Тест: попробуйте угадать значение устаревших слов из всем известной классики
Любой живой язык меняется со временем: взамен устаревших слов неизбежно приходят новые, пусть и не все из них нам понятны и приятны. А вы сумеете разобраться в витиеватых словесах классиков? Мы взяли несколько небольших отрывков из всем известных произведений. В каждом из них есть устаревшее слово, значение которого вам и предстоит угадать.
А.С. Пушкин, «Гробовщик»
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Ф.М. Достоевский, «Братья Карамазовы»
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М.Ю. Лермонтов, «Маскарад»
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Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»
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Н.В. Гоголь, «Ночь перед Рождеством»
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Н.А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»
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Н.В. Гоголь, «Ревизор»
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И.С. Тургенев, «Отцы и дети»
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А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»
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А.С. Грибоедов, «Горе от ума»
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И.А. Крылов, «Обезьяна»
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А.С. Пушкин, «Князю А. М. Горчакову»
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Кажется, пора еще раз перечитать любимую классику и обогатить словарный запас парочкой красивых оборотов. Интересно, а что могли бы создать знаменитые поэты и писатели, если бы они жили в наше время? Конечно, придумать за них новые произведения никто не может, но вот вообразить, как они могли бы вести соцсети — запросто.
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