11 наших любимых артистов, которые доказали, что возраст не помеха родительскому счастью

В минувшие годы многие семьи, как правило, старались обзавестись детьми пораньше — на пороге двадцатилетия, а в 40 с небольшим часто уже примеряли на себя звание бабушек и дедушек. Не были исключением и звезды фильмов того времени. Вот только некоторые из них пришли к решению не обращать внимание на общественное мнение и стали родителями в более зрелом возрасте.

Савелий Крамаров, 54 года

Дочка Батия, которую дома ласково звали Бася, родилась в 1988 году во втором браке актера. Савелию Крамарову на этот момент исполнилось 54 года. Девочка получила имя в честь его матери. Когда Бася подросла, она какое-то время работала в модельном бизнесе, а затем стала бухгалтером.

Любовь Полищук, 35 лет

East News

Актриса, которую называли «королевой эпизода», была замужем дважды. Первого ребенка она родила в 22, а вот ее дочь от второго брака Мариэтта Цигаль-Полищук появилась на свет, когда звезде кинематографа исполнилось 35 лет. Девочка решила пойти по стопам своей знаменитой матери и тоже стала актрисой.

Александр Абдулов, 53 года

В первом браке с коллегой по цеху Ириной Алферовой актер воспитывал приемную дочь Ксению. Во второй раз он женился на юристе Юлии Абдуловой, и в марте 2007 года на свет появилась их общая дочка Евгения. Счастливому отцу на тот момент было 53 года.

Ирина Скобцева, 40 лет

Актриса, сыгравшая в кино более 70 ролей, впервые стала матерью в 35. В их семье с режиссером Сергеем Бондарчуком появилась дочь Алена. Второй их ребенок — известный сегодня актер, продюсер и режиссер Федор Бондарчук — родился в 1967 году, когда Ирине Скобцевой было 40.

Иннокентий Смоктуновский, 40 лет

Дети актера родились во втором браке с художницей по костюмам Суламифью Кушнир. На момент появления на свет младшей дочери Иннокентию Смоктуновскому исполнилось 40 лет. Девочка, которой дали имя Мария, впоследствии стала балериной, а потом приступила к работе в Музее МХАТа.

Татьяна Догилева, 37 лет

Дочь актрисы Екатерина родилась в браке с драматургом и писателем-сатириком Михаилом Мишиным. Татьяне Догилевой на тот момент исполнилось 37 лет. Девочка, как и ее отец с матерью, выбрала творческую профессию — она окончила актерские курсы и академию драматического искусства.

Владимир Басов, 46 лет

Актер стал отцом троих детей, младшая из которых, Елизавета, родилась в 1969-м. Владимиру Басову в том году исполнилось 46. Когда девочка подросла, она решила стать танцовщицей и поступила в Вагановское училище в Ленинграде. Чтобы видеться с дочерью, Басов часто ездил в этот город, совмещая поездки с работой на студии «Ленфильм».

Елена Проклова, 41 год

Младшая дочь актрисы Полина появилась на свет в 1994 году в браке с бизнесменом Андреем Тишиным. Новоиспеченная мама как раз отпраздновала 41-летие. А еще через год она стала бабушкой — старшая дочь Елены Арина, которая родилась в 1972 году, подарила ей внучку Алису.

Светлана Крючкова, 40 лет

Младший сын актрисы Александр Крючков родился в 1990 году, когда его знаменитой маме исполнилось 40 лет. Он появился на свет в ее третьем браке с художником-декоратором Александром Молодцовым.

Маргарита Терехова, 39 лет

Актриса воспитывала двоих детей с довольно большой разницей в возрасте. Ее дочь Анна Терехова родилась в 1967 году, а сын Александр — 14 лет спустя. Его знаменитой матери к тому времени исполнилось 39. Мальчик с ранних лет пробовал себя в кино: в фильме «Сломанный свет» он исполнил роль Саши, сына Катюши, которую играла Маргарита Терехова.

Олег Табаков, 71 год

East News

Во втором браке Олега Табакова с актрисой Мариной Зудиной родилось двое детей. Сын Павел появился на свет в 1995 году, когда его звездному отцу было 60. Еще одиннадцать лет спустя у супружеской пары родилась дочь Мария. В очередной раз ставшему отцом Табакову в то время было уже за 70.