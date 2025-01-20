Тест: проверьте, сможете ли вы за секунду определить, где брендовая вещь, а где подделка?
Порой отличить оригинальную вещь от подделки бывает довольно сложно, особенно если вы не можете на глаз определить качество швов или углядеть небольшие нюансы в оттенках. Однако иногда некачественные вещи выдают более заметные детали. Мы решили изменить всего пару мелочей на оригинальных изделиях, чтобы вы могли проверить: сможете ли вы сразу найти подделку.
1. Футболки Lacoste
2. Телефоны Apple
3. Сумки Saint Laurent
4. Кроссовки Nike
5. Сумки Louis Vuitton
6. Джинсы Levi’s
7. Кроссовки FILA
8. Сумки Burberry
9. Кроссовки PUMA
10. Парфюмерия Givenchy
11. Кроссовки adidas
12. Сумки Chanel
13. Кроссовки Reebok
Ответы:
- На оригинальном логотипе Lacoste присутствует четыре цвета: зеленый, красный, черный и белый. С 1984 года рот крокодила обязательно выполнен в красном цвете.
- Логотип Apple — это яблоко, надкушенное с правой стороны. Последняя деталь была добавлена, чтобы плод случайно не перепутали с вишней.
- На оригинальных сумках Saint Laurent буквы YSL переплетаются особым образом: буква «S» сначала проходит под правой вершиной буквы «Y», перекрывает левую вершину, затем заходит за основание буквы, перехлестывает верхнюю часть буквы «L» и скрывается под нижней.
- Логотип на изделиях Nike выглядит как галочка с резкой закорючкой слева и более плавной линией справа, как будто кто-то черкнул на бумаге ручкой.
- На оригинальных сумках Louis Vuitton присутствует четкий узор, состоящий из четырех элементов: букв «LV», темной звездочки в светлом ромбе, светлой звездочки и темного цветка в светлом круге. Между всеми элементами сохраняется определенное расстояние.
- C 1969 года на красном логотипе Levi’s снизу появились две одинаковые арки, напоминающие по форме крыло летучей мыши.
- На логотипе FILA две последние буквы связаны снизу, при этом у буквы «A» в нижней части слева есть небольшой разрыв.
- На оригинальных сумках Burberry между черными и белыми полосами проходят только 2 красные полосы, пересекающиеся под прямым углом.
- До 1974 года хвост пумы на логотипе фирмы PUMA шел практически параллельно телу животного, однако после этого дизайнеры подняли его вверх.
- В названии компании фигурирует сочетание букв CH.
- На некоторых изделиях Adidas до сих пор можно увидеть трилистник, который пересекают три полоски. Отличительная особенность цветка — у него обязательно должен быть вырез снизу в виде буквы «M».
- На подлинных сумках Chanel две буквы «C» обязательно переплетаются. Правая буква сверху проходит над левой, а снизу — под ней.
- В названии компании Reebok нет буквы «a».
Кстати, названия многих известных брендов в переводе звучат как минимум необычно.
Комментарии
Т. е вы взяли оригинальный товар и просто сгенерировали какую-то глупую опечатку? Где же оригинал? Адидас или Абибас? Только человек с IQ 140 сможет найти оригинал! Приколисты, однако 😂
Вот вы смеётесь, а я в Спортмастере Пуму видела, полукроссовки... Матерь божья, кооперативщики в 90-е аккуратнее делали. Резина кривая, клей торчит ...но хвост под правильным углом, и цена зашибись))