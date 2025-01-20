Тест: проверьте, сможете ли вы за секунду определить, где брендовая вещь, а где подделка?

Порой отличить оригинальную вещь от подделки бывает довольно сложно, особенно если вы не можете на глаз определить качество швов или углядеть небольшие нюансы в оттенках. Однако иногда некачественные вещи выдают более заметные детали. Мы решили изменить всего пару мелочей на оригинальных изделиях, чтобы вы могли проверить: сможете ли вы сразу найти подделку.