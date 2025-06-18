13 человек, которые сменили прическу — и словно стерли старую версию себя
Фотоподборки
1 час назад
Бывает, что стрижка и новый цвет волос меняют образ, как взмах волшебной палочки. Но порой непросто решиться на перемены, ведь заранее сложно сказать, подойдет тебе новый стиль или нет. Поэтому пользовательницы интернета из нашей статьи попросили взглянуть на них со стороны и поделиться своим мнением. Посмотрите, как у них вышло.
«Какой стиль мне больше идет?»
«У меня всегда были натуральные каштановые волосы, но я решила поэкспериментировать. Ошиблась?»
- Темный — определенно твой цвет! © D-nuhrae / Reddit
«Послушала совет и сделала бикси»
- Была обычная девчонка, а стала женщина вамп! © moffsoi / Reddit
«Какой цвет мне больше идет?»
«Решилась на пикси, мне идет?»
- Лучшее «до и после» из всех, что я видела! © Reasonable_Guess_311 / Reddit
«Как я жалею, что выстригла челку! Как бы мне побыстрее отрастить ее?»
- Но она такая милая! © Enbyhime / Reddit
«Преображение моих волос: из очень поврежденных окрашенных в натуральные и здоровые»
«Коротко постриглась и покрасилась в темный цвет»
«Я сделала ошибку?»
Мелирование смотрится как седина или это она и есть? Женщина красивая, но добавила себе лет таким цветом.
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Ответить
- Эта стрижка вам очень идет! © MallardsBanjo / Reddit
«Какой цвет мне больше подходит?»
«Я постриглась и мне нравится, но моя семья не одобрила»
Семья пускай ходит с чем хочет. А девушке короткая очень даже подходит.
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Ответить
«Остригла свои длинные волосы»
«Остаться блондинкой или снова стать брюнеткой?»
А вот и еще несколько статей с новыми образами пользователей:
- 20+ женщин, которые с легкостью ломают стереотипы о коротких стрижках
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- 20+ доказательств того, что прическа может кардинально изменить образ
Фото на превью Pikasaurus_Rex / Reddit
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