16 звездных пар, которые в этом году станут на одного ребенка богаче

Звезды любят рассказывать, как они счастливы оттого, что скоро станут родителями. И мы с удовольствием любуемся на то, как актрисы, спортсменки, фотомодели и другие знаменитости хвастаются своими животиками или демонстрируют снимки УЗИ. Поклонники с нетерпением ждут, когда появятся малыши, чтобы не пропустить первые, самые милые кадры.

Марк Энтони и Надя Феррейра

31 января 2023 года фотомодель Надя Феррейра поделилась на своей странице в одной из соцсетей новостью о том, что они с Марком Энтони поженились. Не прошло и месяца с их шикарной свадьбы, как супруги порадовали поклонников известием о том, что они ждут ребенка. «Лучший подарок на День святого Валентина» — такими словами они подписали фото с округлившимся животиком модели. Для Нади этот малыш будет первым, а вот у певца уже есть 6 детей от предыдущих браков.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит Харингтон ошарашил поклонников новостью об очередной беременности своей жены Роуз на «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном». Ведущий спросил, как поживает их 2-летний сын, а актер ответил, что вскоре того ожидает шок всей жизни, потому что у него вот-вот появится братик или сестричка.

Александр Людвиг и Лорен Дир

В 2021 году звезда «Голодных игр» и сериала «Викинги» Александр Людвиг увез свою возлюбленную Лорен Дир в Юту, где они и поженились. С тех пор пара старалась обзавестись ребенком, но их попытки были тщетными. К маю 2022 года Лорен уже трижды перенесла выкидыш. Но вскоре пришло долгожданное счастье: Лорен забеременела и уже хвастается внушительным животиком. А радостный Людвиг пишет слова ободрения всем тем, кто проходит такой же путь, как и их семья.

Рианна и A$AP Rocky

ANGELA WEISS / AFP / East News

Певица выбрала очень подходящий случай для того, чтобы эффектно объявить, что спустя всего 8 месяцев после рождения первенца уже ждет второго ребенка. На Супербоуле-2023 во время своего первого за 5 лет живого выступления Рианна предстала перед публикой в ярко-алом комбинезоне, подчеркивающем ее уже хорошо округлившийся животик. К слову, знаменитости довольно часто демонстрируют свое положение и на красных ковровых дорожках, тем самым заявляя, что беременность красит не хуже вечернего платья. Кому мало доказательств, вот вам еще топ самых запоминающихся нарядов беременных звезд.

Наташа Хэмилтон и Чарльз Гэй

Английская певица и участница группы Atomic Kitten является счастливой мамой 4 детей. А 17 февраля 2023 года Наташа объявила о том, что снова беременна: она ждет ребенка от своего партнера Чарльза Гэя. «Беременность в 40 лет грозит некоторыми трудностями», — написала певица, но при этом пообещала возобновить концерты и записать несколько видео с йогой для беременных.

Меган Трейнор и Дэрил Сабара

Певица и актер, известный по роли Джуни Кортеса в серии фильмов «Дети шпионов» (2001–2011), поженились 22 декабря 2018 года. В феврале 2021 года у пары родился сын, которого они назвали Райли. А в феврале 2023 года Меган выложила в соцсетях свое фото с УЗИ-снимками и подписью: «Малыш № 2 появится этим летом».

Лора Кенни и Джейсон Кенни

Британская велогонщица и пятикратная олимпийская чемпионка в 2016 году вышла замуж за велосипедиста Джейсона Кенни. Вскоре у них появился сын. Затем супруги долго пытались завести второго ребенка, но их ждала полоса неудач: одна беременность закончилась выкидышем, другая оказалась внематочной. А в январе 2023 года спортсмены наконец-то смогли рассказать о том, что снова станут молодыми родителями. К слову, многие женщины сталкиваются с проблемами, о которых и знать не знали. И звезды не исключение. Вот 14 знаменитостей, которые не стали стесняться и рассказали, чего им стоило выносить и родить ребенка.

Кэролайн Арапоглу и Ник Арапоглу

Актриса познакомилась со своим будущим мужем в 2012 году, на съемках пьесы «Дары волхвов», где они играли влюбленную пару. В 2013 году Ник и Кэролайн поженились. Их брак считается очень крепким, они не раз снимались вместе и даже играли семейные пары, у которых есть дети. Но долгие годы их союз оставался бездетным, пока на премьере 3-го сезона сериала «Внешние отмели» Кэролайн не объявила о своей беременности.

Констанс Ву и Райан Кэттнер

ANGELA WEISS / AFP / East News

40-летняя звезда комедии «Безумно богатые азиаты» Констанс Ву ждет второго ребенка от своего бойфренда Райана Кэттнера, солиста группы Man Man. Сначала прогуливающуюся Констанс засняли папарацци, после чего положение актрисы перестало вызывать сомнения. А затем она сама подтвердила в соцсетях свою беременность.

Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк

Пресс-служба Букингемского дворца подтвердила, что племянница короля принцесса Евгения Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк ждут второго ребенка. Сама Евгения поделилась с общественностью трогательной фотографией, на которой ее сын Август целует мамин «беременный» животик.

Нэтари Наутон и Ксавьер «Два» Льюис

У певицы и актрисы уже есть один ребенок от предыдущих отношений, а в феврале 2023 года она объявила о том, что они с мужем, предпринимателем Ксавьером «Два» Льюисом, ждут первого малыша. «Я подумала, что вот он — идеальный способ начать новую главу с моим мужем! Я завернула 2 своих теста на беременность в красивую бумагу, положила в подарочный пакетик и сказала ему, что у меня есть для него запоздалый подарок на день рождения», — рассказала Нэтари в интервью.

PewDiePie и Марция Бизоньин



Феликс Арвид Ульф Чельберг, он же PewDiePie, — один из самых известных и влиятельных видеоблогеров, создатель YouTube-канала с более чем 100 млн подписчиков. В мае 2022 года вместе с женой Марцией он переехал в Японию. Именно здесь супруги и узнали о том, что скоро станут родителями. В феврале 2023 года будущие папа и мама рассказали о радостном событии своим подписчикам во всех социальных сетях.

Мария Менунос и Кевин Андергаро

В феврале 2023 года актриса и телеведущая дала эмоциональное интервью о своих попытках забеременеть от Кевина Андергаро, с которым они вместе с 1998 года. «Мы перепробовали буквально все возможное и невозможное. Врачи пытались сделать все, чтобы я забеременела, но ничего не сработало. Кевину сделали операцию, но и она не помогла. Кевин даже как-то подвесил меня вверх ногами, словно цыпленка, но и этот способ не сработал», — рассказала Мария. В результате пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери, и теперь они ждут своего первого ребенка.

Энтони Майкл Холл и Люсия Оскерова

LISA O'CONNOR / AFP / East News

54-летний актер впервые готовится стать отцом. Мальчик, для которого Энтони Майкл Холл и его жена, словацкая актриса Люсия Оскерова, уже выбрали имя Майкл Энтони Холл II, должен появиться на свет летом 2023 года. Будущий отец взволнованно рассказывает, как он тщательно следит за тем, чтобы они с супругой правильно питались и придерживались здорового рациона из полезных продуктов.

Сон Чжун Ки и Кэти Луиз Саундерс

В конце января 2023 года популярный южнокорейский актер поделился с поклонниками сразу 2 отличными новостями. Он рассказал, что женился на британской актрисе Кэти Луиз Саундерс, а также добавил, они с супругой скоро станут родителями.

Адам Драйвер и Джоэнн Такер

Invision / Invision / East News

Адам и Джоэнн — одна из тех пар, которые не торопятся выставлять личную жизнь напоказ. О том, что в этой семье скоро появится второй ребенок, стало известно только благодаря вездесущим папарацци. Те засняли беременную Джоэнн и ее заботливого мужа, выгружающего из багажника детские вещички.