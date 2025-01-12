Помню, классный был фильм! В те годы смотрелся фантастически. Актрису теперь не yзнaла бы ни за что. Совсем другая. Но хороша, в своём возрасте.
Посмотрите, как изменились 18 звезд любимых фильмов, которые трогали нас до глубины души
Знаменитости
1 день назад
Фильмы из нашего детства и юности нередко оставляют неизгладимый след в памяти. Даже имена актеров из тех кинокартин способны пробудить волну ностальгии. Время стремительно летит, но образы, созданные этими артистами, до сих пор остаются яркими. В нашей статье мы решили показать, как сегодня выглядят звезды, сделавшие эти фильмы по-настоящему незабываемыми.
Лиа Томпсон, «Назад в будущее»
Халк Хоган, «Коммандо из пригорода»
Лорен Холли, «Тупой и еще тупее»
Джули Боуэн, «Счастливчик Гилмор»
Присцилла Пресли, «Голый пистолет»
© The Naked Gun: From the Files of Police Squad! / Paramount Pictures, Evan Agostini/Invision/East News
А почему такое произошло со щеками? Если б не щечки, красавица была бы.
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Стивен Мартини, «Майор Пэйн»
Дженнифер Тилли, «Лжец, лжец»
Лесли Истербрук, «Полицейская академия 7: Миссия в Москве»
Мора Тирни, «Лжец, лжец»
Бонни Хант, «Джуманджи»
Коул Спраус, «Большой папа»
Скотт Байо, «Багси Мэлоун»
помню этот фильм - неделя британского кино в конце 70-х- полный разрыв и мозга и шаблона
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Беверли Д’Анджело, «Рождественские каникулы»
Джеймс Кромвелл, «Бэйб: Четвероногий малыш»
Эми О’Нил, «Дорогая, я уменьшил детей»
Валерия Голино, «Горячие головы»
Билл Пуллман, «Каспер»
Тэмлин Томита, «Четыре комнаты»
А вот еще:
Фото на превью The Naked Gun: From the Files of Police Squad! / Paramount Pictures, Evan Agostini/Invision/East News, Liar Liar / Universal Pictures
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