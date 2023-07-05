Тест: попробуйте угадать значение устаревших слов из всем известной классики

Любой живой язык меняется со временем: взамен устаревших слов неизбежно приходят новые, пусть и не все из них нам понятны и приятны. А вы сумеете разобраться в витиеватых словесах классиков? Мы взяли несколько небольших отрывков из всем известных произведений. В каждом из них есть устаревшее слово, значение которого вам и предстоит угадать.

А.С. Пушкин, «Гробовщик»

Ф.М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

М.Ю. Лермонтов, «Маскарад»

Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»

Н.В. Гоголь, «Ночь перед Рождеством»

Н.А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»

Н.В. Гоголь, «Ревизор»

И.С. Тургенев, «Отцы и дети»

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»

А.С. Грибоедов, «Горе от ума»

И.А. Крылов, «Обезьяна»

А.С. Пушкин, «Князю А. М. Горчакову»

Кажется, пора еще раз перечитать любимую классику и обогатить словарный запас парочкой красивых оборотов. Интересно, а что могли бы создать знаменитые поэты и писатели, если бы они жили в наше время? Конечно, придумать за них новые произведения никто не может, но вот вообразить, как они могли бы вести соцсети — запросто.