Мы сравнили фотографии разных поколений королевской семьи в похожих ситуациях

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Какое бы событие ни происходило в жизни британской королевской семьи: рабочие визиты в разные страны, дни рождения и свадьбы, спортивные мероприятия, даже будничные дела — все это обязательно запечатлеют фотографы. Количеству снимков монаршей семьи любая другая может позавидовать.

Мы в ADME решили сравнить фотографии членов королевской семьи, которые были сделаны при похожих обстоятельствах или даже в одних и тех же местах, но с разницей в десятки лет.

Принцесса Диана и принц Чарльз, принц Уильям и герцогиня Кэтрин показывают новорожденного ребенка, 1984 и 2018 годы

Принцесса Диана и принц Уильям с Кейт Миддлтон у Тадж-Махала, 1992 и 2016 годы

Принцесса Диана тогда находилась на грани развода и фотографировалась одна, а Кейт и Уильям практически всюду появляются вместе.

Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время рабочих поездок, 1954 и 2022 годы

Королевская свадьба: принц Чарльз и принцесса Диана (1981 год), принц Уильям и Кейт Миддлтон (2011 год)

Поездка в Австралию: принцесса Диана и принц Чарльз (1983 год), принц Уильям и Кейт Миддлтон (2014 год)

Принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт во время поездки в Пакистан, 1997 и 2019 годы

Деловой визит на Ямайку: королева Елизавета II и принц Филипп (1953 год), принц Уильям и Кейт Миддлтон (2022 год)

Принцесса Диана и принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон на балконе Букингемского дворца после королевской свадьбы, 1981 и 2011 годы

Ежегодная церемония выноса знамени: королева Елизавета II и принцы Филипп и Генри (1954 год), принцы Уильям и Чарльз и принцесса Анна (2014 год)

Принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт во время первой беременности, 1982 и 2013 годы

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон посещают общественные организации в Индии, 1992 и 2016 годы

Принц Филипп и принц Уильям за игрой в поло, 1950 и 2018 годы

Королевская семья на балконе Букингемского дворца, 1937 и 2018 годы

На Уимблдонском турнире: принцесса Диана с сыном принцем Уильямом (1991 год) и герцогиня Кембриджская Кейт с мужем принцем Уильямом (2015 год)

Принцесса Диана и принц Чарльз со своими детьми и герцогиня Кембриджская Кейт и принц Уильям со своими детьми, 1989 и 2020 годы