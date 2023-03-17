14 человек, которые благодаря слухам узнали о себе много нового
Если кто-то говорит вам, что никогда не сплетничает, будьте уверены: вероятно, он делает это в 2 раза чаще остальных. Хорошо, если обсуждение чьей-то жизни не выходит за рамки посиделок с друзьями. Но некоторые люди в своем рвении перемыть кому-то кости настолько переходят границы, что непонятно — плакать или смеяться.
- Я работаю ассистентом в университете и в прошлом учебном году узнал, что встречаюсь сразу с 3 коллегами одновременно, потому что меня видели обедающим с каждой из девушек в разное время. © TheBlackTomHanks / Reddit
- Я живу в маленьком городе, в котором все друг друга знают. Одно из главных развлечений здесь — обмусоливать сплетни друг о друге в местном сообществе. Недавно туда выложили фото, где я иду с мужчиной по улице, с гневной подписью, смысл которой сводился к тому, что я падшая женщина, гуляющая не пойми с кем, пока муж дома сидит. Я бы, конечно, очень расстроилась, но вот мужа у меня нет. Тому случайному прохожему, наверное, знатно влетело дома. © Подслушано / VK
- Моей жене позвонила коллега с целью раскрыть глаза на то, какой я ужасный человек. Она видела меня с юной длинноногой блондинкой. Я, как пацан, нес эту блондинку на руках, она обнимала меня за шею, и при этом мы оба улыбались и хохотали. Даже фото было издалека и смазанное, но узнать можно. Что ж, пришлось раскрыть всю правду жене: В тот день я не только нес на руках прекрасную девушку, но и привел ее в нашу квартиру, напоил чаем и позволил ей уснуть на нашем диване под пледом любимой жены. Эта синеглазая блондинка — наша старшая дочь. Она в тот день сильно подвернула ногу на тренировке, позвонила мне, и я ее забрал. Маме звонить не стали, чтобы не волновать попусту. © Bear84 / Pikabu
- Несколько лет назад наши друзья задумали строить дачный домик. Однажды они зашли к нам в гости, чтобы хотя бы примерно прикинуть будущую планировку. Пока ходили, рассуждали, мол, здесь можно детскую сделать, а тут кухню, эту лестницу снести, сделать кладовую, крыльцо расширить и все в таком духе. Меньше чем через 10 минут после их ухода прибегает моя подруга, живущая в другом конце улицы, с вопросом: «Вы чего, дачу продаете?» Мы были изумлены. Выяснилось, что наша соседка пенсионного возраста все это время сидела в кустах под забором и подслушивала, после чего пулей метнулась через всю улицу к своей подружайке со свежей сплетней, мол, дачку-то продают, уже перепланировку обсуждают. © kantex / Pikabu
- На работе обещали повышение. Уже готовила проекты по новой должности, выполняла новые задачи, но неожиданно на это место взяли девушку «с улицы», а ко мне отношение руководства резко изменилось. Прямо спросила, в чем дело. Оказалось, коллега и подруга главы кадровой службы увидела меня у кабинета гинеколога и все решили, что я скрываю свою беременность и скоро уйду в декрет. Переубедить не удалось: справки не помогли, сплетни решили больше, чем опыт и компетентность. © Подслушано / VK
- Дело было, когда я училась в средних классах. Во время одного урока мне стало плохо, поэтому я заручилась помощью лучшей подруги и пошла вместе с ней домой. Когда через несколько дней я вернулся в школу, я заметила, что на меня странно смотрят и перешептываются за моей спиной. В конце концов я спросила своего одноклассника, в чем дело. Он смущенно сказал, что пошел слух о том, что я беременна и поэтому ушла домой. Он был очень рад услышать, что это неправда. © Elizabeth Muller / Quora
- Недавно я водил свою маленькую племянницу в кинотеатр на мультик. Меня там увидело несколько человек, после чего выяснилось, что у меня есть внебрачная дочь. © Peter Foran / Quora
- Сейчас мне 22 и я работаю программистом. Неплохо зарабатываю, но из-за специфики работы набрал много веса. Спорт меня не очень мотивирует, поэтому я решил пойти работать уборщиком на полставки в торговый центр. Работа не самая пыльная, хорошие деньги, добрый начальник, плюс после 2 месяцев вес действительно немного снизился. В общем, для меня одни плюсы. Единственная проблема — торговый центр находится в моем районе, поэтому многие знакомые видят, как я там убираю. Не вижу в этом проблемы, но из-за этого начали распространяться ужасные слухи: начиная с того, что я потерял основную работу, и заканчивая тем, что у меня огромные долги, для закрытия которых нужно работать в двух местах. Это все коснулось даже младшего брата, которого начали дразнить в школе из-за меня и моей «низкосортной» работы. Многие друзья отвернулись от меня. © home_alone_jester / Reddit
- Звонок супруги от давней знакомой: «Я только что видела твоего в центре с какой-то молодой девицей! Блондинка, вся такая модная! Он ее еще на прощание так нежно обнял и в лобик чмокнул, а она на радостях аж вприпрыжку побежала. Это, конечно, не мое дело, но ты должна знать!» Жена сердечно поблагодарила, пообещала «наказать» изменника и сразу же позвонила мне. Страшная тайна оказалась раскрыта: мы с дочкой опоздали на занятия. А трепетная сцена прощания стала поводом для сплетен. © Oduvan44 / Pikabu
- Как-то раз я обедал со своей коллегой. У нее был с собой огромный виноград, и я сказал, что ел такой же, когда был в Калифорнии. Она сказала что-то в духе: «О да, я и забыла, что ты оттуда». Забавно то, что я никогда не жил в Калифорнии. Однако из-за того, что у меня были длинные светлые волосы, кто-то решил, что я серфер и приехал оттуда. Мне кажется это дико забавным, потому что кто-то сделал выводы о моем прошлом, основываясь исключительно на моей внешности, и пустил об этом слухи. © R1DER_of_R0HAN / Reddit
- 3 месяца назад я пришла работать в новую компанию. Дело в том, что я люблю яркие волосы, но на работе мне нравится выглядеть определенным образом, поэтому я ношу натуральный черный парик и одеваюсь официально. Недавно я сдружилась с одним своим коллегой и добавила его в друзья в социальных сетях. Там он увидел мое фото с короткими фиолетовыми волосами. На следующий день в офисе я была в парике, поэтому у него возникло много вопросов. Когда он попытался выяснить, в чем дело, я объяснила ему причину. Он сказал, что это безумие, и ушел трепаться на эту тему с коллегами. Они его поддержали и сделали вывод, что я намеренно привлекаю к себе внимание и скрываю свою истинную личность за таким поведением. Теперь в коллективе меня называют Королевой Драмы. © GarlicAvailable1905 / Reddit
- В студенческие годы я и парочка моих друзей вели несколько радиопередач и музыкальное шоу на университетской студии. Я был обычным парнем и изучал политологию. Но по всему университетскому городку ходили слухи, что я живу в частном роскошном общежитии для избранных и имею доступ к специальной столовой для элиты. © Jeremy Markeith Thompson / Quora
- Сегодня у жены моей день рождения. Она звонит мне и говорит: «Поедешь за мной на работу — заскочи по пути за подругой и в магазин за продуктами». Я заехал за подругой, и мы вместе отправились в магазин. На выходе увидел бабульку, которая большой букет продавала за бесценок. Я купил — лишним не будет. Отдал подруге, мы уехали. На следующий день жене рассказали на работе, что я был в таком-то магазине явно с любовницей и у меня вообще нет ни стыда ни совести, потому что при всем честном народе купил ей здоровенный букет цветов и вручил там же. И у любовницы нет ни стыда ни совести, потому что она подруга жены. © Borovih / Pikabu
- Это была самая глупая сплетня, которую я только слышал о себе. Когда я училась в школе, я подружилась с одной девочкой. Мне нравилось быть ее другом и общаться с ней. Однако по школе пошел слух, что я делаю это только для того, чтобы забирать ее обед. Это было каким-то глупым бредом, потому что в моей семье никогда не было проблем с едой. © Efa Swifty / Quora
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые благодаря слухам узнали о себе много нового
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