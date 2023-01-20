14 вещей, которых уверенная в себе взрослая женщина и не думает стесняться

Общество с каждым днем становится все более открытым к разной внешности и поведению. Но многие женщины все равно находят причины попереживать, напрасно загоняя себя в рамки. Мы решили показать, в том числе и на примерах звезд, какие особенности внешности или поведения абсолютно нормальны.

Сухая кожа на пятках

Натоптыши появляется в результате трения стопы об обувь и давления нашего веса на пятки. Это абсолютно нормально. Беспокоиться стоит, только если сухой слой кожи вызывает боль.

Пушок на лице

Так называемый «персиковый» пушок — обычное дело, он вырастает у большинства женщин над верхней губой и на подбородке.

Густые брови

Исследования показывают, что большое число людей считает широкие брови привлекательными. Так что не спешите хвататься за пинцет, а попробуйте увидеть красоту в своих естественных бровях.

Пышные волосы

Многие девушки стараются выпрямлять вьющиеся волосы. Их можно понять, обычно кудри непослушные и лишь раздражают их обладательниц. Но если научиться правильно за ними ухаживать, то такая шевелюра будет выглядеть очаровательно и придаст уникальности.

Не идеально ровные ноги

Даже если ноги далеки от модельных стандартов (которые, к слову, тоже меняются), это не повод их стесняться и прятать. Ведь чувство уверенности в себе зарождается внутри нас и от ног или других частей тела не зависит. К примеру, однажды ноги Кристины Агилеры назвали морковками. Певица ничуть не обиделась, а только чаще стала появляться на публике в коротких платьях.

Слишком высокий или слишком низкий рост

Каким бы ни был ваш рост, им стоит гордиться. Или хотя бы воспринимать как данность, которой просто бессмысленно стыдиться. Ведь когда высокая девушка сутулится, она совершенно точно не выглядит ниже, а уж тем более привлекательнее. А низкая девушка совсем не становится из-за своего роста малозначительной и неважной.

Седые волосы

Многие женщины просто не выносят на себе седины и активно ее закрашивают. Как будто пытаясь скрыть свой истинный возраст и, вероятно, полагая, что серебристые волосы делают их непривлекательными. Это устоявшееся мнение могут пошатнуть такие дивы, как Мерил Стрип или Энди Макдауэлл. Актрисы гордо носят седину, и ни у кого язык не повернется назвать их некрасивыми.

Нос необычной формы

LAURENT VU/SIPA/SIPA/East News

Общество способно внушить женщинам, что носы должны быть крошечными, не учитывая, что на некоторых лицах они могут выглядеть странно. У режиссера Софии Копполы с детства большой нос. В интервью девушка рассказывала, что однажды сломала нос и отправилась к доктору. Тот пытался убедить ее сделать операцию и нос уменьшить. Однако Софии хватило уверенности в себе отказаться, сегодня она об этом ничуть не жалеет.

Привычка громко говорить и смеяться

Высказывание «Скромность украшает» уже давно утратило свою актуальность. Большинству людей попросту нет до нас никакого дела. Уверенная в себе женщина выражает свои эмоции открыто. И если у вас громкий голос, вы эмоциональная натура и любите от души посмеяться, какой смысл себя сдерживать? Счастливее вы от этого точно не станете.

Проблемная кожа на лице

Безупречной кожи не существует. Близкого к совершенству результата можно достичь, пройдя через все возможные бьюти-процедуры. Однако большинство фотографий, которые вы видите в соцсетях, не соответствует действительности. Поэтому нет смысла переживать из-за того, что кожа далека от нереалистичного идеала.

Макияж, который, по мнению других, вам не идет

Жизнь слишком коротка, чтобы ограничивать себя в простых радостях. Поэтому, если вы давно мечтали накраситься серебристыми тенями, фиолетовой помадой или нанести на лицо зеленые блестки, почему бы так и не сделать? Даже если кто-то говорит, что вам почему-то это не подходит. Ваша радость важнее, чем чье-то непрошеное мнение.

Цветные волосы, если вам за 40

Самовыражаться хорошо в любом возрасте. Хотя порой может казаться, что в обществе цветные волосы на солидной женщине считаются неприемлемыми. Однако солидная и уверенная в себе женщина сама решает, что для нее приемлемо. А эксперименты с имиджем сразу делают человека ярче и интереснее.

Отсутствие наращенных ногтей

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Длинные искусственные ногти разнообразных расцветок сегодня на пике популярности. Редко можно встретить девушку без подобного маникюра. Однако это не означает, что без длинных ноготков мы становимся менее привлекательными или женственными. Многим женщинам просто комфортнее ходить с естественными ногтями.

Отросшие корни

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News , imagepressagency / Depositphotos

Многим кажется, что они начисто портят образ. Но давайте брать пример с Шэрон Стоун, которая совсем не стесняется непрокрашенных волос, а просто подбирает удачную укладку. Или с Мадонны, на которой отросшие волосы родного цвета выглядят стильно.

А вы стеснялись когда-то из-за каких-то особенностей своей внешности? Смогли перебороть предрассудки?