Я трачу на маркетплейсах треть зарплаты ежемесячно, и об этом узнал муж

Шоппинг я не любила раньше особо. Но как вышла замуж, постоянно что-то нужно было по делу купить. Еще лет пять назад для этого выбиралась в торговые центры. Уже программа была на выходные: в гипермаркете продуктами закупиться на неделю, в магазины а-ля «Все для дома — от конфет до бетона» зайти. И раз в сезон где-то еще по магазинам одежды пройтись, если домочадцам что-то надо было обновить.

Поездки эти были прямо целым событием. Стянуть мужа с дивана и заставить отвезти в ТЦ — это был подвиг. Он, дескать, устал от работы, ему надо отдыхать. А ты сходи в ближайшие магазины и принеси сама пять сумок. В самом ТЦ, конечно, меня тоже надолго не хватало. Часа три-четыре побегаю везде, пока муж катит за мной тележку в темпе вальса, облокотясь на нее, — и все. Я выжата, как лимон.

А потом вошли вдруг в моду маркетплейсы. Честно говоря, я поначалу с опаской к ним относилась. Думала, там всякую ерунду продают, подделки, брак. И непонятно было, как еще доставят, насколько аккуратно.