15+ курьезных историй о школе, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь
Школа — это не только место, куда дети ходят за знаниями, но и источник всевозможных трагикомичных ситуаций. Своеобразная логика учителей, нетипичные задания и родительская помощь в выполнении упражнений наполняют годы учебы незабываемыми моментами. Вспоминаешь их и не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.
- Когда пришло время идти в школу, мама повела меня на собеседование, чтобы проверили, способен ребенок мыслить или нет. Сидим, значит, в кабинете: я, мама и учительница. Мне задают вопросы, я отвечаю. И тут меня спрашивают: «Что такое соединение?» Я подумала и начала: «Ну это когда дяденька и тетенька...» Мама в этот момент краснеет, учительница потеет, а я продолжаю: «...берутся за руки!» Они обе выдохнули. © Подслушано / VK
- Болтаем с мужем в мессенджере:
— Домашку у Альки проверял. Помнишь баян, как в слове из 3 букв сделать 4 ошибки?
— Это вместо «еще» написать «исчо», что ли?
— Ага. Но теперь мы знаем, как сделать 6 ошибок в слове из 4 букв!
— Как? Сдаюсь.
— Курочка несет, нет, не яйца, а — внимание! — йаитсы! © Так будет так / Telegram
- Приходим с работы. Дочка (1-й класс) сидит загадочная.
— Мама, а «собака сутулая» — это матовое слово?
— Какое-какое?
— Матовое.
Муж согнулся от смеха.
— Нет, «собака» и «сутулая» — это два не «матовых» слова. Но, пожалуйста, не называй так никого, особенно учительницу. © BublikKatya / Pikabu
- Сын заполнял читательский дневник все лето. В сентябре отнес учителю на оценку. Принес обратно, говорит: «Учитель написал сокращенное „молодец“». Через пару дней заглянула в этот дневник, а там написано: «Мало!» © nimnoryel76 / Pikabu
- Во 2-м классе детям задали сделать небольшой доклад о любом диком животном. Мой сын решил рассказать о носухах (мы летом были в зоопарке, и эти зверьки ему очень приглянулись). Он объяснил, что это родственники енотов, они замечательно лазят по деревьям, совсем не агрессивные и могут брать еду из рук у человека. Учительница за выступление поставила ему 4 и пояснила, что история, конечно, классная, но надо было подготовить рассказ о настоящем, а не о выдуманном животном. Пришлось на следующий день идти в школу самой и показывать ей носух в интернете. Исправила на 5.
- Когда я училась в 1-м классе, нам в школе задали сделать поделку из подручных материалов. Руки у меня росли не из того места, мама уехала к больной бабушке на 2 недели, поделку оставалось делать только папе. Папа тогда взял, обмотал чем-то мою куклу и сделал мумию. Помню, как мне нравилась эта поделка — ни у кого такой не было. Даже учительница поняла, что я делала с папой. Я так гордилась! Недавно нашла я эту поделку, а там кукла просто обмотана серой такой дешевой туалетной бумагой и бечевкой. Помню, как мама ругалась на папу, а я думала, что она ему просто завидует. © Палата № 6 / VK
- Мой сын не попал в 1-й класс гимназии, провалив экзамен. Вопрос был такой: «В чем разница между птицей и самолетом?» Мой сын ответил, что птица летает, потому что машет крыльями, а самолет движется благодаря реактивной силе. Это был неправильный ответ. Правильный ответ такой: «Птица живая, а самолет — нет». © Aranx / Pikabu
- У дочки в тексте уроков было предложение: «В лесу над елью кружатся клесты». Она смотрела, смотрела на это предложение и говорит: «Я всегда думала, что глисты — это паразиты в животе, а они еще и над елью летать могут!» Учится в 3-м классе. © Александра Охапкина
- Я помню, как получила первые оценки в школе. Говорю родителям: «Я сегодня 5 получила». Отец: «Умница! А по какому предмету?» Мой ответ: «2 по русскому языку и 3 по математике». © Надежда Лысенко
- Помню ситуацию в 1-м классе. Мы учились читать. Учительница дала сказку про зайца и волка, и каждый должен был читать с выражением свою часть. Доходит дело до одноклассника. И он во весь голос читает монолог зайца, который на пне стоит и орет своим сородичам:
— Эй вы, трусы!
Только ударение [в последнем слове] ставит на второй слог. © Ирина Козлова
- Сыну 8 лет, 2-й класс. Приходит на днях из школы, бросает рюкзак, плюхается на стул и категорично так выдает:
— Я в школу больше не пойду!
— Это почему же?
— Да потому что учительница матом ругается прямо на уроке.
— Анна Ивановна? Быть не может!
— Может! Сегодня она так и сказала: «Дети, этот угол тупой». Ну чему она может нас научить?!
- Когда младшая сестра была в 4-м классе, дедушка помогал ей с математикой. Как-то раз, когда вся домашка была сделана, деда зачем-то решил пойти дальше и часа 2 объяснял мелкой принцип квадратного корня. Она все это время важно кивала и поддакивала. В итоге дед решил закрепить урок примерами и спросил: «Хорошо, допустим, 2 — это корень из чего?» Сестра долго хмурилась и в итоге неуверенно выдала: «Корень с дуба?..» С тех пор фраза всплывает каждый раз, стоит кому-то в семье заумничать. © Подслушано / VK
- Домашние задания у детей как вспомню — так вздрогну. То «Покажите мир глазами кузнечика», то «Нарисуйте шум дождя». Помню задание: «Составьте равенство». Под заданием 7 фигур разной формы, размера и цвета. Тупили долго. На следующий день дочь вернулась домой с красной печатью в тетради. На собрании я задала вопрос: «Что за странные у вас задания? Я, как архитектор, не могу понять, каким образом большой зеленый треугольник может быть равен маленькому синему квадрату?» Ответ на вопросы был изумителен в своей непосредственности: «Ой, ну что вы заморачиваетесь? Взяли бы 2 любые фигуры, написали „равно“ и выбрали еще 2 любые фигуры». Вы серьезно? © Тасичка / Яндекс.Дзен
- Моей дочери в школе задали подготовить выступление о профессии родителей, я об этом не знала. Дочь порылась в интернете, нашла всю информацию и перед всем классом рассказала о деталях работы мастера по шугарингу. В подробностях. Теперь весь класс над ней потешается. А я горжусь своей работой — так ей и сказала! И еще в родительский чат написала, но там тоже поржали. Муж проктолог, к слову. © Подслушано / VK
- В 4-м классе решали пример типа «44 — 33 = ?» на обучающей онлайн-платформе, причем допускалось совершить 3 ошибки. По решению ответ «11», но он неправильный. А правильный ответ был найден путем перебора — оказалось, что надо писать «13». В итоге только 5 учеников сделали правильно, потому что позже делали уроки и их родители успели почитать родительский чат. Учитель в курсе таких ошибок, но ничего сделать не может, так как техподдержка не реагирует. © KOCMOKPOT / Pikabu
- У знакомой дочка проходила собеседование в 1-й класс.
Вопрос: «Что ест медведь?»
Ответ, который хотели услышать: «Мед, малина, рыба».
Ребенок: «Людей».
В эту школу девочку не взяли. © pikapikalaska / Pikabu
- Дочь приняли в школу для особо одаренных, так как она с 4 лет умела читать и была довольно развита для своих лет. Но писать я ее особо не учила. И вот 10 сентября, диктант. «Выпал снег. Вася и Сережа пошли на каток ». Моя дочь получила двойку потому, что написала: «Пошел снег. Выпал Вася». Этого Васю мы до сих пор вспоминаем. © Maral Cherkezova
Школа — неисчерпаемый источник детских впечатлений, которые иногда остаются с нами на всю жизнь. И наши статьи на эту тему прямое тому доказательство:
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