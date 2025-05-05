19 историй о людях, поступки которых вызывают только вопросы

Иногда можно столкнуться с такими уникумами, что просто диву даешься. Одни обладают своей изощренной логикой, другие - просто беспардонные личности. И если некоторых удается направить на, так сказать, путь истинный. То с другими это не прокатывает, и остается лишь просто поделиться своими историями с другими.