13 человек, которые сменили прическу — и словно стерли старую версию себя

Фотоподборки
1 час назад

Бывает, что стрижка и новый цвет волос меняют образ, как взмах волшебной палочки. Но порой непросто решиться на перемены, ведь заранее сложно сказать, подойдет тебе новый стиль или нет. Поэтому пользовательницы интернета из нашей статьи попросили взглянуть на них со стороны и поделиться своим мнением. Посмотрите, как у них вышло.

«Какой стиль мне больше идет?»

«У меня всегда были натуральные каштановые волосы, но я решила поэкспериментировать. Ошиблась?»

«Послушала совет и сделала бикси»

«Какой цвет мне больше идет?»

«Решилась на пикси, мне идет?»

Огонек
1 час назад

неoжидaннo внешнoсть oкaзaлaсь aндрoгиннoй.
будтo брaт с сестрoй нa фoтo

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«Как я жалею, что выстригла челку! Как бы мне побыстрее отрастить ее?»

«Преображение моих волос: из очень поврежденных окрашенных в натуральные и здоровые»

OLE
9 минут назад

Ё-моё, бедный ребёнок! Доэкспериментировалась...

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«Коротко постриглась и покрасилась в темный цвет»

«Я сделала ошибку?»

Драконятина
23 часа назад

Мелирование смотрится как седина или это она и есть? Женщина красивая, но добавила себе лет таким цветом.

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«Какой цвет мне больше подходит?»

«Я постриглась и мне нравится, но моя семья не одобрила»

«Остригла свои длинные волосы»

«Остаться блондинкой или снова стать брюнеткой?»

Фото на превью Pikasaurus_Rex / Reddit

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