15+ курьезных историй о школе, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь

Школа — это не только место, куда дети ходят за знаниями, но и источник всевозможных трагикомичных ситуаций. Своеобразная логика учителей, нетипичные задания и родительская помощь в выполнении упражнений наполняют годы учебы незабываемыми моментами. Вспоминаешь их и не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.