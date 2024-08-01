Как сегодня выглядят кинодуэты, ради которых мы бросали свои тамагочи и бежали к ламповому телевизору
Во времена, когда любимые фильмы еще хранились в коробках с видеокассетами, вся семья собиралась, чтобы провести вечер за просмотром доброй комедии или крутого боевика. Актеры и актрисы, сыгравшие в этих кинолентах, до сих пор занимают особое место в нашем сердце. Некоторые кинозвезды были еще детьми, когда на них обрушилась слава. Поэтому особенно интересно узнать, как они выглядят сегодня.
Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»
Орнелла Мути и Мариса Томей в комедии «Оскар»
Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»
Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»
Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»
Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»
Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»
Элейн Хендрикс и Линдси Лохан «Ловушка для родителей»
Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера»
Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»
Элисон Портер и Джеймс Белуши в комедии «Кудряшка Сью»
Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»
Фига Голди зафильтрена, интересно это она сама так или кто другой постарался
Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»
Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»
Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»
Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»
Тьерри Лермитт и Катрин Фро в комедии «Ужин с придурком»
Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?»
Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»
Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»
Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»
А вот как изменились звезды культовых французских комедий, которые завоевали наши сердца много лет назад.
Комментарии
С интересом посмотрела, все-таки выбрали дуэты действительно ТЕХ лет, а не просто очередная поттериана, некоторых не знаю. Голди стала булочкой?
Из спиcка обoжаю "Ягуaра" (оооoоо, Пaтрик Бpюэль! A eще там "Анaксенамун", пo кoторой убивaлся Имхoтеп в "Мумии", красoтка простo), "Лoвушку для рoдителей" (aх, какaя там Нaташa! Глaз не отвеcти. Впрoчем, гдe нe тaк), и "Джумaнджи" (гдe eсть Рoбин Уильямc, с бoльшой долeй верoятности клaссно).
Фильмы из подборки с Джейми Ли Кёртис и с Дженифер Коннели не помню, но это неважно :) Одна крутая, вторая богиня :)