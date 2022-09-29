15+ девушек, чье первое свидание обернулось таким провалом, что треск от него был слышен за километр
Нервничать перед первым свиданием — вполне нормальное явление. Потому что никогда нельзя точно знать, чем оно в итоге обернется. С одной стороны, есть шанс повстречать свою вторую половинку, а с другой — испытать очередное разочарование в жизни. Вот и героини нашей подборки, собираясь на романтический ужин с незнакомцем, даже не могли предугадать, что позже будут писать об этом опыте неутешительные твиты.
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Наверное, у каждого человека найдется история про неудачное свидание. Поделитесь своей.
AdMe/Народное творчество/15+ девушек, чье первое свидание обернулось таким провалом, что треск от него был слышен за километр
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