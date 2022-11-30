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10 знаменитостей, которые все еще выглядят как подростки

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Иногда бывает достаточно сложно угадать чей-то возраст. С одного ракурса человек выглядит на 13 лет, а с другого — на 30. Так и эти знаменитости, кажется, не стареют. Время для них остановилось, или, может быть, ответ совсем прост: все решает генетика.

1. Милли Олкок — 22 года

2. Томас Броди-Сангстер — 32 года

s_bukley / Depositphotos.com

3. Фредди Хаймор — 30 лет

4. Барбара Палвин — 29 лет

5. Алекс Лоутер — 27 лет

6. Мэйcи Уильямс — 23 года на момент выхода фильма

7. Ариана Гранде — 29 лет

8. Джейми Чон — 39 лет

9. Джесси Айзенберг — 39 лет

10. Аня Тейлор-Джой — 24 года на момент выхода фильма

А вы выглядите моложе своего возраста? Что лучше: выглядеть старше или моложе?

Фото на превью The New Mutants / 20th Century Studios and co-producers, The Good Doctor / Sony Pictures Television Studios and co-producers
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AdMe/Культура/10 знаменитостей, которые все еще выглядят как подростки
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