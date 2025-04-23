интересно, где эта авторка таможню проходила. вот сколько ни ездила, нигде не встречала такого расположения рабочего места погранцов, чтоб напрямую можно было "пять" дать. Наши все за пуленепробиваемыми стеклами, только небольшое отверстие с лоточком для паспорта. У европейцев отверстие побольше, но тоже прямого контакта с телами нет...
звиздъёж...
15 неловких историй, от которых сначала краснеешь, а потом — хохочешь
Каждому человеку иногда хочется провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а еще лучше — стереть себе память. Ведь неловкие ситуации, которые вызывают чувство стыда, наш мозг хранит годами. И хорошо, когда со временем люди могут избавиться просто посмеяться над собой.
- Недавно была за границей. И вот таможня, вопросы, документы. Тут сотрудник вдруг поднял руку. А я, еж знает почему, как хлопну по его ладошке, типа «дай пять». Он заглянул, кажется, мне аж в душу и процедил: «Приложите четыре пальца к сканеру». И тут до меня дошло. Не «дай пять», а отпечатки. Я хотела провалиться сквозь пол. Но пришлось просто молча извиниться. Боже, было так стыдно. © Lola_Luna / Reddit
интересно, где эта авторка таможню проходила. вот сколько ни ездила, нигде не встречала такого расположения рабочего места погранцов, чтоб напрямую можно было "пять" дать. Наши все за пуленепробиваемыми стеклами, только небольшое отверстие с лоточком для паспорта. У европейцев отверстие побольше, но тоже прямого контакта с телами нет...
- Недавно мама послала меня к своей подруге забрать фотоаппарат. Дабы не ошибиться квартирой, стала подниматься по лестнице, вижу — раскрыта дверь, которая мне и была нужна. Захожу и громко говорю: «Здравствуйте! Я пришла!» Из ванной выходит незнакомый мне мужчина в одних трусах и приветствует меня. Тут я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что перепутала этажи и зашла в совсем другую квартиру. Со скоростью гепарда, красного от стыда гепарда, я покидаю это место, но мое ухо еще успевает уловить голос мужчины: «Ну ты это, заходи, если что...» © nenaviwuintegral / Pikabu
- У меня плохое зрение, но в очках не хожу, поэтому вижу все на уровне размытых пятен и силуэтов. Как-то летом гулял и увидел у подъезда пушистого рыжего кота. Красивый такой, сидит и чуть дергает кончиком хвоста. Кошек безумно люблю, поэтому присел неподалеку и принялся звать. У кота ноль эмоций, но и не уходит никуда. Плюнул, решил подойти сам. Мда, выброшенная комом мишура, которую я звал, видимо, не ожидала такого внимания к себе. © Подслушано / Ideer
Вот кто мне объяснит логику людей, заявляющих"У меня плохое зрение, но в очках не хожу."? Ну не можешь оправу подобрать-подбери линзы, если операцию делать нет возможности. Неужели так нравиться чувствовать себя глупо или беспомощно?
- Вчера чувствую я, что заболела. Приехала домой пораньше и задремала. Бабах — что-то падает на меня сверху тяжелое, я ору как ненормальная и слышу визг. Вскакиваю — вижу девицу в тряпочке! И вдруг она как начнет визжать! А рядом старший сын. Он выскочил из комнаты, девица, завернутая в плед, не перестает визжать. У всех глаза во-о-от такие. Потом я начинаю ржать. Сын рассказал, что стал встречаться с девушкой. Думает, приведу ее домой, пока мама на работе и квартира пустая. Зашли — там темно, ну и не заметили меня. Но я выжила, успокоила молодежь, попили чайку с тортиком. © Unknow author / Pikabu
- Еду в метро после стоматолога. Сеанс был жесткий, не чувствую нижнюю челюсть. Напротив сидит милый парень и заинтересованно на меня смотрит. Мое чувство собственной важности подскочило аж до потолка. Подходит женщина и говорит: «Девушка, у вас слюни текут, все хорошо?» Ужас. © elem_day / X
Сколько уже пережёвано этих историй - "Еду в метро/автобусе/маршрутке после стоматолога"... мутит, фубля!
- Парень сильно нравился. Тут приглашает меня в ресторан. А я студентка, денег ноль, из еды только макароны. Ну, думаю, схожу, кофе только закажу. Пришли, подают нам меню. Он спрашивает:"Ты голодная? Закажи себе что-нибудь нормальное, я оплачу". Я листаю меню, смотрю на него, улыбаюсь. И тут вдруг на стол капает моя слюна. © Подслушано / Ideer
- Купила новые очки, а они жутко натирали уши. Пока не дошла до оптики, подкладывала между дужкой и ухом свернутую туалетную бумагу. Работаю из дома, так что сойдет. И вот неожиданно приходит мастер чинить вентиляцию в ванной. Впускаю его, а он начинает странно на меня смотреть: прямо упор, лицо краснеет. Вспоминаю, что на полу разбросана грязная одежда, быстро мчусь все собрать. Мастер осматривает вытяжку, продолжает бросать на меня странные взгляды, будто сдерживает смех. Я извиняюсь за бардак и говорю: «Мне так стыдно!» Он отвечает: «Ничего страшного», — и буквально испаряется. Думаю: «Как-то все это странно». Заглядываю в зеркало в прихожей — моя «самодельная защита» для ушей уже сползла на щеку. © Lily_Hylidae / Reddit
Ну, а дальше что? Б_лин! Нна caмом интересном месте! Парень покормил голодную студентку? Или он решил что столько еды не потянет оплатить?
- Обедал у родственников. А моя золовка немного помешана на здоровом питании, поэтому каждый прием пищи начинается с салата. И вот она вручила мне "салат", и, так как я был голоден, то сразу начал его есть. Он оказался очень пресным, на вкус — как обычный салат-латук. Спросил ее, не забыла ли она добавить заправку, а она как начнет смеяться! Оказалось, что миска, которую она мне дала, — это нашинкованный салат для тако, и я должен был просто отнести его на стол, а не есть. Ее дети до сих пор это вспоминают. © PeaTearGriphon / Reddit
- В прошлом году был выпускной. И это, наверно, был самый ужасный день в моей жизни. Перед выпускным за неделю купили платье, которое мне очень понравилось. Так вот, прихожу я в ресторан, вся такая расфуфыренная и в платье, и гляжу — человек 6 в точно таких же. В тот день было так неловко еще и по той причине, что нас вечно путали друг с другом. © Подслушано / Ideer
Про салат - там семья из двух мужчин?
Иначе как у мужчины появилась золовка?
- Однажды впереди меня по улице шла девушка с высоким конским хвостом. Хвост был роскошный, но видно, что искусственный. Вдруг она остановилась, сосредоточилась, а потом чихнула. Очень громко. Хвост отвалился. Все бы ничего, но шедший рядом парень от неожиданности заорал мне почти в ухо и выронил из рук телефон. Я испугалась и тоже заорала. Со стороны, наверное, сцена была ужасающей. И еще этот хвост на земле. © Юлия Романова
- Решил за хлебом сходить с утра. Собрался, выхожу из подъезда. Идет соседка, ну я решил дверь ей придержать. Она как меня увидела, сразу заулыбалась. Ну, думаю, благодарна. Захожу в магазин, продавщица начинает истерично ржать. Пытаюсь спросить, в чем причина, а она сквозь смех говорит: «На ноги посмотри». Опускаю глаза, а я в трусах. © Подслушано / Ideer
- К нам приехала свекровь. Ночью весь дом проснулся от ужасных воплей. Она пошла на кухню попить воды и увидела в открытом ящичке наверху что-то очень интересное. Залезла на стульчик, встала на цыпочки и потыкала в нечто вилкой. А там спал кот. Результат: у нее травма руки (навернулась со стула), а кот до сих пор с осторожным видом ее обходит. © Подслушано / Ideer
- В 10-м часу вечера звонок в дверь. Открываю: стоит дед, который живет 2 этажами ниже в квартире напротив, с каким-то спреем в руке. Без «здравствуйте» и «извините» отодвигает меня и... начинает смазывать петли, бурча под нос: «Достали уже! Каждое утро со своей собакой ходят, а петли смазать не судьба!» А я и не замечал, что дверь скрипит... Теперь слежу, а то неудобно как-то. © Unknown author / Pikabu
- У нас в коллективе принято, что именинник проставляется тортиком. Заметив очередной торт, я не смог вспомнить, у кого сегодня днюха. Столкнувшись в коридоре с одним из коллег, я тихо спросил у него: «Серега, а у кого сегодня день рождения?» «У меня» — тихо прошептал он в ответ. Ну, поржали, конечно, но неудобно как-то перед коллегой теперь. © Stasyan64rus / Pikabu
- На 1-м курсе меда анатомию вела молодая, красивая и стервозная преподавательница. Как-то во время занятия к нам зашел другой препод, очень привлекательный мужчина. И я шепчу на ухо подруге: «О-о-о, какой красавец!» Вдруг преподавательница оборачивается и говорит мне громко: «Вижу, тебе понравился мой муж?» Я чуть сквозь землю не провалилась. © Подслушано / Ideer
Да, вот деда я понимаю. У нас соседка с какого-то верхнего этажа когда тянет верёвку для белья, такой скрип ужасный! И всегда с самого раннего утра. Прибить её хочется!