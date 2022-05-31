История Сальмы Хайек, которая доказывает, что всегда стоит бороться за свои мечты

Осознание собственной значимости и способность противостоять испытаниям свойственны людям, которые уверены в себе. Так некогда безвестная латиноамериканская актриса Сальма Хайек, которая не понаслышке знала о том, что такое отказ, никогда не прекращала верить в себя и добилась всего, о чем можно только мечтать.

ADME считает, что очень важно делиться вдохновляющими историями. Вот почему мы собираемся рассказать вам о Сальме Хайек, которая является ярким примером того, что нужно всегда верить в себя, и неважно, что говорят остальные.

Как она начала мечтать

Сальма Хайек начала карьеру в родной стране — Мексике. Актриса была на пике популярности после того, как снялась в теленовеллах «Тереза» и «Падшая любовь». Работа над последней принесла ей номинацию на премию «Ариэль» — своего рода мексиканский аналог BAFTA. Но звезда хотела большего и готова была поставить все на кон. Так она попала в Голливуд.

Для начала Сальма переехала в Лос-Анджелес и поступила на курсы актерского мастерства. После того как она несколько раз появилась в эпизодах, актриса получила свою первую главную роль: вместе с Антонио Бандерасом она снялась в фильме «Отчаянный». За ним последовали проекты с участием других звезд, таких как Джордж Клуни, Уилл Смит и Пенелопа Крус.

«Мы девушки, которых не остановить»

Раньше латиноамериканским актрисам было нелегко попасть в крупный проект. В интервью с актрисой Дрю Бэрримор Сальма призналась, что за время карьеры ей не раз говорили о том, как низки ее шансы получить главную роль. Как-то раз один продюсер заявил, что ей никогда не стать звездой из-за мексиканского происхождения, несмотря на то, что он признавал в ней неоспоримый талант: «Неважно, насколько ты красива и насколько ты хорошая актриса. Когда ты открываешь рот, зрители сразу вспоминают о своих домработницах». Но это ее не остановило. О таких актрисах, как Дрю и она сама, Сальма сказала: «Мы принадлежим к тому поколению актрис, которые добиваются успеха в бизнесе и продюсировании. Мы девушки, которых не остановить».

«Женщины могут абсолютно все»

В 1999 году Сальма основала продюсерскую компанию Ventanarosa, которая занималась производством фильмов и телесериалов вместе с другими крупными компаниями. В 2002 году Сальма спродюсировала фильм «Фрида» и исполнила в нем главную роль. За эту ленту она получила 2 «Оскара» и номинацию на лучшую женскую роль. На презентации сериала «Монархиня», который спродюсировала Сальма, она поделилась мыслями о себе самой в более молодом возрасте: «Когда я смотрю на свои фотографии в 30 или 40 лет, я кажусь себе красивее, чем я казалась себе тогда. Раньше я была чересчур самокритична».

«Грудное вскармливание — это совместный опыт»

Сальма — активная сторонница грудного вскармливания и часто говорит о его преимуществах для детей. Во время поездки в Сьерра-Леоне она покормила грудью африканского ребенка: «Я отнимала от груди Валентину, но у меня все еще было много молока, я его сцеживала. Поэтому я покормила ребенка грудью. Вы бы видели его глаза. Когда он наелся, то сразу перестал плакать». Также актриса размещала в социальных сетях посты о важности грудного вскармливания. Плотный график не был ей в этом помехой: «Когда я снималась в „Студии 30“, я все еще кормила Валентину грудью. Я продолжала делать это до тех пор, пока ей не исполнилось 14 месяцев. Пользу грудного вскармливания для младенцев нельзя переоценить!»

«Хороший лидер»

«То, как она умеет поддерживать, то, во что она верит, какая она мать, как она не боится любить, совершать ошибки, быть уязвимой — это невероятно смело. Это качества, свойственные лидеру. Хорошему лидеру», — говорит режиссер Хлоя Чжао, которая предложила Сальме роль новой супергероини вселенной Marvel. Актриса объявила, что в «Вечных» она сыграет роль Аяк — лидера супергероев, которые спасут человечество. Это роль демонстрирует большие достижения актрисы, которая уверена, что теперь дверь открыта и для других латиноамериканских актеров, мечтающих о подобном. Со слезами на глазах она описала эмоции, которые испытала, когда надела свой костюм: «Я увидела свое смуглое лицо в костюме супергероя. Я увидела лицо маленькой девочки, которой хватило смелости мечтать о большем. Я увидела лица всех маленьких девочек».

«Работай не покладая рук. Будь готова»

Сделав блестящую карьеру актрисы, продюсера, активистки и бизнесвумен, в ноябре 2021 года Сальма открыла свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Во время своего выступления она напомнила, что ей неоднократно отказывали в главных ролях: «Почему бы вам не вернуться в телесериалы? Здесь вам никогда не найти работу». Сальма говорила себе: «Я здесь никому не нужна. Они хотят, чтобы я вернулась домой». Несмотря на разочарование, она не сдавалась. Сальма решила бороться за свои мечты и сказала себе: «Работай не покладая рук. Будь готова. Не обращай внимания на то, что говорят другие. Но самое главное — не слушай себя, когда думаешь, что недостойна».