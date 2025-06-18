20+ историй от тех, кто ошибся номером и влип по полной

Ошибиться номером или попасть не в тот чат — дело обычное. Иногда достаточно одной неверной цифры или случайного клика, и вот уже ошибка переписки рождает диалог, который надолго останется в памяти. И так неожиданные звонки и странные сообщения порой превращаются в самые забавные истории.