17 случаев, когда обувь звезд перетянула все внимание на себя и затмила даже платья

Знаменитые красотки знают, что внимание поклонников привлекают не только их работы, но и внешний вид. И особенно это заметно на светских мероприятиях: публика зорко следит за тем, кто и во что одет, какую сделал прическу и какие подобрал аксессуары. И чтобы выделиться и стать героиней красной дорожки, звезде необязательно одеваться нарядно, а достаточно лишь выбрать для выхода неординарную обувь.

Мы в ADME решили вспомнить случаи, когда селебрити притягивали к себе взгляды не роскошным нарядом, а нестандартной обувью.

Николь Кидман

PacificCoastNews / East News , Fernando Allende / Broadimage / East News

На вручение премии «Эмми» в 2017 году Николь надела эффектное красное платье с длинной пышной юбкой и нестандартным лифом с серебристыми завязками. Но все взгляды были обращены не на него, а на обувь актрисы — казалось, она пришла в разных туфлях. Ремешок на носке одной из них был украшен камнями, а на другой — нет. Но, как выяснилось, асимметрия была дизайнерским решением и обе туфельки являются частью одной пары.

Марион Котийяр

East News

Французская актриса знает толк в эффектной обуви. Практически каждый свой образ для выхода на красную дорожку она дополняет парой приковывающей к себе внимание обуви. К примеру, на показ коллекции Жан-Поля Готье в рамках Недели высокой моды в Париже Марион надела туфли с мощными каблуками разной формы.

Domine Jerome / ABACA / East News

Также однажды она щеголяла в босоножках на шпильке, верх которых был выполнен из прозрачного материала. Со стороны при определенном ракурсе даже могло показаться, что актриса без обуви.

Диана Крюгер

Invision / Invision / East News

На Met Gala в 2021 году Диана Крюгер блистала в неоновом платье и ярко-розовых туфлях без пятки, но с ремешком из камней.

Invision / Invision / East News

А на осеннем гала-концерте Американского театра балета актриса появилась в сногсшибательном платье с пайетками и эффектными оборками на рукавах. Но не менее запоминающейся была и ее обувь — пара черных туфель на шпильке с украшением в виде галстука-бабочки спереди.

Приянка Чопра

Invision / Invision / East News

Модница Приянка с легкостью сочетает, казалось бы, несочетаемое. К примеру, на одной из музыкальных премий она позировала в роскошном блестящем платье с глубоким вырезом, а на ногах у нее были босоножки с верхом из ПВХ.

White Label / East News

Хотя в обуви из ПВХ есть риск получить натертости и волдыри, не считая того, что ноги в ней не дышат, актриса нашла к ней подход и с удовольствием носит разные модели.

Марго Робби

ANGELA WEISS / AFP / East News

Марго не боится носить экстравагантную обувь. К примеру, она была замечена в туфлях без задника, которые сочетали в себе сразу все обувные тренды того сезона: это были мюли в стиле вестерн с квадратным носом и деталями металлического цвета.

Дафна Гиннесс

Дизайнер Дафна Гиннес бесспорно обладает уникальным стилем, который выделяет ее в толпе. Чего только стоит ее обувь. К примеру, на Неделю моды в Париже в 2017 году она пришла в экстравагантных ботильонах без каблука.

Роуэн Бланчард

На премьеру сериала «Эйфория» актриса Роуэн Бланчард надела дерзкие скульптурные туфли на танкетке с открытой пяткой.

Рианна

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Рианна совершенно не боится носить необычные наряды и обувь. Причем не по отдельности, а сразу вместе. На Met Gala в 2017 году она пришла в оригинальном платье с многочисленными лепестками, которое дополнила туфлями со шнуровкой до самого бедра.

Дуа Липа

На красной дорожке певица Дуа Липа позировала в образе, большую часть которого занимали сапоги. Их было невозможно не заметить: голенище на одном из них свисало чуть выше колена, а вот на другом доходило до самого пояса и прикрывало часть платья.

Тейлор Свифт

Lumeimages / SIPA / Sipa Press / East News , LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Певица знает толк в эффектных образах. К примеру, на музыкальной премии iHeartRadio Music Awards в 2019 году Тейлор появилась в расшитом блестящими пайетками комбинезоне. Но не он был гвоздем ее образа, а ее босоножки на высоком каблуке с крыльями бабочки у пятки.

Зои Салдана

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

На вручении американской кинопремии «Независимый дух» Зои позировала в элегантных и, казалось бы, ничем не примечательных лодочках. Вся их изюминка заключалась в высоких и на редкость тонких каблуках.

Кейли Куоко

Большинство знаменитостей приходят на светские мероприятия в туфлях на каблуках. Но только не Кейли. В 2016 году на очередном мероприятии она позировала в роскошном вечернем платье, которое дополнила кроссовками. Правда, потом она сменила их на черные босоножки.

Блейк Лайвли

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Как известно, актриса обожает обувь Кристиана Лубутена. Вот и на церемонии вручения звезды на «Аллее славы» ее мужу, Блейк продемонстрировала не только потрясающее платье, но и очередную пару туфель от этого дизайнера. Ее наряд, прическа и макияж были довольно сдержанными, а вот босоножки — нет. Они напоминали творение Франкенштейна, так как были сделаны из разного по цвету и фактуре материала.

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Для появления в первый день Недели моды в Париже в 2018 году Блейк создала эффектный многослойный наряд и подобрала обувь ему под стать — остроконечные прозрачные туфли с аккуратными шипами. Конечно же, от своего любимого дизайнера.

А вы любите обувь с изюминкой или предпочитаете классические модели?