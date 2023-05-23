8 правил носочного этикета, которые должен соблюдать современный человек, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

В современном мире, где мода и стиль играют важную роль, носки зачастую оказываются забытым атрибутом гардероба. Однако они являются неотъемлемой частью нашего образа и могут быть ключевым элементом, придающим законченность любому наряду. Поэтому не стоит пренебрегать правилами современного носочного этикета.

Носки — это не только нижнее белье, но и аксессуар

Носки следует рассматривать как нательное белье только тогда, когда они скрыты от посторонних глаз. В таком случае, основные критерии — комфорт и тепло. Однако, если носки видны, выбор стоит делать более тщательно, ведь они являются полноценным аксессуаром, способным либо улучшить, либо негативно повлиять на весь образ. Цвет и материал носков должны гармонировать не только с обувью, но и соответствовать конкретной ситуации.

Открытую обувь можно и порой нужно носить с носками

PacificCoastNews / East News

Почти каждую пару обуви рекомендуется носить с носками. Исключение составляет только пляжная, в случае, если вы не покидаете песчаный берег. Носки защитят ваши ноги от мозолей и помогут продлить срок службы любой паре туфель благодаря защите от пота. Карикатурный образ простака в носках и сандалиях, над которым многие годами насмехались, уходит в прошлое. То же самое можно сказать и о женской моде. Носить сандалии, босоножки и туфли с носками — это современный тренд. Сегодняшняя мода уделяет внимание комфорту и гигиене. Многие знаменитости, такие как Кэти Перри и Рианна, не стесняются показывать носки в сочетании с женственной обувью.

Invision for Staples / East News , Devone Byrd, PacificCoastNews / East News

Яркие носки лучше носить с одеждой нейтральных тонов

Herv / East News

Если вы хотите, чтобы яркие носки были видны окружающим, то важно обратить внимание на остальные элементы вашего образа. Лучше выбрать строгие брюки нейтрального цвета или темные джинсы, чтобы не отвлекать внимание от носков. Также стоит помнить, что пестрые носки будут привлекать повышенное внимание к образу в целом, поэтому важно, чтобы ваша одежда выглядела безупречно.

Носок должен плотно облегать ногу

PacificCoastNews / East News

Не рекомендуется заворачивать верх носков. Если на них есть узор, такое действие может выставить наружу торчащие нитки и придать образу неряшливость. Носок должен плотно облегать ногу, без заворачивания. Единственное исключение возможно для теплых изделий, которые сочетаются с грубыми ботинками. В этом случае, верх носков можно немного завернуть, но лишь слегка.

Для каждого вида обуви предназначены носки определенной длины

Современный стиль и забота о внешнем виде включают в себя не только подбор одежды, но и соответствующий выбор носков для каждого типа обуви. Универсальным вариантом являются носки средней длины, которые подходят практически ко всем видам обуви. Укороченные носки до щиколотки идеально сочетаются с кедами и кроссовками. Хлопковые невидимки отлично скрываются под мокасинами. А гольфы — это стильный выбор для офисной обуви и одежды. Для мужчин существует правило: если вы носите галстук, то вашим носкам обязательно должно хватать длины, чтобы достигать икр.

В холодную погоду щиколотки стоит спрятать

Aleksmfoto / Depositphotos

В последние годы укороченные брюки пользуются огромной популярностью и стали незаменимой модной тенденцией в любое время года. На улицах можно увидеть модников и модниц с голыми щиколотками, будь то межсезонье или лютые морозы. Однако, ставить свое здоровье под угрозу — это антитренд. В холодное время года не должно быть зазора между обувью и штаниной, поэтому укороченные носки стоит заменить на изделия средней длины. Чтобы выглядеть стильно и свежо, рекомендуется выбирать носки с яркими расцветками.

Носки должны подходить к случаю

Если вы идете на собеседование в деловом костюме или собрались в театр, выберите тонкие носки, подходящие образу. Не нужно пытаться выделиться с помощью этих изделий и выбирать модели с кричащими надписями или принтами.

Носки должны быть в «рабочем» состоянии

Это правило кажется банальным, однако многие люди пренебрегают им, думая, что никто не заметит малюсенькую дырочку или полоску грязи на носках. Но, во-первых, это все равно может броситься в глаза. Во-вторых, носки не так дороги, чтобы не позволить себе свежую пару, и не переживать за их внешний вид или дырки, которые натирают мозоли.

Иногда с носочными изделиями много мороки, также как и с колготками. Но, к счастью, есть несколько лайфхаков, которые могут на раз-два упростить избежать проблем с ними.