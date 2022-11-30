10 знаменитостей, которые все еще выглядят как подростки
Иногда бывает достаточно сложно угадать чей-то возраст. С одного ракурса человек выглядит на 13 лет, а с другого — на 30. Так и эти знаменитости, кажется, не стареют. Время для них остановилось, или, может быть, ответ совсем прост: все решает генетика.
1. Милли Олкок — 22 года
2. Томас Броди-Сангстер — 32 года
3. Фредди Хаймор — 30 лет
4. Барбара Палвин — 29 лет
5. Алекс Лоутер — 27 лет
6. Мэйcи Уильямс — 23 года на момент выхода фильма
7. Ариана Гранде — 29 лет
8. Джейми Чон — 39 лет
9. Джесси Айзенберг — 39 лет
10. Аня Тейлор-Джой — 24 года на момент выхода фильма
А вы выглядите моложе своего возраста? Что лучше: выглядеть старше или моложе?
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