7 любопытных фактов о левшах, которые вы, скорее всего, не знали

В древние века выполнение инстинктивных действий левой рукой (например, прием пищи, рисование, жестикуляция или даже бросание мяча) не одобрялось и могло считаться странным или даже зловещим. К счастью, времена изменились, и мир постепенно подстраивается под особенности и нужды каждого.

1. Каждый 10-й человек в мире — левша

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В апреле 2020 года было опубликовано исследование, показавшее, что по меньшей мере 10,6 % людей в мире — левши, а точнее, от 9,3 до 18,1 %, в зависимости от региона. Из-за недостатка знаний, влияния фольклорных верований и социальных предубеждений леворукость когда-то ассоциировалась со злом. Поэтому детей часто переучивали с раннего возраста.

2. Левши более конкурентоспособны

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Любопытная особенность левшей заключается в том, что левая доминирующая рука дает им преимущество в различных состязаниях. Это происходит потому, что правши привыкли иметь дело с противниками, активно владеющими правой рукой, и не ожидают, что удар последует с другой стороны. В повседневной жизни левши пользуются инструментами, которые в подавляющем большинстве предназначены для использования правой рукой. Им приходится подстраиваться под не совсем комфортные для них условия, благодаря чему они и развиваются разносторонне.

3. Предпочтение в использовании той или иной руки заложено в генах

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То, какая рука у человека будет ведущей, определяется генетикой. Существует более 40 аспектов нашей ДНК, которые влияют на этот выбор. Если один из родителей левша, то вероятность того, что дети родятся с этой характеристикой, увеличивается. Однако не только генетика, но и окружающая среда и раздражители во время беременности в совокупности влияют на выбор ведущей руки.

4. Среди левшей больше мужчин, чем женщин

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В мире левшей доминирует мужской пол (12 %). Доля женщин, которые предпочитают пользоваться левой рукой, составляет 10 %. Разница в 2 % кажется несущественной. Но если учесть и без того низкую вероятность того, что человек родится левшой, станет понятно, что она весьма значительна.

5. Большинство кенгуру — левши

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Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что, в отличие от людей, кенгуру с большей вероятностью рождаются левшами. Этот факт доказала группа ученых, которые изучали различные породы, такие как большой рыжий кенгуру, восточный серый кенгуру, рыже-серый валлаби и древесный кенгуру.

6. Нидерланды — регион с самым большим в мире количеством левшей

Мы уже знаем, что только 10 % людей рождаются левшами, но они неравномерно распределены по всему миру. Согласно статистике, в Нидерландах проживает самое большое количество левшей, далее следуют Соединенные Штаты. Регионами с наименьшим количеством людей с ведущей левой рукой являются Япония и Китай — 4,7 и 3,5 % соответственно.

7. Наши домашние животные, скорее всего, левши

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Не только кенгуру могут быть левшами. Эта генетическая особенность может проявляться и у наших домашних животных. 63 % собак, участвовавших в исследовании, отдавали предпочтение использованию одной лапы, а 37 % не проявляли склонности чаще применять лапу с какой-то конкретной стороны. 32 % собак подавали правую лапу, а 31 % — левую. Что касается кошек, то 75 % предпочитали использовать только правую или только левую лапу, а 25 % животных было все равно, какую конечность применять. Также было обнаружено, что кошки с большей вероятностью будут правшами, а коты — левшами.

Бонус: знаменитости-левши

В области музыки, науки, актерского мастерства и искусства в целом есть (и были) люди, предпочитающие пользоваться левой рукой. Среди современных знаменитостей можно назвать следующих: Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер, Тим Аллен, Дэвид Боуи, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс, Оуэн Уилсон, Скарлетт Йоханссон, Хью Джекман, Николь Кидман, Тина Фей, Том Круз, Лиза Кудроу и многие другие.

А как много левшей знаете вы?

Внимание: в октябре 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.