15+ девушек, чье первое свидание обернулось таким провалом, что треск от него был слышен за километр

Нервничать перед первым свиданием — вполне нормальное явление. Потому что никогда нельзя точно знать, чем оно в итоге обернется. С одной стороны, есть шанс повстречать свою вторую половинку, а с другой — испытать очередное разочарование в жизни. Вот и героини нашей подборки, собираясь на романтический ужин с незнакомцем, даже не могли предугадать, что позже будут писать об этом опыте неутешительные твиты.