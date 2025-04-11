Хороший выдуманный текст, читать приятно, но реалистичности - ноль. Детей как минимум двое, с кем и где живут после развода? За какие шиши живёт и покупает меньше наа маркетплейсах героиня истории? Так интересно, но ничего не понятно.
Я трачу на маркетплейсах треть зарплаты ежемесячно, и об этом узнал муж
Маркетплейсы ворвались в нашу жизнь — и в корне ее изменили. Сделали ее удобнее, позволили нам экономить время и находить все нужное в одном месте. Но для некоторых семей они оказались яблоком раздора. Наша героиня рассказывает, как она подсела на маркетплейсы и к чему это привело.
Шоппинг я не любила раньше особо. Но как вышла замуж, постоянно что-то нужно было по делу купить. Еще лет пять назад для этого выбиралась в торговые центры. Уже программа была на выходные: в гипермаркете продуктами закупиться на неделю, в магазины а-ля «Все для дома — от конфет до бетона» зайти. И раз в сезон где-то еще по магазинам одежды пройтись, если домочадцам что-то надо было обновить.
Поездки эти были прямо целым событием. Стянуть мужа с дивана и заставить отвезти в ТЦ — это был подвиг. Он, дескать, устал от работы, ему надо отдыхать. А ты сходи в ближайшие магазины и принеси сама пять сумок. В самом ТЦ, конечно, меня тоже надолго не хватало. Часа три-четыре побегаю везде, пока муж катит за мной тележку в темпе вальса, облокотясь на нее, — и все. Я выжата, как лимон.
А потом вошли вдруг в моду маркетплейсы. Честно говоря, я поначалу с опаской к ним относилась. Думала, там всякую ерунду продают, подделки, брак. И непонятно было, как еще доставят, насколько аккуратно.
Но как-то мне понадобилась кастрюля, которую я ни в одном оффлайн-магазине не нашла. Импортная. Зато на маркетплейсе она продавалась. И я подумала: была не была, куплю. Кастрюля прибыла в идеальном состоянии. Я прыгала до потолка. С того момента перестала осторожничать, начала присматриваться к другим товарам. И не заметила, как подсела.
Небольшое отступление. Я домохозяйка, сижу дома с тремя детьми. И маркетплейсы стали для меня спасением. Теперь не надо было таскаться куда-то: все нужное покупала, не вставая с дивана. И за детьми успеваю следить, и по быту делами заниматься, и покупать нужное в дом. Закончился порошок — я на маркетплейс, нужны тряпки или чистящие средства — туда же.
Со временем я втянулась: стала листать рекомендации, смотреть и другие товары, не только первой необходимости. Минуты онлайн-шоппинга превратились в часы. А что: муж на работе допоздна, дети в школе и в детском саду. После домашних дел хотелось только лечь на диван и уткнуться в смартфон.
Маркетплейс стал для меня как хобби. И вроде чем-то полезным занимаюсь, нужные вещи в дом покупаю. Присмотрю какие-нибудь симпатичные вещицы и оформляю заказ. По будням сама забирала из пунктов выдачи, а по выходным мужа отправляла. Он злился, но ничего не говорил. Его больше бесило, что нужно куда-то тащиться. Но это до поры до времени.
Деньги-то были мужнины. Сама я не работаю с тех пор, как в первый декрет ушла. Муж сначала не замечал, как с его карты по мелочи списывается. А один раз приходит с работы и говорит: «Ольга, нам надо поговорить». Я испугалась, думала, он мне изменяет. А он говорит: «Я посчитал, ты потратила на маркетплейсе в этом месяце треть зарплаты. Это не дело, нам же еще на отпуск копить, забыла?» И после этого отвязал свою карточку от всех маркетплейсов.
Меня тогда очень задели слова и поступок мужа. Раньше он никогда не ограничивал меня в расходах и не контролировал, что и куда я трачу. А тут прямо претензию предъявил. Да и к тому же, мне не казалось, что я покупаю что-то лишнее. Ведь всякие салфетницы, пакетики для заварки чая, подушки для ног — все это только добавляло уюта. Да, мы этим раньше не пользовались. Но неужели плохо, что я делаю нашу жизнь комфортнее?
Ничего мужу тогда не сказала, но начала свои траты утаивать. Стала спускать на маркетплейсы деньги с кредитки. Вроде мелочь покупала: мыльницы, полотенчики, подставку под зонт. Муж не выдержал — подал на развод. Я в шоке. А когда судья спросила про причину, он выдал: «Она докатилась до того, что купила пипидастр. Ну разноцветную такую мохнатую штуку, которой пыль смахивают. Вот зачем она нам нужна? Зачем все эти вещи, без которых мы прекрасно обходились? Она спускает в трубу немалую часть семейного бюджета, в который вкладываюсь только я. А ведь я пашу на работе не для салфетниц и пипидастров».
На меня как будто ушат воды вылили. Нифига себе, подумала! Он вспомнил про то, что работает. А то, что я дома тружусь целыми днями: убираю, стираю, готовлю — для него не в счет. Зарплату мне муженек за это не платит. Принимает мой бесплатный труд, как должное.
И ладно бы подарками одаривал. Сумочку какую прикупил мне раз в год хотя бы или колечко. Так нет же. Причем я все время пыталась его понять, что ему тяжело работать. Поэтому не позволяла себе лишний раз даже косметичку обновить — донашивала помады пятилетней давности. А он мне какой-то пипидастр припомнил.
В общем, в момент этой грандиозной речи мужа в суде я поняла, что передо мной стоит чужой человек. Он даже не понял, что все эти маркетплейсы стали для меня отдушиной. Поэтому я без сожалений сняла обручальное кольцо прямо в зале суда, бросила в него и ушла.
Сейчас мы уже несколько месяцев как в разводе. Привязанность к маркетплейсам, кстати, постепенно сходит на нет. Нестерпимое желание покупать что-то для домашнего уюта как будто испарилось. Вместе с остатками любви к мужу.
Конечно, и я отчасти была неправа, когда покупала лишние вещи и выходила за рамки бюджета. Сейчас я бережливее отношусь к нему. Но и к своим желаниям и потребностям тоже. И больше не позволяю никому заткнуть их куда подальше.
Мужчины иногда забывают, что с интересами жены тоже стоит считаться. Вот откровение еще одной нашей героини, чей муж заставил ее по вечерам сидеть мышкой и не тревожить его, чтобы дать отдохнуть после работы. Чем закончилась история — узнайте здесь.
Комментарии
Мда... т.е. до неё так и не дошло? Вообще мужик прав. Один раз сказал, она в кредитки полезла.
И это все комменты?? Я этот вброс вчера прочитала, попкорна сделала, где мои 100500 комментов??
Где "а вот я".. Где " баба дура, мужик бедняга"?? Что-то плохонько зашло, совсем.
Закончила читать, когда женщина написала, что шопинг na маркетплейсах её хобби😁