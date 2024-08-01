Как сегодня выглядят кинодуэты, ради которых мы бросали свои тамагочи и бежали к ламповому телевизору

Во времена, когда любимые фильмы еще хранились в коробках с видеокассетами, вся семья собиралась, чтобы провести вечер за просмотром доброй комедии или крутого боевика. Актеры и актрисы, сыгравшие в этих кинолентах, до сих пор занимают особое место в нашем сердце. Некоторые кинозвезды были еще детьми, когда на них обрушилась слава. Поэтому особенно интересно узнать, как они выглядят сегодня.

Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»

Орнелла Мути и Мариса Томей в комедии «Оскар»

Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»

Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»

Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»

Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»

Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»

Элейн Хендрикс и Линдси Лохан «Ловушка для родителей»

Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера»

Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»

Элисон Портер и Джеймс Белуши в комедии «Кудряшка Сью»

Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»

Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»

© Benny & Joon / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) , Joel C Ryan/Invision/East News Joel C Ryan/Invision/East News

Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»

Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»

© Bean / Polygram Filmed Entertainment , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East NewsNDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Тьерри Лермитт и Катрин Фро в комедии «Ужин с придурком»

Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?»

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»

Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»

© Le jaguar / Gaumont International , Jose Luis Magana/Associated Press/East News Jose Luis Magana/Associated Press/East News

Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»