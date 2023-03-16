Сосиски под микроскопом и еще 16 фото с максимальным увеличением

Использование микроскопа открывает перед нами возможность взглянуть на привычные предметы под другим углом. Именно тогда нашему глазу открываются интересные факты о привычных вещах. Игла крапивы или экран смартфона предстают перед нами совершенно в другом свете, если увеличить их по максимуму. А уж язык кошки или сосиски под микроскопом выглядят так, что сразу хочется показать эти познавательные факты об окружающем мире всем вокруг.

1. Бактерии, которые живут на стопах. Именно из-за них у нас потеют ноги и появляется специфический запах. Кстати, эти организмы используют при создании некоторых сыров, чтобы придать им характерный аромат

STEVE GSCHMEISSNER/Science Photo Library RF/East News

2. Защитное плетение на шкуре ящерицы под микроскопом — натуральная кольчуга

3. Совершенно иначе выглядит змеиная шкура

4. Так под микроскопом выглядит скраб для отшелушивания кожи. Крупные частицы — это диоксид кремния, а мелкие — микрогранулы полиэтилена

East News

5. Пекарские дрожжи — одноклеточные грибки, которые используют при производстве хлебопекарной продукции

6. Так выглядит фрагмент глаза слепня

7. Конденсат под микроскопом

8. Иголка крапивы (справа) и колючка репейника (слева)

9. Разбитый экран смартфона под микроскопом

10. Так выглядит песок с берега моря

11. Жало слепня и швейная иголка

12. Крыло комара под микроскопом

13. Фрагмент панциря обычного морского ежа

14. Когда готовят сыры мильбенкэзе и мимолет, их специально заражают клещом. Вот таким

East News

15. А так работает обыкновенная липучка

16. Вас когда-нибудь облизывала кошка? Теперь вы знаете, почему это было так больно

STEVE LOWRY/Science Photo Library/East News

17. Так выглядят обыкновенные сосиски под микроскопом

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Фото на превью STEVE LOWRY / Science Photo Library / East News