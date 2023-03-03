Как 57-летняя Синди Кроуфорд доказала всему миру, что своим возрастом нужно гордиться, а не прятать его под кучей фильтров

Синди Кроуфорд не устает напоминать нам, что естественные эмоции и улыбка — это именно те вещи, которые делают нас красивыми. 57-летняя модель разметила видео, в котором на ней не было ни капли макияжа, и вызвала настоящий ажиотаж в интернете. Однако некоторые пользователи с острым глазом заметили одну крошечную деталь, которая так и осталась для них тайной.

Синди Кроуфорд разместила в соцсетях свое видео, в котором у нее на лице совершенно нет макияжа, и написала: «В сауне волосы кудрявятся, как у ребенка». И многие ее фанаты тут же начали писать восхищенные комментарии. Например: «Самая красивая женщина всех времен и народов!» или «Возраст ей очень к лицу».

Однако некоторые были немного удивлены тем, как Синди выглядела без макияжа и с пучком на голове, и отметили, что узнать ее почти невозможно. Один человек написал в комментариях: «Ты выглядишь совсем по-другому». А другой тут же с ним согласился: «Точно, я даже ее не узнал». Также многих поразил тот факт, что ее родинка над губой практически исчезла. Один из комментаторов даже поинтересовался: «А где же знаменитая родинка?»

В этом видео волосы у Синди немного влажные, а симпатичные кудряшки обрамляют ее лицо. Супермодель поинтересовалась, идет ли ей челка. Она даже слегка отбросила волосы назад и изучила черты своего лица со всех возможных ракурсов, словно демонстрируя их нам.

Кстати, знаменитая модель уже не первый раз поднимает вопрос своих волос. В недавнем интервью она шутливо заявила, что ее 21-летняя дочка Кайя Гербер «украла» ее шикарные волосы. Кроуфорд отметила: «Когда я смотрю на свою дочь, я вижу, какие блестящие и здоровые у нее волосы. Именно такие волосы были у меня в молодости, и я бы хотела получить их назад!»

57-летняя модель рассказала, через какие удивительные трансформации проходят кудри с возрастом: «Все вокруг говорят о старении кожи, но никто не упоминает, что волосы стареют тоже». Она пояснила: «Мы все знаем, что с возрастом волосы седеют, но я была совершенно не в курсе, что их текстура тоже изменится. Они стали ломкими и сильно выпадают».