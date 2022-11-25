20 домашних кулинаров, которые умеют так эффектно подать блюдо, что уже и вкус не важен
Все мы любим вкусно поесть, но есть и те, кому не менее важен внешний вид блюда. Во Франции, например, даже придумали конкурс красоты мясных пирогов из паштета пате-ан-крут, который проходит с 2009 года. Кажется, что герои нашей подборки тоже готовили свои кулинарные шедевры на какой-то конкурс, ведь каждое блюдо выглядит не только аппетитно, но и эстетично.
«Мне приснился сон, что я приготовила пирог с картофельным пюре „Звездная ночь“. Так что я решила претворить его в жизнь»
«Мумии с фаршированным халапеньо. Выглядят напуганными, потому что их только что вытащили из склепа на свет и вот-вот съедят»
«Это не куриные голени! Вместо мяса — мороженое. Косточки сделаны из вафельных трубочек, а кожа — из белого шоколада. Для придания „жареного“ вида обвалял „голени“ в кукурузных хлопьях»
- Честно говоря, я до последнего думала, что это куриные ножки, пока не прочитала, из чего они на самом деле сделаны. © Cynfullysweet88 / Reddit
Свинину с рисом можно подать вот так оригинально
«Сам вырастил эти помидоры»
«Моя первая фокачча»
Фокачча — итальянская пшеничная лепешка. — Прим. ADME.
«Мой брат впервые сделал мороженое и подал его со словами, что легко быть мишленовским шеф-поваром»
«Я приготовила печенье в виде кленовых листьев для своего кружка рукоделия»
Тыквенный пирог с ванильным кремом
- Это пирог с куриными наггетсами? © SixFootRabbit / Reddit
- Нет, это сердечки из корки пирога, но теперь мне тоже они мерещатся. © BedazzeledMomJeans / Reddit
«Приготовила домашний суп из брокколи и чеддера в хлебной чаше»
«Наш кремовый садик»
«Просто захотелось испечь хлеб, и я подумала, что было бы забавно превратить его в какое-нибудь животное»
- А в следующий раз сделайте из них башню. © Apprehensive_Call_88 / Reddit
«Приготовила таких черепашек с кофейным кремом»
Панды на спа-процедурах
Вот такой получился тыквенный хлеб!
«Мой томатный суп в хлебе в виде паука»
Кондитер думала, что получится не торт, а катастрофа, но теперь все его путают с плюшевой игрушкой
Даже лох-несское чудовище может быть милым
«Вот такой хлеб я приготовила»
- Пару секунд я была уверена, что это индейка! © h-oneymlktea / Reddit
- Слишком мило, чтобы это есть. © Juliennix / Reddit
«Я пекарь-любитель и просто не могла сообщить родителям о беременности как-то по-другому»
А какими кулинарными шедеврами могли бы похвастаться вы?
Фото на превью hevertonmg / Reddit, Cynfullysweet88 / Reddit
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