12 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора

Вы замечали, что женщины в любом возрасте — отличные рассказчицы? Незамысловатые истории, обрамленные их неподражаемым чувством юмора и остроумием, обретают особый шарм и вызывают желание вновь и вновь пересказывать их всем своим знакомым. Мы с особым трепетом и любовью относимся к любым удачным комичным высказываниям и зарисовкам. И все же особое место в нашем рейтинге занимают именно те из них, которые пропитаны обворожительной легкостью и непосредственностью, присущей именно прекрасному полу.