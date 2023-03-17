14 человек, которые благодаря слухам узнали о себе много нового

Если кто-то говорит вам, что никогда не сплетничает, будьте уверены: вероятно, он делает это в 2 раза чаще остальных. Хорошо, если обсуждение чьей-то жизни не выходит за рамки посиделок с друзьями. Но некоторые люди в своем рвении перемыть кому-то кости настолько переходят границы, что непонятно — плакать или смеяться.