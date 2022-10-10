16 человек знали звезд еще до того, как те прославились. И вот что они рассказали
Давным-давно звезды учились в школах и университетах, ходили на тусовки или работали на обычной работе. Тогда на их пути встречалось немало людей, которые могут рассказать факты из жизни будущих знаменитостей, которые тогда еще не были любимцами миллионов.
- Мэрайя Кэри училась в моей школе. Однажды в интервью она сказала, что выросла в гетто. Это было странно, ведь на самом деле она из пригорода, где жили состоятельные люди. © storm1001liam / Reddit
- Моя мама встречалась с Киану Ривзом в старшей школе. У них не сложилось. А все потому, что Киану был в то время был самым что ни на есть фанатиком группы, в которой он играл с друзьями. © takedownhisshield / Reddit
- Я и Майкл Кларк Дункан были соседями и играли вместе. Он был выше остальных, но моложе, и мы много его дразнили. Кто знал, что, повзрослев, он обзаведется невероятными мускулами. Но он был удивительно добродушным. А после того как стал знаменитым, он все еще ездил в старый квартал, чтобы вдохновлять молодежь. © netplayer23 / Reddit
- Я работаю менеджером в ресторане. Однажды на собеседование к нам пришла Рэйчел Макадамс. Она 2 года отпахала официанткой, обслуживала столики. А все для того, чтобы вложить все деньги в обучение актерскому мастерству. Сейчас она ни капельки не изменилась, мы дружим до сих пор. © Pymm / Reddit
- Я познакомилась с Эми Уайнхаус задолго до того, как она стала знаменитой. Мы ходили на одни вечеринки. Она была немного пухленькой, и ее голос звучал совершенно по-другому, был более ровным и спокойным. Парни играли на гитаре и барабанах, а Эми пела для нас. © ZoNeS_v2 / Reddit
- Я знал Киллиана Мерфи еще в школьные годы, мы много общались. Он на несколько лет старше меня. Чувак был очень тихим, но чертовски дружелюбным. Я помню, когда он снялся в «28 дней спустя», многие люди стали по-другому с ним общаться. Но лишь немногие продолжили дружить с ним как прежде. © Scinos2k / Reddit
- Мой отец был хорошим другом Уилла Смита еще до того, как тот снялся в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Уилл даже показывал бате пилотную версию раньше, чем она вышла в эфир. Перенесемся на много лет вперед. Уилл пригласил нас на съемочную площадку фильма «После нашей эры». Его первыми словами, когда он увидел моего отца 10 с лишним лет спустя, были: «Команда из Филадельфии вернулась!» © SMP610 / Reddit
- Шарлиз Терон подкатывала ко мне, когда я был в массовке фильма, где она снималась в малюсенькой роли. Он еще не была знаменита. Я был стеснительным и струхнул. А позже ее визажист сказала, что мне еще сильно повезло, ведь это необычно, когда девушка так явно приударяет за парнем. © mazdarx2001 / Reddit
- Я ходил в школу с Рупертом Гринтом — Роном Уизли из «Гарри Поттера». Он был очень милым и любил посмеяться. Но иногда он уставал от повышенного внимания к себе, от постоянных разговоров о фильме про волшебников. В такие моменты он брал да и уходил в библиотеку. Руперту нравилось то, что он делал, но его не заботила слава. Простой нормальный ребенок. © calls_you_a_bellend / Reddit
- Я знал Роберта Паттинсона около 15 лет назад. Хороший парень, дружелюбный, с ним очень весело. Он жил один в центре Сохо в Лондоне в крошечной однокомнатной квартирке. Это было словно жилище голодающего художника. Он любил шутки с перчинкой и был одержим Джеком Николсоном. © DaveBrubeckQuartet / Reddit
- Мой дедушка преподавал у Джека Николсона, когда тот учился в математическом классе средней школы. Сказал, что Джек был бунтарем, но в математике соображал неплохо. © detroit_smash_ur_dad / Reddit
- Дружил с Натали Портман 1-м классе. Она носила искусственную шубку, и ее мама упаковывала обед во множество маленьких контейнеров с инструкциями, как ими пользоваться. Это все, что я о ней помню. © YouBoxEmYouShipEm / Reddit
- Я дружила с Кайли Дженнер с 4-го по 8-й класс. Честно? Самый приятный человек, которого я когда-либо встречала. Я была пухлой странной девочкой без друзей. Она не издевалась надо мной и однажды даже сказала моей маме: «Мне нравится ваша дочка. Я хочу, чтобы окружающие не были так жестоки к ней. Она очень милая. Она любит животных, как и я». Не знаю, изменилась ли она сейчас, но очень надеюсь, что не сильно. © mauvemoth / Reddit
- Эминем был действительно крутым чуваком, который только и делал, что пытался продвигать свои песни. Он красил волосы в розовый цвет и любил музыку. © ehazkul / Reddit
- Я учился с Джулианной Мур, но тогда она была Джули Смит. Ее лучшие актерские работы — 2 спектакля в выпускном классе. Даже ее роли в кино не сравнятся с теми выступлениями. Она играла так, что у меня аж дух захватывало. Когда она добилась успеха в Голливуде, у меня был один вопрос: почему она так долго она шла к признанию, ведь она всегда играла великолепно? © Pat Sullivan / Quora
- Я ходила в школу с Джейсоном Момоа. Я не была злюкой, но называла его Джейсон Мама, потому что действительно считала, что так его и зовут. © Jazzlike-Engine-427 / Reddit
Как вы думаете, меняет ли людей популярность? Или можно оставаться прежним и при всемирной славе?
Фото на превью East News
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