Посмотрите, как изменились 18 звезд любимых фильмов, которые трогали нас до глубины души

Знаменитости
1 день назад

Фильмы из нашего детства и юности нередко оставляют неизгладимый след в памяти. Даже имена актеров из тех кинокартин способны пробудить волну ностальгии. Время стремительно летит, но образы, созданные этими артистами, до сих пор остаются яркими. В нашей статье мы решили показать, как сегодня выглядят звезды, сделавшие эти фильмы по-настоящему незабываемыми.

Лиа Томпсон, «Назад в будущее»

Светлана БМВ
2 дня назад

Помню, классный был фильм! В те годы смотрелся фантастически. Актрису теперь не yзнaла бы ни за что. Совсем другая. Но хороша, в своём возрасте.

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Халк Хоган, «Коммандо из пригорода»

Лорен Холли, «Тупой и еще тупее»

tama
23 часа назад

Мне она очень нравилась, особенно в фильме ,,поднять перископ,,

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Джули Боуэн, «Счастливчик Гилмор»

Присцилла Пресли, «Голый пистолет»

Melancholy
1 день назад

А почему такое произошло со щеками? Если б не щечки, красавица была бы.

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Стивен Мартини, «Майор Пэйн»

Дженнифер Тилли, «Лжец, лжец»

Лесли Истербрук, «Полицейская академия 7: Миссия в Москве»

Мора Тирни, «Лжец, лжец»

Бонни Хант, «Джуманджи»

Коул Спраус, «Большой папа»

© Big Daddy / Jack Giarraputo Productions, Chris Pizzello/Invision/East News

Скотт Байо, «Багси Мэлоун»

Yuri Petrusha
1 день назад

помню этот фильм - неделя британского кино в конце 70-х- полный разрыв и мозга и шаблона

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Беверли Д’Анджело, «Рождественские каникулы»

Джеймс Кромвелл, «Бэйб: Четвероногий малыш»

Эми О’Нил, «Дорогая, я уменьшил детей»

Валерия Голино, «Горячие головы»

© Hot Shots! / Twentieth Century Fox, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Билл Пуллман, «Каспер»

Тэмлин Томита, «Четыре комнаты»

А вот еще:

Фото на превью The Naked Gun: From the Files of Police Squad! / Paramount Pictures, Evan Agostini/Invision/East News, Liar Liar / Universal Pictures

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