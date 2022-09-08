Как бы выглядели 13 литературных героев, если бы киношники следовали книжным описаниям

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В основе множества кинематографических произведений лежат книги, написанные в разные времена и в непохожих реалиях. Авторы тщательно воссоздают свои «вселенные» и уделяют внимание множеству деталей, в том числе и внешности главных героев. А вот у кинорежиссера может быть свой взгляд на то, как должен выглядеть персонаж фильма, даже если автор романа или рассказа подробно описал его образ.

Мы в ADME попросили искусственный интеллект воссоздать внешность героев книг на основе описаний, сделанных самими авторами. А в бонусе вы узнаете, как бы выглядел настоящий Маленький принц.

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

Маргарет Митчелл описывала Скарлетт как брюнетку с бледной кожей и зелеными глазами.

Шерлок Холмс, серия книг Артура Конан Дойла

Всемирно известный частный детектив описан автором как мужчина с черными волосами, серыми глазами, орлиным носом и тонкими губами.

Мэри Поппинс, серия книг Памелы Трэверс

Няня Мэри Поппинс — женщина с черными волосами, большими синими глазами, носом картошкой и строгими сжатыми губами.

Наташа Ростова, «Война и мир» Льва Толстого

Наташа Ростова в книге — девочка с черными кудрями, большими черными глазами и крупным ртом.

Джейн Эйр, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте

Шарлотта Бронте описывает Джейн Эйр как девушку с каштановыми волосами, зелеными глазами и эльфийским взглядом.

Эркюль Пуаро, серия книг Агаты Кристи

Эксцентричный сыщик описан Агатой Кристи как мужчина с черными волосами и вычурными усами.

Тэсс Дайберфилд, «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Харди

Тэсс в романе Харди — красивая девушка с большими живыми глазами и подвижным ртом, похожим на розу.

Белла Свон, серия книг Стефани Майер

Стефани Майер так описывает главную героиню своих книг: девушка с длинными каштановыми волосами, сердцеобразным лицом, большими широко расставленными карими глазами, тонким носом, узким подбородком, пухлыми губами.

Китнисс Эвердин, серия книг Сьюзен Коллинз

«Книжная» Китнисс — 16-летняя девушка с черными волосами, серыми глазами и оливковой кожей.

Дейенерис Таргариен, серия книг Джорджа Мартина

Джордж Мартин описывал Дейенерис как красивую девушку с длинными серебристыми волосами и фиалковыми глазами.

Анна Каренина, «Анна Каренина» Льва Толстого

Лев Толстой говорит о героине своего романа как о красивой женщине с темными волосами и полной фигурой.

Бекки Шарп, «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея

Главная героиня «Ярмарки тщеславия» описывается Теккереем как зеленоглазая девушка со светлой кожей.

Бонус: Маленький принц, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

А вот так в представлении искусственного интеллекта мог бы выглядеть мальчик с золотыми кудрями и заразительным звонким смехом.