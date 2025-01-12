Посмотрите, как изменились 18 звезд любимых фильмов, которые трогали нас до глубины души

Фильмы из нашего детства и юности нередко оставляют неизгладимый след в памяти. Даже имена актеров из тех кинокартин способны пробудить волну ностальгии. Время стремительно летит, но образы, созданные этими артистами, до сих пор остаются яркими. В нашей статье мы решили показать, как сегодня выглядят звезды, сделавшие эти фильмы по-настоящему незабываемыми.