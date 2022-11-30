10 знаменитостей, которые все еще выглядят как подростки

Иногда бывает достаточно сложно угадать чей-то возраст. С одного ракурса человек выглядит на 13 лет, а с другого — на 30. Так и эти знаменитости, кажется, не стареют. Время для них остановилось, или, может быть, ответ совсем прост: все решает генетика.