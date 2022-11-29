15 пар фотографий, которые показывают разницу между идеальной картинкой и реальностью

Как и большинство из нас, знаменитости публикуют в социальных сетях только лучшие свои фотографии. Казалось бы, такое поведение совершенно нормально: никто не хочет, чтобы его неудачную фотографию увидели миллионы поклонников. Но иногда эти идеальные снимки могут создать у нас впечатление, что мы тоже должны выглядеть безупречно абсолютно всегда. Вот почему мы решили сравнить и показать, как выглядят отредактированные и неотредактированные фотографии знаменитостей.