17 фактов о поп-культуре, узнав которые вы воскликнете: «Да это же вчера было!»
Наверняка каждому из нас хотя бы раз казалось, что чем мы старше становимся, тем быстрее летит время. Вроде бы еще вчера мы окончили школу и гуляли на выпускном, а сегодня — взрослые дяди и тети в деловых костюмах. А сериалу, которым мы засматривались в юные годы, уже более четверти века.
ADME решил вспомнить события, которые, как нам кажется, произошли буквально на днях, а на самом деле случились не один десяток лет назад. А в бонусе вас ждет фото одного из известнейших в мире художников, с которым, возможно, вы жили в одно время.
Принц Гарри и Кейт Миддлтон поженились 11 лет назад
2015 год, показанный в ленте «Назад в будущее», отделяют от нас уже 7 лет
Фильму «Титаник» в этом году 25 лет
А премьера сериала «Друзья» состоялась 28 лет назад
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Телепузики отметили бы 25 лет творческой деятельности
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Дочь Синди Кроуфорд Кайя сейчас на год старше, чем она сама на момент подписания контракта с модельным агентством
Бонус: если вам больше 33 лет, то вы жили в одно время с Сальвадором Дали
Какой факт поразил вас больше остальных? И, главное, скажите, можете ли вы похвастаться тем, что жили в одно время с великим художником.
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