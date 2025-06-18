Я боялась отпускать дочь в лагерь, но подруга предложила гениальный план

Лиде тогда было восемь. Она здоровая, умная, веселая девчонка. Может сама выбрать одежду по погоде, подогреть себе обед и даже напомнить мне, где лежат ключи. Короче, вполне себе развитый по возрасту человек. Но...

Когда муж пришел с работы и с видом героя сообщил, что его одарили бесплатной путевкой в детский лагерь, я чуть не поперхнулась кефиром.

— На Лиду дают путевку! В лагерь! Представляешь? На июль!

— Что? Одной? В лагерь? — переспросила я, как будто он предложил отправить ребенка на другую планету.

— Да! Настоящий лагерь: пятиразовое питание, вожатые, вечерки, дискотеки и прощальный костер! Классика жанра!

— Она же еще малышка совсем! — сказала я, хотя в глубине души понимала, что восьмилетняя девочка — это уже не младенец. Но сердце мамы, сами понимаете, не бывает к такому готово.

Лида тогда была дома и, естественно, все слышала.

— Мам, а там будет бассейн? — спросила она, будто это было главное.

Я запаниковала. Что за лагерь? Как узнать пед. состав и программу? Сможет ли она засыпать одна? А промыть волосы? Какие вообще условия?

Муж фыркнул.

— Ты Лидку недооцениваешь. Она взрослее, чем ты думаешь. Тем более, что смена всего 14 дней! Или ты ей не доверяешь?

— Ну что ты говоришь! Я доверяю своей дочери, Я не доверяю малолеткам-вожатым! Я же сама работала в лагере в 18 лет, помню однажды чуть не поседела: на перекличке не хватало двоих мальчиков, к своему шоку я обнаружила, что они спрятались в летнем душе, а завхоз не проверив, закрыл помещение на амбарный замок. Ты бы знал чего мне стоило вызволить их оттуда.