AdMe
AdMe

15 пар фотографий, которые показывают разницу между идеальной картинкой и реальностью

64158

Как и большинство из нас, знаменитости публикуют в социальных сетях только лучшие свои фотографии. Казалось бы, такое поведение совершенно нормально: никто не хочет, чтобы его неудачную фотографию увидели миллионы поклонников. Но иногда эти идеальные снимки могут создать у нас впечатление, что мы тоже должны выглядеть безупречно абсолютно всегда. Вот почему мы решили сравнить и показать, как выглядят отредактированные и неотредактированные фотографии знаменитостей.

София Вергара

Invision / Associated Press / East News

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

Chris Pizzello / Invision / East News

Келли Кларксон

Invision / Associated Press / East News

Николь Кидман

Invision / Invision / East News

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Invision / Invision / East News

Донателла Версаче

Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Честейн

Invision / Invision / East News

Риз Уизерспун

Invision / Invision / East News

Ребел Уилсон

AA / ABACA / Abaca / East News

Джулия Робертс

VALERIE MACON / AFP / East News

Ким Кардашьян

CBS / Ferrari Press / East News

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

А вы редактируете свои фотографии перед тем, как разместить их в социальных сетях?

Фото на превью Invision / Associated Press / East News
64158
AdMe/Культура/15 пар фотографий, которые показывают разницу между идеальной картинкой и реальностью
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
8