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11 наших любимых артистов, которые доказали, что возраст не помеха родительскому счастью

Культура
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В минувшие годы многие семьи, как правило, старались обзавестись детьми пораньше — на пороге двадцатилетия, а в 40 с небольшим часто уже примеряли на себя звание бабушек и дедушек. Не были исключением и звезды фильмов того времени. Вот только некоторые из них пришли к решению не обращать внимание на общественное мнение и стали родителями в более зрелом возрасте.

Савелий Крамаров, 54 года

Дочка Батия, которую дома ласково звали Бася, родилась в 1988 году во втором браке актера. Савелию Крамарову на этот момент исполнилось 54 года. Девочка получила имя в честь его матери. Когда Бася подросла, она какое-то время работала в модельном бизнесе, а затем стала бухгалтером.

Любовь Полищук, 35 лет

11 наших любимых артистов, которые доказали, что возраст не помеха родительскому счастью
East News

Актриса, которую называли «королевой эпизода», была замужем дважды. Первого ребенка она родила в 22, а вот ее дочь от второго брака Мариэтта Цигаль-Полищук появилась на свет, когда звезде кинематографа исполнилось 35 лет. Девочка решила пойти по стопам своей знаменитой матери и тоже стала актрисой.

Александр Абдулов, 53 года

В первом браке с коллегой по цеху Ириной Алферовой актер воспитывал приемную дочь Ксению. Во второй раз он женился на юристе Юлии Абдуловой, и в марте 2007 года на свет появилась их общая дочка Евгения. Счастливому отцу на тот момент было 53 года.

Ирина Скобцева, 40 лет

Актриса, сыгравшая в кино более 70 ролей, впервые стала матерью в 35. В их семье с режиссером Сергеем Бондарчуком появилась дочь Алена. Второй их ребенок — известный сегодня актер, продюсер и режиссер Федор Бондарчук — родился в 1967 году, когда Ирине Скобцевой было 40.

Иннокентий Смоктуновский, 40 лет

Дети актера родились во втором браке с художницей по костюмам Суламифью Кушнир. На момент появления на свет младшей дочери Иннокентию Смоктуновскому исполнилось 40 лет. Девочка, которой дали имя Мария, впоследствии стала балериной, а потом приступила к работе в Музее МХАТа.

Татьяна Догилева, 37 лет

Дочь актрисы Екатерина родилась в браке с драматургом и писателем-сатириком Михаилом Мишиным. Татьяне Догилевой на тот момент исполнилось 37 лет. Девочка, как и ее отец с матерью, выбрала творческую профессию — она окончила актерские курсы и академию драматического искусства.

Владимир Басов, 46 лет

Актер стал отцом троих детей, младшая из которых, Елизавета, родилась в 1969-м. Владимиру Басову в том году исполнилось 46. Когда девочка подросла, она решила стать танцовщицей и поступила в Вагановское училище в Ленинграде. Чтобы видеться с дочерью, Басов часто ездил в этот город, совмещая поездки с работой на студии «Ленфильм».

Елена Проклова, 41 год

Младшая дочь актрисы Полина появилась на свет в 1994 году в браке с бизнесменом Андреем Тишиным. Новоиспеченная мама как раз отпраздновала 41-летие. А еще через год она стала бабушкой — старшая дочь Елены Арина, которая родилась в 1972 году, подарила ей внучку Алису.

Светлана Крючкова, 40 лет

Младший сын актрисы Александр Крючков родился в 1990 году, когда его знаменитой маме исполнилось 40 лет. Он появился на свет в ее третьем браке с художником-декоратором Александром Молодцовым.

Маргарита Терехова, 39 лет

Актриса воспитывала двоих детей с довольно большой разницей в возрасте. Ее дочь Анна Терехова родилась в 1967 году, а сын Александр — 14 лет спустя. Его знаменитой матери к тому времени исполнилось 39. Мальчик с ранних лет пробовал себя в кино: в фильме «Сломанный свет» он исполнил роль Саши, сына Катюши, которую играла Маргарита Терехова.

Олег Табаков, 71 год

11 наших любимых артистов, которые доказали, что возраст не помеха родительскому счастью
East News

Во втором браке Олега Табакова с актрисой Мариной Зудиной родилось двое детей. Сын Павел появился на свет в 1995 году, когда его звездному отцу было 60. Еще одиннадцать лет спустя у супружеской пары родилась дочь Мария. В очередной раз ставшему отцом Табакову в то время было уже за 70.

Современные звезды кино тоже на своем примере показывают, что возраст — это не препятствие для воплощения мечты о малыше. Мы отыскали знаменитостей, которые стали мамами уже после 40 лет, а одна из них решилась на роды в 54 года.

Фото на превью Война и мир / Мосфильм, Будьте моим мужем / Мосфильм
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AdMe/Культура/11 наших любимых артистов, которые доказали, что возраст не помеха родительскому счастью
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