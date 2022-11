10 знаменитостей, которые все еще выглядят как подростки

1. Милли Олкок — 22 года

2. Томас Броди-Сангстер — 32 года

3. Фредди Хаймор — 30 лет

4. Барбара Палвин — 29 лет

5. Алекс Лоутер — 27 лет

6. Мэйcи Уильямс — 23 года на момент выхода фильма

7. Ариана Гранде — 29 лет

8. Джейми Чон — 39 лет

9. Джесси Айзенберг — 39 лет

10. Аня Тейлор-Джой — 24 года на момент выхода фильма

,

Фото на превью The New Mutants / 20th Century Studios and co-producers