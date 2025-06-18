20+ историй от тех, кто ошибся номером и влип по полной

Истории
3 часа назад

Ошибиться номером или попасть не в тот чат — дело обычное. Иногда достаточно одной неверной цифры или случайного клика, и вот уже ошибка переписки рождает диалог, который надолго останется в памяти. И так неожиданные звонки и странные сообщения порой превращаются в самые забавные истории.

  • Буквально вчера мне на сотовый звонит какая-то девушка и орет:
    — Ты сейчас дома?!
    — Ну да.
    — А Марина где?
    — В соседней комнате. (Там действительно была моя мама Марина).
    — Я так и знала! Чтобы больше ко мне ни ногой. Ух, я все брату расскажу, понял?!
    И бросает трубку. Я чувствую себя виноватым, но не очень. © VaLeYak / Pikabu
  • Как-то захотела отправить парню признание в любви, но случайно написала преподу! В ответ тот сказал, что все понимает и даже не против встретиться. Но уточнил, что жену свою не бросит. На следующий день я, сгорая от стыда, подхожу к нему и все объясняю, а он вдруг почему-то обиделся и стал «валить» меня на каждом занятии. Скоро сессия, я боюсь! © Подслушано / Ideer
  • Еду с мужем в лифте. Он нагружен покупками, у меня занята только одна рука. Слышим, что ему пришло СМС. Муж попросил прочитать, так как ждал сообщение. Читаю про себя и выпадаю в осадок. Дословно: «Желаю приятного и во всех отношениях нескучного вечера». Номер в телефонную книгу не записан. Меня от злости чуть не разорвало. Я молчу, держусь, обдумываю план мести. Телефон все еще у меня руке. Снова СМС: «Простите, ошибся номером». А муж уже был на волосок от скандала. © Подслушано / Ideer
  • Решила проколоть дочке уши, ей 3 года. Звоню в один салон — там не берут таких маленьких. Еще в двух не было времени. Уже устала жутко, набираю последний, выпаливаю: «Нам прокол сделают в этом городе или нет?» А на другом конце провода басом: «Девушка, это ЖЭК. Какие проколы?»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: AsidShapengauer / Pikabu

  • В 2000-м году я приобрел первый сотовый и подключился к местному оператору с прямым городским шестизначным номером. Первое время без конца звонили и спрашивали баню. Потом оказалось, что в городских номерах, начинавшихся на 2, поменяли 2 на 7. А на 2 стали сотовые номера. И вот люди открывали старый телефонный справочник и набирали как там написано: «22...»
    Входящие тогда были еще платные, кроме первых пяти секунд. Если звонили с незнакомого номера, я отвечал на вызов, быстро говорил: «Это не баня, вы ошиблись», — и сбрасывал. Несколько раз попадал в комические ситуации, но все относились с юмором. © Анджей Крашевский / ADME
  • Проходила мимо обычного телефона-автомата, и вдруг он зазвонил. Прямо как в кино! Ну я, конечно, взяла трубку, интересно же. Ответил мне мужичок, который звонил маме и ошибся номером. Он очень обрадовался, сказал, что это не случайно и немедленно позвал меня замуж. Расстроился, что предложение запоздало, но все равно долго и многословно желал мне счастья и всего прекрасного. © Подслушано / Ideer
  • Мне было лет 13. Звонит мужик, называет меня по имени и говорит: «Здравствуй, а папа дома? Это дядя Сережа, я сегодня приезжаю поездом во столько-то, встречайте». Родители ум сломали, вспоминая всех знакомых Сереж, потом даже на вокзал скатались. Надеюсь, неведомый Сергей добрался до места назначения. © Плодожорка / ADME
  • Гуляли с мужем и сыном в парке и сделали фото, где мы все показываем языки. Отправила снимок своей маме (как я подумала), а через некоторое время пришло ответное фото от ремонтников из нашей квартиры, как они вдвоем, корячась, устанавливают ванну и тоже корчат нам рожи. Посмеялись. Фото от них было какое-то душевное. © Alisa Saysnskaya / ADME
  • Звонит телефон, называют мое имя. Отвечаю, что слушаю. Из трубки доносится: «Малыш, как твои дела?» Не распознаю человека, отвечаю, поддерживаю беседу и в какой-то момент оба осознаем, что ошиблись. Оказалось, что мой номер принадлежал девушке с моим именем. Вот только за 3 года, что я пользуюсь этим номером, этот человек ни разу про свою «малышку» не вспоминал. Я рада, что моя тезка отделалась от него и оставила в прошлом. Надеюсь, у нее все хорошо сложилось в жизни. © Подслушано / Ideer
  • Когда родители уехали на море, я в первую же ночь начал писать другу: «Хата свободна на несколько недель». Вот только ошибся номером и все это отправил отцу. Думал, влетит мне, но родители только поржали и попросили не разрушать дом. © Подслушано / Ideer
  • Когда была маленькая, в мой пятый день рождения к нам домой позвонил незнакомый мужчина — ошибся номером. А я была очень общительным ребенком, и вот взяла, да пригласила его к себе на праздник. Мама, заподозрив что-то неладное, берет трубку, а мужчина ей говорит: «Меня тут на день рождения пригласили! А адрес не сказали». © Подслушано / Ideer
  • Однажды ночью звонит домашний телефон. Сестра, не просыпаясь, берет трубку. Слышу:
    — Да... Да... Приходи.
    И опускает трубку. Дальше опять спит. Потом резко подскакивает и начинает ржать.
    В общем мужской незнакомый голос в трубке:
    — Ты спишь?
    — Да.
    — Соскучилась?
    — Да.
    — Мне прийти?
    — Приходи.
    Сестра смеется:
    — Прикинь, придет же, а дома муж может быть. Вот это подставила кого-то. © vestakh / Pikabu
  • Кто-то однажды позвонил мне, пока я был в душе. Я не успел взять трубку, но резонно предположив, что это могло быть что-то важное, решил перезвонить: «Здравствуйте, мне только что звонили с этого номера». А в ответ: «Вы ошиблись. Никогда больше не звоните мне!» Прежде чем я успел сказать: «Что за ерунда? Это же ты был первым», — он повесил трубку. © Chris Bast / Quora
  • Было это лет 5-6 назад. Купили младшему брату телефон. Он радостно записал наши номера и начал скачивать себе песни и игры. И тут звонок на телефон брата — неизвестный номер. Мама взяла трубку, а там просят позвать какую-то девушку. Мама сказала, что номером ошиблись и сбросила вызов. Но на этом звонки не прекратились. Тот парень все активнее требовал чтобы позвали незнакомую нам девушку. Маму это похоже окончательно выбесило, она схватила телефон и как закричала: «Нет ее здесь, в роддоме ищи, рожает она». После этого звонки прекратились. Похоже, парень так и не смог оправиться от шока. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
  • Я тусовался в квартире с другими студентам и тут зазвонил телефон. Человек спросил: «Это ресторан „Антонио“?» Думаю, почему бы и нет. Отвечаю: «Да. Могу ли я принять ваш заказ?» Меня попросили сделать спагетти на двоих и положить к ним чесночный хлеб. Мы с друзьями поставили кипятить воду, а я помчался в магазин за хлебом. Через 30 минут мы появились у дверей заказчиков в поварских колпаках. Им так понравилось, что они дали нам большие чаевые. Если бы сайты отзывов существовали в 70-х, ресторан «Антонио» получил бы минимум 4 звезды. © Craig Russell / Quora
  • Каждую пятницу ровно в одно и то же время мне звонит бабушка. Разговор происходит четко по одному сценарию: сначала она жалуется на сына, который совсем не приезжает, потом прохаживается по соседкам и спрашивает, как дела у меня, у моей мамы.
    Обычный разговор старушки, которой скучно одной? Возможно. Но дело в том, что это не моя бабушка. Я вообще не знаю, как ее зовут, где она живет. Я не меняла номер телефона, просто как-то вечером мне позвонила эта женщина и, игнорируя слова о том, что она ошиблась номером, стала рассказывать, как прошел ее день. Я просто не смогла отключиться, мне вдруг стало так жалко эту одинокую старушку, к которой почему-то не приезжает сын, не навещают дочь и внучка. © Подслушано / Ideer
  • Какая-то дама отправила мне сообщение, что она была рада встрече в клубе и с нетерпением ждет следующей. Очевидно, кто-то дал ей неправильный номер. В течение следующих двух дней она присылала мне все больше и больше гневных сообщений, поскольку я не отвечал. А под занавес заявила, что была обо мне лучшего мнения. В конце концов, я написал ей в ответ: «Обратите внимание, вы ошиблись номером. Я женат, у меня дочь-подросток. Все это время вы общались сами с собой». Пришел ответ: «О боже». © Jon Whitte / Quora
  • Мы с мамой живем в разных городах и часто при покупке вещей советуемся друг с другом. И вот я, выбирая нижнее белье, отправила ей фото в мессенджере. И тут же мне от нее приходит мое же фото. Мама звонит и на грани истерики такая: «Доча! Я фото это случайно отправила тетушке, дедушке и еще всему телефонному справочнику». Я ее успокоила, сказав, что они его не получили, потому что мессенджер они не используют. Где-то через пару часов пишет мне смс, что мое голое фото никто не получил. Она позвонила всему списку, чтобы убедиться в отсутствии этого снимка у посторонних. © Подслушано / Ideer

А здесь вы найдете 15 неловких историй, от которых сначала краснеешь, а потом — хохочешь.

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