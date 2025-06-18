13 человек, которые сменили прическу — и словно стерли старую версию себя

Бывает, что стрижка и новый цвет волос меняют образ, как взмах волшебной палочки. Но порой непросто решиться на перемены, ведь заранее сложно сказать, подойдет тебе новый стиль или нет. Поэтому пользовательницы интернета из нашей статьи попросили взглянуть на них со стороны и поделиться своим мнением. Посмотрите, как у них вышло.