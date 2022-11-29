15 пар фотографий, которые показывают разницу между идеальной картинкой и реальностью
Как и большинство из нас, знаменитости публикуют в социальных сетях только лучшие свои фотографии. Казалось бы, такое поведение совершенно нормально: никто не хочет, чтобы его неудачную фотографию увидели миллионы поклонников. Но иногда эти идеальные снимки могут создать у нас впечатление, что мы тоже должны выглядеть безупречно абсолютно всегда. Вот почему мы решили сравнить и показать, как выглядят отредактированные и неотредактированные фотографии знаменитостей.
София Вергара
Сальма Хайек
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес
Келли Кларксон
Николь Кидман
Джессика Альба и Кэш Уоррен
Донателла Версаче
Джессика Честейн
Риз Уизерспун
Ребел Уилсон
Джулия Робертс
Ким Кардашьян
Брайс Даллас Ховард
Селена Гомес
А вы редактируете свои фотографии перед тем, как разместить их в социальных сетях?
Фото на превью Invision / Associated Press / East News
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