Как 57-летняя Синди Кроуфорд доказала всему миру, что своим возрастом нужно гордиться, а не прятать его под кучей фильтров
Синди Кроуфорд не устает напоминать нам, что естественные эмоции и улыбка — это именно те вещи, которые делают нас красивыми. 57-летняя модель разметила видео, в котором на ней не было ни капли макияжа, и вызвала настоящий ажиотаж в интернете. Однако некоторые пользователи с острым глазом заметили одну крошечную деталь, которая так и осталась для них тайной.
Синди Кроуфорд разместила в соцсетях свое видео, в котором у нее на лице совершенно нет макияжа, и написала: «В сауне волосы кудрявятся, как у ребенка».
И многие ее фанаты тут же начали писать восхищенные комментарии. Например: «Самая красивая женщина всех времен и народов!» или «Возраст ей очень к лицу».
Однако некоторые были немного удивлены тем, как Синди выглядела без макияжа и с пучком на голове, и отметили, что узнать ее почти невозможно. Один человек написал в комментариях: «Ты выглядишь совсем по-другому». А другой тут же с ним согласился: «Точно, я даже ее не узнал».
Также многих поразил тот факт, что ее родинка над губой практически исчезла. Один из комментаторов даже поинтересовался: «А где же знаменитая родинка?»
В этом видео волосы у Синди немного влажные, а симпатичные кудряшки обрамляют ее лицо.
Супермодель поинтересовалась, идет ли ей челка. Она даже слегка отбросила волосы назад и изучила черты своего лица со всех возможных ракурсов, словно демонстрируя их нам.
Кстати, знаменитая модель уже не первый раз поднимает вопрос своих волос. В недавнем интервью она шутливо заявила, что ее 21-летняя дочка Кайя Гербер «украла» ее шикарные волосы.
Кроуфорд отметила: «Когда я смотрю на свою дочь, я вижу, какие блестящие и здоровые у нее волосы. Именно такие волосы были у меня в молодости, и я бы хотела получить их назад!»
57-летняя модель рассказала, через какие удивительные трансформации проходят кудри с возрастом: «Все вокруг говорят о старении кожи, но никто не упоминает, что волосы стареют тоже».
Она пояснила: «Мы все знаем, что с возрастом волосы седеют, но я была совершенно не в курсе, что их текстура тоже изменится. Они стали ломкими и сильно выпадают».
Но что бы она ни говорила, ее локоны до сих пор выглядят потрясающе, благодаря чему Синди даже создала свою антивозрастную косметику по уходу за волосами.
По словам модели, проект стал ее настоящей страстью, ведь он помогает многим женщинам решить вопрос возрастных изменений волос.
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