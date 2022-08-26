Топ-12 лучших игр для компании, в которые можно сыграть с друзьями

Во что сыграть с компанией друзей дома или на вечеринке? Существует немало активностей, благодаря которым можно приятно провести время с близкими, потренировать свои аналитические способности и даже улучшить физическую форму.

Мы в ADME собрали для вас список самых популярных и интересных игр для веселого вечера в кругу друзей.

12. Место преступления

Это классическая детективная игра для небольшой компании, придуманная в 1944 году. Сегодня существуют разные ее версии. Чтобы сыграть, нужно иметь набор, состоящий из игрового поля, фишек, кубика и специальных карточек. Описание: Для победы необходимо раскрыть преступление, имитируя расследование. Чаще всего игровое поле — это план дома, где в каждом помещении можно обнаружить ту или иную улику. Игроки в самом начале выбирают себе персонажей и по очереди двигают свои фишки, тем самым «посещая» разные комнаты дома и выдвигая свои версии произошедшего. Побеждает тот, кто верно угадает или вычислит, какой персонаж, в какой комнате и с помощью чего совершил преступление. Игра наверняка понравится вам, если вы и ваши друзья любите расследования, детективы и загадочные истории.

11. Шляпа

Участники этой игры разбиваются на команды по 2 человека или больше. Понадобятся шляпа, листочки бумаги и ручка. Описание: Перед началом игры игроки берут по несколько бумажек и на каждой из них пишут по одному слову. Для удобства лучше выбирать имена существительные, а слова использовать в их начальной форме. Это могут быть имена персонажей, предметы, явления. Бумажки со словами нужно хорошо скомкать и бросить в шляпу. Игроки делятся на команды. Во время своего хода участник достает бумажку из шляпы, разворачивает ее и пытается объяснить другому игроку своей команды, что за слово ему досталось. При этом нельзя называть слово, использовать однокоренные слова или прямые переводы на иностранные языки. Обычно на один ход дается определенное время, например 20–30 секунд. Если слово не удается отгадать, то бумажка возвращается в шляпу и ход переходит к другой команде. Побеждает та команда, которая угадает наибольшее количество слов.

10. Твистер

Это напольная игра для тех, кто готов к небольшой физической нагрузке. Понадобится готовый комплект из игрового поля в виде коврика и специальной рулетки, которая подсказывает игроку ход. Описание: На полу расстилается игровой коврик. На нем нарисованы круги, расположенные в 4 ряда. В каждом ряду всего 6 кружков определенного цвета (красного, желтого, синего или зеленого). Игроки по очереди раскручивают рулетку и выполняют указанный ход. Например, если стрелка рулетки останавливается в секторе для правой руки и указывает на желтый круг, значит, игроку нужно поставить правую руку на желтый круг. После того как игрок выполнил действие, ходит следующий игрок. По мере того, как игроки занимают разные круги, делать следующие ходы становится не менее сложно, чем удерживать равновесие. При этом отрывать конечности от кругов во время игры нельзя. Тот, кто падает, равно как и тот, чье колено, локоть или ягодицы касаются пола, выбывает из игры. Побеждает тот, кто продержится дольше всех.

9. Крокодил

Это простая игра, в которую могут сыграть взрослые и дети. Для нее не нужен инвентарь, но существуют и готовые наборы с карточками, на которых указаны слова для загадывания. Описание: Игроки разделяются на 2 команды. Одна из команд загадывает слово, затем выбирает «жертву» — игрока из другой команды, которому сообщает это слово. Теперь задача данного игрока — объяснить своей команде значение загаданного слова. Ему нельзя говорить, произносить какие-либо буквы или слоги, писать и рисовать буквы, но он может использовать жесты и мимику, чтобы изобразить значение слова, может показывать его целиком или по частям, а также кивать головой, подтверждая или опровергая версии игроков из своей команды. Команда может отгадывать слово в течение заданного времени или пока не сдастся (эти условия уточняются в начале игры). Затем вторая команда загадывает слово, а первая пытается его отгадать. «Жертва» каждый раз должна быть разной. Побеждает та команда, которая отгадает больше слов или сделает это быстрее противника.

8. Кто я?

Это простая игра для любых компаний. Нужны лишь бумажные стикеры и ручка. Для этой игры тоже есть готовые комплекты с карточками, которые легко закрепить на голове. Описание: Каждый игрок пишет имя персонажа на бумажном стикере так, чтобы другие не видели. Это может быть герой книги, фильма или мультсериала. Затем стикер наклеивается на лоб соседнего игрока. Начинается игра: каждый участник по очереди задает вопросы, пытаясь угадать, какой персонаж указан на его стикере. На эти вопросы другие игроки отвечают односложно: «да» или «нет». Если игрок получает утвердительный ответ, он может задать еще один вопрос о своем персонаже. В противном случае ход переходит к следующему игроку. Тот, кто первым отгадает, какой персонаж указан у него на стикере, выигрывает.

7. Правда или действие?

Эта игра подойдет для любой компании, но особенной популярностью она пользуется у детей. Помимо прочего, это отличный способ узнать что-то новое о любом из ваших друзей. Обычно для игры не нужен никакой инвентарь. Описание: Игроку, с которого начинается ход, ведущий предлагает сделать выбор. Он спрашивает: «Правда или действие?» Если игрок отвечает «Правда», то ему нужно ответить на вопрос ведущего. Если его ответ «Действие», то нужно выполнить определенное задание ведущего. Ответив на вопрос или выполнив задание, игрок сам становится ведущим и обращается таким же образом к следующему игроку. В зависимости от версии игры, вопрос или задание для игрока придумывает ведущий либо же сами игроки. Можно записать задания и вопросы на бумажках и сложить их в 2 кучки, а затем доставать в случайном порядке. Также иногда используют бутылку: ее раскручивают на месте, и тот человек, на которого укажет ее горлышко, отвечает на вопрос или выполняет задание.

6. Я никогда не...

И еще один хороший способ узнать чуть больше о каждом из ваших друзей. Эта игра существует в разных вариациях, но в большинстве случаев вам не потребуется какой-либо инвентарь. Описание: Все игроки садятся в круг. Каждый из них вытягивает перед собой руки, показывая 10 разогнутых пальцев (как на фото выше). Первый игрок произносит: «Я никогда не...» — и заканчивает предложение по своему усмотрению. Например, он говорит: «Я никогда не заглядывал в чужой телефон без разрешения». Те участники, которые хотя бы раз так делали, загибают один палец на руке. Те же, кто никогда не занимался подобным, продолжают держать перед собой 10 разогнутых пальцев. Следующую фразу придумывает второй по очереди игрок, также начиная предложение с конструкции «Я никогда не...». Так по очереди каждый говорит свою фразу. Это может быть, например, какой-то провокационный или смешной вопрос. Можно заранее приготовить фразы (вопросы) или же найти в интернете готовый список. Если игрок загнул все 10 пальцев, он выбывает. Игра продолжается, пока не останется один победитель.

5. Данетки

Это разновидность игры в загадки. От участников требуется проявить воображение и смекалку. Для игры не нужен дополнительный инвентарь, но можно воспользоваться сайтом, где собраны готовые данетки. Описание: Игроки выбирают ведущего. Он описывает необычную ситуацию, после чего игроки задают уточняющие вопросы, пытаясь выяснить, в чем дело. Например, ведущий говорит: «Человек уехал в отпуск и попросил знакомого присмотреть за котом. Но через неделю по квартире бегало больше десятка котов. Почему?» Ведущий знает ответ на загадку, а вот игрокам необходимо догадаться, задавая разные вопросы. При этом ведущий может отвечать только «да» или «нет». Задача игроков в том, чтобы как можно быстрее подобрать ответ к загадке. Обычно ответы звучат странно, но вполне логично. Например, в примере выше отгадка может быть такой: «Котов было так много, потому что знакомый потерял кота, затем развесил повсюду объявления о его пропаже, чтобы люди принесли больше десятка похожих друг на друга котов. И он решил оставить их всех до возвращения хозяина питомца из отпуска».

4. Мафия

Популярная игра (особенно среди больших компаний), где требуется проявить наблюдательность, внимание к деталям и хитрость. Для игры обычно не нужен дополнительный инвентарь. Описание: Участники выбирают ведущего. Его задача — разделить всех на 2 команды: мафия и простые горожане. Сначала он объявляет: «Наступает ночь» — и предлагает всем закрыть глаза. Затем незаметно для других касается нескольких участников, после чего говорит: «Просыпается мафия». Игроки, которых он коснулся, открывают глаза и запоминают друг друга. Это мафия. Теперь ведущий произносит: «Мафия засыпает», после чего участники, выбранные мафией, тоже закрывают глаза. В составе мафии могут быть всего 2 человека (или 1/3 часть участников). Далее ведущий предлагает всем участникам открыть глаза, объявляя о том, что наступило утро. Игроки начинают обсуждение, пытаясь отгадать, кто из них попал в мафию. Задача настоящих мафиози — скрывать себя, делая вид, что они простые горожане. Затем ведущий снова объявляет о наступлении ночи и предлагает всем заснуть. Все игроки закрывают глаза. Ведущий просит мафию проснуться и выбрать первую жертву из простых горожан. Члены мафии открывают глаза и, используя только жесты, решают, кто выбывает из игры. После этого они закрывают глаза. Ведущий объявляет о наступлении нового дня, вместе с тем сообщая о том, кто же из участников больше не сможет по решению мафии продолжать игру.

Теперь уже горожане выбирают, кто из участников, по их мнению, является мафиози и потому должен выбыть из игры. Решение принимает большинство, после чего участнику дают возможность высказаться. Следом ведущий объявляет, был ли игрок частью мафии. Затем снова наступает ночь, свой ход делает мафия. Игра продолжается. Простые горожане днем пытаются избавиться от мафии, их противники нападают по ночам. Побеждает та команда, которая избавится от всех членов противоположной команды.

3. Фанты

Эта игра подойдет для людей всех возрастов и для любой компании. В нее можно играть как в доме, так и на улице. Описание: Участники выбирают ведущего. Затем каждый кладет в шляпу по одному личному предмету. Ведущий отворачивается или закрывает глаза. Один из игроков достает из шляпы первый попавшийся предмет и спрашивает ведущего: «Что делать этому фанту?» Ведущий придумывает задание и поворачивается. Выбранный игрок должен выполнить задание, чтобы забрать свой личный предмет. В другой версии игры в шляпу можно сложить бумажки, на которых будут заранее указаны задания. Игроки по очереди достают бумажки и выполняют то, что в них указано. Варианты заданий: «Лизнуть собственный локоть».

«Нарисовать цветок, держа фломастер зубами, а не руками».

«Назвать все буквы алфавита, но в обратном порядке, начиная с „я“».

2. Контакт

Это довольно простая словесная игра, где нужно как можно скорее отгадать слово. Описание: Участники выбирают ведущего. Он задумывает слово, а затем называет вслух его начальную букву. Игроки по очереди, не говоря о том, какое именно слово пришло им на ум, задают ведущему уточняющие вопросы, пока не отгадают загаданное слово. Например, ведущий загадал слово «столица». Он объясняет игрокам, что загаданное им слово начинается на букву «с». Первый игрок предполагает, что речь о сахаре, и спрашивает: «Это то, что можно добавить в чай?» Ведущий догадывается, что пришло на ум игроку, и отвечает: «Нет, это не сахар». Второй игрок выдвигает свою версию: «Это напоминает желтый шарик?» Один из участников догадывается, о чем говорит второй игрок, и кричит «Контакт!», пока ведущий не успел ответить на вопрос. Затем начинается обратный отсчет, и оба игрока хором говорят: «Солнце». Теперь ведущему нужно сообщить вторую букву загаданного слова, а участники должны подбирать слова, начинающиеся на «ст». Если после реплики «Контакт!» игроки произносят разные слова, то ведущий не называет им следующую букву из своего слова. Игра продолжается до тех пор, пока игроки не произнесут вслух загаданное ведущим слово. Существует версия игры, где используются карточки с абстрактными изображениями разных предметов. В этом случае игроки пытаются как можно скорее отыскать карты, на которых изображены одинаковые предметы, после чего кричат: «Контакт!» Победителем становится тот, кто быстрее других найдет как можно больше таких карт.

1. Скажи комплимент

Это коммуникативная игра, которая отлично подойдет для детей. Она учит вежливости по отношению к окружающим, а также демонстрирует, как люди реагируют на похвалу и комплименты. Описание: Игроки садятся в круг и берутся за руки. Первый участник обращается к своему соседу, смотрит ему в глаза и говорит что-то приятное или хвалит его. В ответ сосед благодарит говорящего за комплимент. Далее этот сосед поворачивается к следующему игроку и тоже делает ему комплимент. Игра продолжается до тех пор, пока все участники по кругу не услышат в свой адрес приятные слова.