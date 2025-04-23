15 неловких историй, от которых сначала краснеешь, а потом — хохочешь

интересно, где эта авторка таможню проходила. вот сколько ни ездила, нигде не встречала такого расположения рабочего места погранцов, чтоб напрямую можно было "пять" дать. Наши все за пуленепробиваемыми стеклами, только небольшое отверстие с лоточком для паспорта. У европейцев отверстие побольше, но тоже прямого контакта с телами нет...

звиздъёж...