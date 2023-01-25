12 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора
Вы замечали, что женщины в любом возрасте — отличные рассказчицы? Незамысловатые истории, обрамленные их неподражаемым чувством юмора и остроумием, обретают особый шарм и вызывают желание вновь и вновь пересказывать их всем своим знакомым. Мы с особым трепетом и любовью относимся к любым удачным комичным высказываниям и зарисовкам. И все же особое место в нашем рейтинге занимают именно те из них, которые пропитаны обворожительной легкостью и непосредственностью, присущей именно прекрасному полу.
- Случай на работе. Заходит мужчина, подходит ко мне:
— Девушка, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Вы такая красивая. Можно позвать вас замуж?
— Ну позовите.
— Ну позову как-нибудь.
И УХОДИТ. В смысле? Эй! © NatashaChernika / Twitter
- В детстве я была ходячей катастрофой. Наверное, ни один день не проходил без происшествий разного уровня бедствия. Но больше всего запомнилось одно комбо, когда мы с мамой приехали в ТЦ и я сначала на входе врезалась в стекло с жутким грохотом (ладно хоть не разбилось), а потом в первом же магазине громко закричала маме: «Смотри, какой манекен страшный!», а это оказалась продавщица, которая так замерла, что не отличишь. Стыдоба...
- Когда мужчина говорит мне, что ищет «НАСТОЯЩУЮ ЖЕНЩИНУ», я впадаю в панику, потому что на самом деле я — три совы в плаще, и он не должен об этом узнать! © Mimiification / Twitter
- Недавно уезжала в гости к родителям в другой город, а когда вернулась домой, обнаружила повсюду белые волосы. Молча собрала вещи, пока муж на работе, и в слезах поехала обратно. Но на 4-м часу пути до меня вдруг дошло, что в темный я перекрасилась, когда была у родителей, а по жизни я натуральная блондинка. Вернулась с опозданием. Сказала ему, что мама просила задержаться.
- Однажды ехала в метро. А у меня на сумке брелок в виде мешочка с желтыми шариками внутри. И так вышло, что шарики выпали и укатились в другой конец вагона. Мне было лень вставать, так что решила на выходе поднять. Проходит максимум минута... и тут они катятся обратно прямо в руки через весь вагон (хотя они прилично так откатились). Я со спокойным видом поднимаю, продолжаю сидеть. Старушка напротив чуть ли не креститься начала. © Подслушано / VK
- Подхватила ОРВИ: нос заложен, голос пропал. Голос пропал! Муж глумится: «Не повышай голос на мужа!» Сыновья издеваются: «Что-то так тихо в последнее время, как будто уши заложило». Блин, так обидно, когда хочешь сказать что-то умное, а вместо этого шипишь, как кобра. Я вылечусь и оторвусь. Включу караоке и буду орать песни. © Подслушано / VK
- Ехали как-то с семьей автобусом за границу. 6 утра, все сонные, злые. Только сели, в салон заходит стюардесса и монотонно, с абсолютно серьезным выражением лица говорит: «Здравствуйте, меня зовут Жанна, и сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы». Все замолчали, а она продолжает: «Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки». Кажется, смеялись все. Настроение подняла на весь день. © Подслушано / Ideer
- У моей подруги немного косил глаз. Недавно она исправила это, сделав операцию. Когда мы с ней увиделись, я сдуру сказала, что ей очень идет. Было очень стыдно, но мы посмеялись. © Подслушано / Ideer
- Ехала в маршрутке и задумалась, выйти за шавермой или нет. И тут какая-то бабка в глаза мне смотрит и говорит: «Do it!», а потом еще раз громче: «DO IT!!!» Ну, думаю, ничего себе, какая бабка-мотиватор, точно знак свыше, надо покупать. А она, оказывается, просила форточку закрыть. «Дует» говорила... © tylersbestfrenn / Twitter
- Маршрутка какое-то время едет с открытой дверью, и вот водитель ее закрывает.
Пассажирка: «Оставьте открытой, жарко очень».
Водитель: «Вдруг выпадет кто-нибудь?»
Пассажирка: «Открывайте, я за него заплачу». © zum_ka / Twitter
- Сегодня в автобусе одна девушка смотрела в телефон и плакала навзрыд. Так как я сама недавно рассталась с парнем и грустила, решила поддержать ее и сказала: «Не плачь, милая, этот парень не стоит твоих слез». А она нахмурилась и ответила: «Да какой на фиг парень? Мне расписание новое скинули, у меня каждый день по 7 пар будет», затем отвернулась и заплакала еще сильнее. В этот момент я вдруг поняла, что мои проблемы — сущий пустяк, и грусть как рукой сняло.
- Была у меня в школе одна забавная ученица, вытворяла всякие фокусы. Однажды прибежали ко мне на перемене ее одноклассники и сказали, что она не дает мальчикам из туалета выйти. Я пошла разобраться. Смотрю, а эта девочка на пороге легла и перекрыла выход из мужского туалета. Я спросила ее, что случилось. А она ответила: «Мне просто скучно стало».
Какими запоминающимися историями из собственной жизни вы могли бы дополнить эту подборку?
Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/12 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора
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