины к свои родственникам. Наталья поселила незамужних сестер в своем доме, и слухи об их семье взбудоражили столицу. Поговаривали, что сестра Натальи Александра томилась по Пушкину, а тот отвечал ей взаимностью. Был ли у них роман или нет, доподлинно неизвестно, но высший свет с удовольствием судачил о возможной связи. А Екатерина Гончарова безнадежно влюбилась в Александра Дантеса и впоследствии вышла за него замуж.

Высший свет наслаждался семейными неурядицами поэта. Так, чету Пушкиных специально приглашали вместе с Дантесом на светские рауты, чтобы дать Александру Сергеевичу лишний повод для ревности. Излишнее внимание общества, растущие долги и творческие неудачи в результате привели к неизбежной развязке, и последовал вызов на дуэль. Предотвратить трагедию Наталья никак не могла, она навещала подругу, когда Пушкин отправился на тот роковой поединок. Да и сам поэт ни в чем не винил супругу. Его напутствие любимой жене прозвучало так: "Постарайся, чтоб забыли про тебя… Ступай в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но за человека порядочного". Это пожелание убитая горем Наталья честно выполнила.