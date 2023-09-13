Посмотрите, какие особенности внешности считаются эталоном красоты в разных странах

Стандарты красоты существуют испокон веков и примерно столько же беспокоят женщин. Но только в каждой стране они свои. Например, пока сейчас в Таиланде девушки одержимы худобой, в Индии же, наоборот, в почете фигура «песочные часы». Вот мы и решили узнать, что имеют в виду жители разных стран, когда говорят «красивая женщина».

Германия

Когда дело касается красоты, меньше здесь значит лучше. Один из главных трендов — «свежий» образ с минимальным макияжем. Кожа должна сиять и быть чистой и здоровой, а косметика нужна лишь затем, чтобы слегка подчеркнуть черты лица. Так как немцы сторонники активного образа жизни, подтянутое тело — это, несомненно, плюс. Важно не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя сильной и полной энергии.

Турция

В Турции красивой считается женщина с длинными густыми волосами — чем они длиннее, тем лучше. Еще одним признаком «красивости» является наличие макияжа и длинных густых ресниц. Поэтому тут популярно наращивание ресниц. Особое внимание уделяется бровям: они должны быть не слишком широкими, не слишком тонкими и обязательно симметричными и аккуратными.

Япония

Красивой в Японии считается женщина с белой кожей, маленьким лицом, «глазами лани», здоровыми волосами и легким макияжем. Что касается кожи — это самое важное. Здесь очень популярны солнцезащитные кремы и средства для отбеливания кожи. Многие носят с собой зонтики, чтобы защищаться от солнца. В отличие от немцев, японцы не оценят слишком подтянутое, мускулистое тело. Ожидается, что девушка будет миниатюрной, стройной, с ровными ногами и плоским животом.

Мексика

В этой солнечной стране одним из символов красоты является загар. Он свидетельствует о том, что человек живет в объятиях солнца, то есть ведет активный образ жизни. Отсюда вытекает и еще один стандарт — подтянутое тело. Красота по-мексикански — это тонкая талия, длинные блестящие волосы и пухлые губы. Что касается макияжа — его наносят по минимуму, предпочитая естественность. А вот бровям уделяют особое внимание, потому что они играют важную роль в обрамлении лица. В тренде густые, четко очерченные брови.

Индия

Доброе сердце и храбрость — вот что считается тут самым красивым. Если же брать физические аспекты, то одержимость белой кожей постепенно сходит на нет. Привлекательными считаются симметричное округлое лицо с щечками, фигура «песочные часы», мягкие, полные, красные губы, узкий нос и большие глаза с длинными густыми ресницами.

Таиланд

Самое желанное в этой стране — иметь белую кожу. Она является признаком принадлежности к более высокому классу. Привлекательной считается не просто стройность, а худоба. В почете пышные губы, которые жительницы предпочитают красить нюдовыми помадами. Также ценятся выразительные глаза, поэтому все более популярными здесь становятся контактные линзы.

Португалия

Эталон красоты в Португалии — высокая и стройная девушка с сильными ногами и широкими бедрами. Здесь особенно уважают опрятность и тщательный уход за собой. В тренде «свежий» образ: мягкий макияж, аккуратная прическа и маникюр. Как и в Мексике, тут обожают четко очерченные брови.

Италия

Здесь почитают естественную красоту и уникальность. Макияж тут нужен лишь для того, чтобы усилить и подчеркнуть черты лица — чаще всего выразительность глаз. Привлекательной считается сияющая кожа, поэтому итальянки заботятся о ней с особой тщательностью. Неотразимыми считаются пухлые, четко очерченные губы и блестящие волосы.

Аргентина

В этой стране нет никаких особо жестких стандартов, все внимание сосредоточено на естественной красоте. Люди здесь стараются принимать себя такими, какими они есть. Аргентинки редко красятся, обычно только по особым поводам. Волосы тоже красят редко. Привлекательными считаются острый и тонкий нос и голубые глаза.

Доминикана

Стандарты красоты в этой стране достаточно жесткие, естественность не в почете. Доминиканцы без ума от стройной фигуры с тонкой талией и очень широкими бедрами. Многие женщины в попытках добиться такой делают операции. Хотя у большинства жительниц от природы кудрявые локоны, в тренде здесь длинные прямые волосы.

Франция

Привлекательной во Франции считается женщина, которая выглядит так, будто только что встала с постели, и ей все равно, что о ней говорят. Это значит никаких сложных причесок и минимум макияжа. И это настоящее искусство: вы должны выглядеть непринужденно и естественно, но не как простушка. В то время как эта самая естественность на самом деле требует много усилий. Также здесь ценятся уникальные черты: веснушки, щель между зубами. Принятие своей индивидуальности — это и есть истинная красота в глазах французов.