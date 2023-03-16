Сосиски под микроскопом и еще 16 фото с максимальным увеличением
Использование микроскопа открывает перед нами возможность взглянуть на привычные предметы под другим углом. Именно тогда нашему глазу открываются интересные факты о привычных вещах. Игла крапивы или экран смартфона предстают перед нами совершенно в другом свете, если увеличить их по максимуму. А уж язык кошки или сосиски под микроскопом выглядят так, что сразу хочется показать эти познавательные факты об окружающем мире всем вокруг.
1. Бактерии, которые живут на стопах. Именно из-за них у нас потеют ноги и появляется специфический запах. Кстати, эти организмы используют при создании некоторых сыров, чтобы придать им характерный аромат
2. Защитное плетение на шкуре ящерицы под микроскопом — натуральная кольчуга
3. Совершенно иначе выглядит змеиная шкура
4. Так под микроскопом выглядит скраб для отшелушивания кожи. Крупные частицы — это диоксид кремния, а мелкие — микрогранулы полиэтилена
5. Пекарские дрожжи — одноклеточные грибки, которые используют при производстве хлебопекарной продукции
6. Так выглядит фрагмент глаза слепня
7. Конденсат под микроскопом
8. Иголка крапивы (справа) и колючка репейника (слева)
9. Разбитый экран смартфона под микроскопом
10. Так выглядит песок с берега моря
11. Жало слепня и швейная иголка
12. Крыло комара под микроскопом
13. Фрагмент панциря обычного морского ежа
14. Когда готовят сыры мильбенкэзе и мимолет, их специально заражают клещом. Вот таким
15. А так работает обыкновенная липучка
16. Вас когда-нибудь облизывала кошка? Теперь вы знаете, почему это было так больно
17. Так выглядят обыкновенные сосиски под микроскопом
Даже привычные вроде бы вещи могут таить в себе множество тайн. Мы обожаем узнавать удивительные факты обо всем на свете и рассказывать о них вам, нашим читателям. Вот, например, некоторые из подобных статей:
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Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью STEVE LOWRY / Science Photo Library / East News
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