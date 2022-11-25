20 домашних кулинаров, которые умеют так эффектно подать блюдо, что уже и вкус не важен

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Все мы любим вкусно поесть, но есть и те, кому не менее важен внешний вид блюда. Во Франции, например, даже придумали конкурс красоты мясных пирогов из паштета пате-ан-крут, который проходит с 2009 года. Кажется, что герои нашей подборки тоже готовили свои кулинарные шедевры на какой-то конкурс, ведь каждое блюдо выглядит не только аппетитно, но и эстетично.

«Мне приснился сон, что я приготовила пирог с картофельным пюре „Звездная ночь“. Так что я решила претворить его в жизнь»

«Мумии с фаршированным халапеньо. Выглядят напуганными, потому что их только что вытащили из склепа на свет и вот-вот съедят»

«Это не куриные голени! Вместо мяса — мороженое. Косточки сделаны из вафельных трубочек, а кожа — из белого шоколада. Для придания „жареного“ вида обвалял „голени“ в кукурузных хлопьях»

Честно говоря, я до последнего думала, что это куриные ножки, пока не прочитала, из чего они на самом деле сделаны. © Cynfullysweet88 / Reddit

Свинину с рисом можно подать вот так оригинально

«Сам вырастил эти помидоры»

«Моя первая фокачча»

Фокачча — итальянская пшеничная лепешка. — Прим. ADME.

«Мой брат впервые сделал мороженое и подал его со словами, что легко быть мишленовским шеф-поваром»

«Я приготовила печенье в виде кленовых листьев для своего кружка рукоделия»

Тыквенный пирог с ванильным кремом

Это пирог с куриными наггетсами? © SixFootRabbit / Reddit

Нет, это сердечки из корки пирога, но теперь мне тоже они мерещатся. © BedazzeledMomJeans / Reddit

«Приготовила домашний суп из брокколи и чеддера в хлебной чаше»

«Наш кремовый садик»

«Просто захотелось испечь хлеб, и я подумала, что было бы забавно превратить его в какое-нибудь животное»

А в следующий раз сделайте из них башню. © Apprehensive_Call_88 / Reddit

«Приготовила таких черепашек с кофейным кремом»

Панды на спа-процедурах

Вот такой получился тыквенный хлеб!

«Мой томатный суп в хлебе в виде паука»

Кондитер думала, что получится не торт, а катастрофа, но теперь все его путают с плюшевой игрушкой

Даже лох-несское чудовище может быть милым

«Вот такой хлеб я приготовила»

«Я пекарь-любитель и просто не могла сообщить родителям о беременности как-то по-другому»