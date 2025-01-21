17 остросюжетных историй из реальной жизни, которые сценаристы с радостью взяли бы себе в работу

У меня тоже было три отца. Первый мамин муж, второй муж и биологический папашка. Все отцы были - полный отстой. Первый муж стремительно спился, ему бутылка была дороже чем все родственники вообще и дочь в частности. Второму самому не помешал бы отец, чтобы хоть как-то научиться ответственности. К счастью, он быстро свалил в закат. А биологический оказался редкостным себялюбцем и жмотом. Я уже сама замуж вышла, и вот я - в роддоме, муж в этот момент оказался за границей, а мама слегла с гриппом. Больше родственников никаких. И вот лежу я одна, в роддоме почти не кормят, самой не купить - я после кесарева ещё еле хожу, мама с жаром да и грипп всё же, а муж, повторюсь, за границей. А биологический папаша мой жив-здоров и живёт в трех кварталах от роддома. Звонит узнать, как я внука ему родила. Я ему и говорю, что родила нормально, но вот есть страшно хочу, и у меня молоко голодное, дитё не наедается. Мне бы хоть пару бутербродов сжевать... Он бросил трубку. Ничего, естественно, не принёс и позвонил в следующий раз только через полгода, как ни в чем ни бывало. Ну... бог не фраер. Он, видать, решил, раз папаша поленился три квартала пройти, чтобы дочь с внуком покормить, то вообще ходить не будет - через год папаша упал и сломал ногу. Заниматься упражнениями для восстановления не хотел, лежал и ныл год за годом, допрыгался до атрофии мышц, связок, кости... Так и помер.