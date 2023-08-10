9 доказательств того, что понятие красоты всюду разное, главное — себе нравиться

Стандарты женской красоты в разных странах значительно отличаются. Даже если девушке не нравятся ее пышные бедра, тонкие брови или непослушные волосы, это не повод считать себя некрасивой — в некоторых странах на нее будут бросать восхищенные взгляды. Вообще, красота, как мы еще раз убедились, — понятие относительное. Каждый человек прекрасен по-своему.

Китаянки не стыдятся небритых подмышек

Волосы на ногах или в подмышках никогда не считались в Китае чем-то постыдным, ведь это естественное явление. Поэтому девушки не переживают о растительности на теле, а восковая и лазерная эпиляции в стране не пользуются спросом.

Англичанки пользуются автозагаром оранжевого оттенка

В Англии появилась мода на искусственный загар. Местным женщинам нравится яркий загар неестественного оранжевого оттенка. Этот тренд стал особенно популярен в северной части региона, где самая холодная погода.



GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Мы привыкли считать Кейт Миддлтон эталоном красивой и стильной англичанки, но, похоже, стандарты красоты в Англии не такие консервативные, как многие полагают.

Кореянки носят накладки на ягодицах

Многие корейские певицы носят специальные накладки, чтобы их бедра казались более пышными. Эта тенденция удивительным образом сосуществует с модой на худобу.

Турчанки много времени уделяют уходу за волосами

Здоровые и ухоженные волосы — это приоритет для турецких женщин. Большинство турчанок еженедельно посещают салоны красоты, чтобы пройти процедуру укрепления волос и сделать укладку. Густые и вьющиеся волосы считаются более красивыми, чем просто прямые.

А итальянки не заморачиваются по поводу причесок

Чем небрежнее выглядит прическа, тем лучше. Иногда итальянки и вовсе обходятся без расчески, а просто хаотично проходятся пальцами по прядкам волос и закрепляют заколкой. В этой небрежности есть свой особый шарм.

Индианки прокалывают нос



Если в нашем понимании проколотый нос чаще всего ассоциируется с подростковым бунтом, то в Индии к нему иное отношение. Украшение в носу считается изящным и традиционным аксессуаром, который подчеркивает красоту и статус девушки.

Чилийки предпочитают тонкие брови

Для нас этот тренд уже стал пережитком прошлого, а в Чили брови-ниточки до сих пор считаются красивыми и стильными. И ведь идут они местным девушкам!

Новозеландки делают тату на лице

Женщины из племени маори до сих пор наносят тату на губы и подбородок. Эта традиция переходит из поколения в поколение. Считается, что узоры на коже не только подчеркивают красоту, но и указывают на статус женщины в обществе и ее таланты. Например, Орини Кайпара с тату на лице работает журналистом на телевидении и является популярным инфлюэнсером.

Японки не переживают из-за неровных зубов. Многие, наоборот, хотят такие

Эта странная мода началась в 2011 году, когда подростки хотели быть похожими на актрису и певицу Томоми Итано. У звезды был клык, напоминающий вампирский, и многие девушки начали целенаправленно обращаться к стоматологам, чтобы повторить улыбку Томоми. Они устанавливали поверх натуральных зубов зазубренные импланты. Итано, кстати, уже исправила прикус, но мода никуда не делась.

А в этой статье мы собрали 10 бьюти-привычек, за которые вы будете благодарить себя через 10 лет.