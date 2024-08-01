Как сегодня выглядят кинодуэты, ради которых мы бросали свои тамагочи и бежали к ламповому телевизору

Знаменитости
38 минут назад

Во времена, когда любимые фильмы еще хранились в коробках с видеокассетами, вся семья собиралась, чтобы провести вечер за просмотром доброй комедии или крутого боевика. Актеры и актрисы, сыгравшие в этих кинолентах, до сих пор занимают особое место в нашем сердце. Некоторые кинозвезды были еще детьми, когда на них обрушилась слава. Поэтому особенно интересно узнать, как они выглядят сегодня.

Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»

Орнелла Мути и Мариса Томей в комедии «Оскар»

Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»

Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»

Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»

Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»

Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»

Элейн Хендрикс и Линдси Лохан «Ловушка для родителей»

Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера»

Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»

Элисон Портер и Джеймс Белуши в комедии «Кудряшка Сью»

© Curly Sue / Warner Bros., Raoul Gatchalian/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»

© Death Becomes Her / Universal Pictures, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»

© Benny & Joon / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Joel C Ryan/Invision/East News

Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»

Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»

© Bean / Polygram Filmed Entertainment, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Тьерри Лермитт и Катрин Фро в комедии «Ужин с придурком»

Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?»

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»

© Heartbreakers / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»

© Le jaguar / Gaumont International, Jose Luis Magana/Associated Press/East News

Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»

А вот как изменились звезды культовых французских комедий, которые завоевали наши сердца много лет назад.

Фото на превью Curly Sue / Warner Bros., Raoul Gatchalian/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Комментарии

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Катерина
1 день назад

С интересом посмотрела, все-таки выбрали дуэты действительно ТЕХ лет, а не просто очередная поттериана, некоторых не знаю. Голди стала булочкой?

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Вианна
6 минут назад

Из спиcка обoжаю "Ягуaра" (оооoоо, Пaтрик Бpюэль! A eще там "Анaксенамун", пo кoторой убивaлся Имхoтеп в "Мумии", красoтка простo), "Лoвушку для рoдителей" (aх, какaя там Нaташa! Глaз не отвеcти. Впрoчем, гдe нe тaк), и "Джумaнджи" (гдe eсть Рoбин Уильямc, с бoльшой долeй верoятности клaссно).

Фильмы из подборки с Джейми Ли Кёртис и с Дженифер Коннели не помню, но это неважно :) Одна крутая, вторая богиня :)

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