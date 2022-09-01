17 фактов о поп-культуре, узнав которые вы воскликнете: «Да это же вчера было!»

Наверняка каждому из нас хотя бы раз казалось, что чем мы старше становимся, тем быстрее летит время. Вроде бы еще вчера мы окончили школу и гуляли на выпускном, а сегодня — взрослые дяди и тети в деловых костюмах. А сериалу, которым мы засматривались в юные годы, уже более четверти века.

ADME решил вспомнить события, которые, как нам кажется, произошли буквально на днях, а на самом деле случились не один десяток лет назад. А в бонусе вас ждет фото одного из известнейших в мире художников, с которым, возможно, вы жили в одно время.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон поженились 11 лет назад

AFP / East News

Первая книга о Гарри Поттере вышла 25 лет назад, а фильму в 2022 году исполнится 21 год

2015 год, показанный в ленте «Назад в будущее», отделяют от нас уже 7 лет

Фильму «Титаник» в этом году 25 лет

А премьера сериала «Друзья» состоялась 28 лет назад

Первый сезон «Игры престолов» вышел 11 лет назад

«Грязные танцы» покорили зрителей 35 лет назад

Artisan Entertainment / Courtesy Everett Collection / East News

Дебютный сингл Spice Girls «Wannabe» прозвучал 25 лет назад

15 июля 2022 года композиция «Gangnam Style» отпраздновала 10-летие

AFP / East News

Игре «Тетрис» уже 38 лет

Первому фильму «Крик» в 2022 году исполнилось 26 лет

Ленту «Дьявол носит Prada» мы пересматриваем уже 16 лет

Телепузики отметили бы 25 лет творческой деятельности

Первая часть «Шрека» вышла на экраны 21 год назад

Дэниел Крейг впервые сыграл Джеймса Бонда 16 лет назад

Герои «Американского пирога» готовились к выпускному 23 года назад

Дочь Синди Кроуфорд Кайя сейчас на год старше, чем она сама на момент подписания контракта с модельным агентством

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Бонус: если вам больше 33 лет, то вы жили в одно время с Сальвадором Дали