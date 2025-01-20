Тест: проверьте, сможете ли вы за секунду определить, где брендовая вещь, а где подделка?

Мода и стиль
1 день назад

Порой отличить оригинальную вещь от подделки бывает довольно сложно, особенно если вы не можете на глаз определить качество швов или углядеть небольшие нюансы в оттенках. Однако иногда некачественные вещи выдают более заметные детали. Мы решили изменить всего пару мелочей на оригинальных изделиях, чтобы вы могли проверить: сможете ли вы сразу найти подделку.

1. Футболки Lacoste

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© whity / Flickr, © CC BY 2.0

2. Телефоны Apple

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© Cullen Steber / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

3. Сумки Saint Laurent

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© Fadchwizo Rodawomt / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

4. Кроссовки Nike

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© Corvettec6r / Wikimedia Commons

5. Сумки Louis Vuitton

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© MelodeeMay / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

6. Джинсы Levi’s

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© Perry Goh / Flickr, © CC BY 2.0

7. Кроссовки FILA

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© Laiyenbr / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0

8. Сумки Burberry

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© Soul 2 Amor / Wikimedia Commons, © CC BY 2.0

9. Кроссовки PUMA

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© Peter Lindberg / Flickr, © CC BY 2.0

10. Парфюмерия Givenchy

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© Kiki Store / Flickr

11. Кроссовки adidas

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© adifansnet / Flickr, © CC BY-SA 2.0

12. Сумки Chanel

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© Liu Wen Cheng / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 2.0

13. Кроссовки Reebok

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© Wes C / Flickr, © CC BY 2.0

Ответы:

  1. На оригинальном логотипе Lacoste присутствует четыре цвета: зеленый, красный, черный и белый. С 1984 года рот крокодила обязательно выполнен в красном цвете.
  2. Логотип Apple — это яблоко, надкушенное с правой стороны. Последняя деталь была добавлена, чтобы плод случайно не перепутали с вишней.
  3. На оригинальных сумках Saint Laurent буквы YSL переплетаются особым образом: буква «S» сначала проходит под правой вершиной буквы «Y», перекрывает левую вершину, затем заходит за основание буквы, перехлестывает верхнюю часть буквы «L» и скрывается под нижней.
  4. Логотип на изделиях Nike выглядит как галочка с резкой закорючкой слева и более плавной линией справа, как будто кто-то черкнул на бумаге ручкой.
  5. На оригинальных сумках Louis Vuitton присутствует четкий узор, состоящий из четырех элементов: букв «LV», темной звездочки в светлом ромбе, светлой звездочки и темного цветка в светлом круге. Между всеми элементами сохраняется определенное расстояние.
  6. C 1969 года на красном логотипе Levi’s снизу появились две одинаковые арки, напоминающие по форме крыло летучей мыши.
  7. На логотипе FILA две последние буквы связаны снизу, при этом у буквы «A» в нижней части слева есть небольшой разрыв.
  8. На оригинальных сумках Burberry между черными и белыми полосами проходят только 2 красные полосы, пересекающиеся под прямым углом.
  9. До 1974 года хвост пумы на логотипе фирмы PUMA шел практически параллельно телу животного, однако после этого дизайнеры подняли его вверх.
  10. В названии компании фигурирует сочетание букв CH.
  11. На некоторых изделиях Adidas до сих пор можно увидеть трилистник, который пересекают три полоски. Отличительная особенность цветка — у него обязательно должен быть вырез снизу в виде буквы «M».
  12. На подлинных сумках Chanel две буквы «C» обязательно переплетаются. Правая буква сверху проходит над левой, а снизу — под ней.
  13. В названии компании Reebok нет буквы «a».

Кстати, названия многих известных брендов в переводе звучат как минимум необычно.

Фото на превью adifansnet / Flickr, CC BY-SA 2.0

Комментарии

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Киви Пирожок
12 часов назад

Т. е вы взяли оригинальный товар и просто сгенерировали какую-то глупую опечатку? Где же оригинал? Адидас или Абибас? Только человек с IQ 140 сможет найти оригинал! Приколисты, однако 😂

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Katerina
7 часов назад

Вот вы смеётесь, а я в Спортмастере Пуму видела, полукроссовки... Матерь божья, кооперативщики в 90-е аккуратнее делали. Резина кривая, клей торчит ...но хвост под правильным углом, и цена зашибись))

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