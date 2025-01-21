У меня тоже было три отца. Первый мамин муж, второй муж и биологический папашка. Все отцы были - полный отстой. Первый муж стремительно спился, ему бутылка была дороже чем все родственники вообще и дочь в частности. Второму самому не помешал бы отец, чтобы хоть как-то научиться ответственности. К счастью, он быстро свалил в закат. А биологический оказался редкостным себялюбцем и жмотом. Я уже сама замуж вышла, и вот я - в роддоме, муж в этот момент оказался за границей, а мама слегла с гриппом. Больше родственников никаких. И вот лежу я одна, в роддоме почти не кормят, самой не купить - я после кесарева ещё еле хожу, мама с жаром да и грипп всё же, а муж, повторюсь, за границей. А биологический папаша мой жив-здоров и живёт в трех кварталах от роддома. Звонит узнать, как я внука ему родила. Я ему и говорю, что родила нормально, но вот есть страшно хочу, и у меня молоко голодное, дитё не наедается. Мне бы хоть пару бутербродов сжевать... Он бросил трубку. Ничего, естественно, не принёс и позвонил в следующий раз только через полгода, как ни в чем ни бывало. Ну... бог не фраер. Он, видать, решил, раз папаша поленился три квартала пройти, чтобы дочь с внуком покормить, то вообще ходить не будет - через год папаша упал и сломал ногу. Заниматься упражнениями для восстановления не хотел, лежал и ныл год за годом, допрыгался до атрофии мышц, связок, кости... Так и помер.
17 остросюжетных историй из реальной жизни, которые сценаристы с радостью взяли бы себе в работу
Истории
14 часов назад
Бывает, что смотришь фильм и думаешь: «Да такого в жизни не бывает!» А потом в очередной будний день вдруг приключаются такие истории, что будто сам оказался то ли в триллере, то ли в комедии. Именно такими случаями и поделились герои нашей статьи.
- Корпоратив закончился. Коллега тащит меня к себе домой. Говорит: "Не бойся, муж в командировке". Немного подумав, решил — была не была. И вот утро, ей на телефон звонят - не берет. Снова звонят - не берет. А через 10 минут дверь открывается и врываются две собаки, за ними кот, потом ее двое детей, бабушка, мама, отец, дядя приехал из другого города - тоже заходит. Мои кроссовки летят в окно. © Подслушано / Ideer
- У меня три папы. При том, что с биологическим я познакомилась всего пару лет назад. Была уверена, что тот мужчина, который со мной с рождения - мой настоящий отец. Но нет. Оказалось, когда папа бросил мою беременную маму, она сошлась с дядей Сережей, другом детства. Сочинили легенду, что я - его дочка. Через 10 лет мама с ним развелась и ушла к дяде Вадику, своему начальнику. Он стал моим вторым папой, но оказывается третьим. Потому что пару лет назад вылез тот самый биологический. Я словно живу в сериале. © Карамель / VK
- Я бросила школу в 15 лет, работала в колл-центре, не имея ни планов, ни перспектив. Однажды я встретила там девушку, и мы подружились, она была начинающим автором. Она сказала, что я «кажусь умной», и попросила меня помочь ей разобраться с тем, как стать автором. А она сделает меня своим менеджером и будет делиться со мной гонорарами за книги. Прошло 10 лет, мы лучшие подруги. Я помогла ей стать автором бестселлеров, мы продали миллионы книг. Живем в двух шагах друг от друга, мы обе счастливы в браке, и мне не нужно делать никакой работы, кроме как помогать ей с ее книгами. Я работаю меньше десяти часов в неделю. В общем, я выиграла в лотерею. © ThePronto8 / Reddit
- Мой муж подрабатывает в такси. Недавно у него был один странный вызов. Он подъехал к дому, вышел мужик и сел. Мой благоверный спросил, куда едем? На что получил в ответ просьбу одолжить денег! В залог паспорта и документов на свою машину. То есть, черт возьми, мужик вызвал такси, чтобы взять денег в долг у таксиста! Остановите планету, я сойду. © Подслушано / Ideer
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- Сижу дома, никого не жду, и тут звонок в дверь. Открываю - на пороге соседка с двумя тортиками. Она улыбается и говорит: "Я так устала от своего мужа, давай отмечать!" Я в шоке, не знаю, что ответить, но она уже зашла, села на диван и начала рассказывать все подробности своей семейной жизни. В итоге вечер прошел за обсуждением ее проблем и поеданием тортиков. С тех пор каждый раз, когда слышу звонок в дверь, думаю: "Только бы не она!" Ненавижу слушать чужие проблемы. Мне и своих хватает. © Палата № 6 / VK
- До сих пор в шоке от истории моей однокурсницы, хотя прошло уже семь лет. Она встретила идеального парня, все было хорошо, вместе с его семьей она должна была отмечать Новый год, но 31 числа с парнем случился несчастный случай. А через полгода эта девочка сошлась с родным старшим братом погибшего парня, вышла замуж и родила ребенка, которого назвали именем погибшего парня. Такие дела. © Подслушано / Ideer
- На пароме из Уэльса в Дублин в 1994 году я уснул на скамейке в тихом отдельном зале ожидания, где, как мне казалось, я был один. Когда паром отчалил, кто-то вошел, чтобы включить телевизор в зале. Я услышал голос: «Разве вы не видите, что этот джентльмен спит?» Работник парома объяснил, что телевизоры должны быть включены, пока паром находится в движении. Мужчина сказал: «Мы здесь одни. Можете не включать».
Я приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть, кто это за мной присматривает. Это были Шон Коннери и его жена. Я проснулся, чтобы поблагодарить его за то, что он позволил мне немного поспать - я провел день на велосипеде и нуждался в отдыхе. © sixtoe72 / Reddit
- В кафе парень сделал предложение своей девушке, но та молча забрала сумку и ушла. Мы все в зале сидим в тишине, он тоже ничего не понимает. Через пять минут она возвращается с другим парнем, обнимает его и говорит: "Я давно собиралась тебе сказать. Решила сделать это сегодня. В общем, знакомься. Это Саша и я люблю его, прости". Парень сидел как вкопанный, официанты не знали, что делать. А я до сих пор думаю: зачем она вообще пришла на это свидание? Могла бы кинуть в переписке. © Карамель / VK
- В школе я, как и все мои одноклассники, смеялась над мальчиком из параллели по фамилии Гусь. Не то, что бы это была прям самая смешная фамилия, но вот как-то так сложилось. Эх, знала бы я тогда, что сама стану Гусем. Через много лет, когда эта история уже давно и забылась, я познакомилась с мужчиной, за которого в итоге вышла замуж с такой же фамилией - Гусь. Хорошо, что они хотя бы не родственники. Да уж, карма существует, ребята. © Палата № 6 / VK
- Снимала квартиру: хозяин нормальный, квартира супер, с соседями не общалась. Начало происходить странное — сосед стал оставлять записки с какими-то детскими глупыми угрозами (выяснилось, что это он, когда я увидела, как он очередную в щель под дверь пихает). Спросила, мол, чего ему нужно — прикинулся дурачком. Пообщалась с хозяином жилья. Оказалось, раньше квартиру снимал друг соседа, и эти два дундука решили, что если я съеду, то хозяин снизит стоимость, и друг снова сможет эту квартиру снять. © Подслушано / Ideer
- В 2004 году я сидела за компьютером, выполняя какую-то работу, и тут включился мессенджер. Какой-то случайный человек сказал «Привет». Я ответила. Это было в субботу. В воскресенье мы поговорили по телефону. В пятницу он прилетел, чтобы встретиться со мной. Мы встречались на расстоянии три года и вот уже 16 лет женаты. Мы были сумасшедшими, но я так рада, что мы рискнули. © Intelligent_Sundae_5 / Reddit
- Нас с лучшей подругой 5 лет назад разлучил парень. Задурил обеим голову, не мог определиться, метался. Вот мы и переругались, из кожи вон лезли, чтобы добиться его. По итогу он выбрал вообще третью, а нас киданул. Вот мы с тех пор с ней и не общались, разругались по-страшному. Но недавно случайно встретились в ТРЦ. Застыли как статуи, а потом кинулись в слезах обниматься. Целый вечер не могли наговориться, извинялись, хохотали, какими дурами были. Теперь снова дружим. Никакой мужик не достоин вашей дружбы, девочки! © Карамель / VK
- Стал свидетелем аварии на дороге. Пока ждали медиков, я оказывал первую помощь водителю и заставлял его разговаривать, чтобы тот не отключился. Он сразу же дал мне ключи от квартиры, сказал адрес, а потом выдал: “Пожалуйста, съезди ко мне, покорми Машеньку! Она, наверно, голодная там. Можешь переночевать у меня, играй в приставку, что хочешь делай, но не забудь покормить Машеньку”. Приехали медики, забрали его в больницу, а я отправился к нему домой и около часа пытался найти Машеньку. Думал, испугалась и спряталась под кроватью или еще где, но оказалось, это не кошка и не собака, а маленькая рыбка. © Палата № 6 / VK
- История произошла года три назад. Пошел я в общий подвал за картошкой, в канун Нового года. Спустился по ступенькам и, прежде чем щелкнуть выключателем света, дурашливо спросил: "Здесь есть кто?" "Я", — донеслось из темноты. Я еще несколько секунд соображал, что делать, и включил свет. Оказалось, сосед на несколько этажей ниже тоже пошел за картошкой, но, набирая картошку, немного устал, прилег отдохнуть, а тут я нарисовался. © Подслушано / Ideer
- Ночью я пошел купаться в океане, а мои деньги и карта были в кармане. Когда я вышел из воды, карманы были пусты. Я вернулся на рассвете с трубкой для подводного плаванья и нашел карту и даже несколько купюр! Если бы я ее потерял, у меня бы вообще не было возможности достать деньги. © The_Optimus_Rhyme / Reddit
- Мы с женой пять лет пытались завести ребенка и все безрезультатно. В тот день, когда жена узнала, что беременна в третий раз, мы даже не радовались. Были настолько напуганы, что и дышать боялись, не то, что радоваться. От эмоций легли спать в девять вечера. Проснулись в пять утра, а на жене кот лежит. Определено уличный, не перепутаешь. Мы живем на первом этаже и не закрыли окно. Первая мысль: вынести на улицу, вдруг болеет, а жена беременна, мало ли. А потом присмотрелся: худенький, глаза закисшие, на спине рана. Повез к ветеринару, осмотрели, покупали, обработали, сдали анализы, назначили лечение и посоветовали корм. Мы с котом закупались всем необходимым и домой, к жене. Накормил котика, и на лежанку его. А кот лежать там не захотел и запрыгнул к жене на кровать. И аккуратно на живот лег. Жена сказала: "Пусть лежит, может ему там спокойнее". И так наш Кексик все девять месяцев лежал возле живота, возле нашего ребенка. И эта беременность прошла счастливо и здорово. Теперь в детской кроватке спит наша двухлетняя Алиса, а рядом с ней, как и раньше, наш кот Кексик. © Палата № 6 / VK
- Выбирала себе духи. Долго искала и все никак не могла найти подходящие. Одни слишком сладкие, вторые слишком приторные, третьи слишком свежие. Увидела небольшой магазинчик, вдали от всех, ради интереса решила зайти. Как оказалось, это был антикварный магазин. В нем было много всяких безделушек и я заметила флакончик духов, решила понюхать и запаха прекраснее я в своей жизни не встречала! Они настолько идеальные, что даже сложно описать этот аромат. Однако, это еще не все. С тех пор, как я начала пользоваться этими духами, я: нашла свою любовь, меня повысили на работе и я избавилась от мерзкого гайморита. Интересно, это удача повернулась ко мне лицом или это духи волшебные? © Карамель / VK
А вот еще подборка историй от людей, с которыми приключились различные казусы.
Комментарии
Уведомления
Какая чудесная история про Алису и Кексика! Дай им Бог здоровья и спасибо их родителям)).
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