15+ начальников-самодуров, о которых подчиненные слагают офисные легенды
Опытные работники знают, что для хороших отношений с начальником достаточно держаться от него на почтительном расстоянии и при любой возможности подчеркивать его авторитет. Тогда и заявление на отпуск одобрят, и просьбу о премии подмахнут. Но бывает, что начальник-самодур ведет себя настолько экстравагантно, что выход только один — поделиться увиденным в сети.
- Знавал я одного руководителя, с зарплатой около 200 тысяч, который очень хотел наладить неформальные отношения с подчиненными. Для этого он регулярно звал менеджеров среднего звена с зарплатой 30 тысяч в кафе, боулинг. Места выбирал самые пафосные. Платил там каждый сам за себя, естественно. Неявку на такое мероприятие шеф воспринимал как личное оскорбление. Объяснить, что такие места не всем по карману, не удавалось. Он либо игнорировал объяснения, либо отвечал в духе: «Ну я же вам деньги плачу! Зря, что ли?» Апогеем стал случай, когда подчиненные начали обсуждать ипотеку, начальник выдает:
— Коллеги! Я знаю отличный способ быстро расправиться с ипотекой.
Все навострили уши. Вдруг действительно есть какой-то лайфхак!?
— Нужно всего лишь платить не обычные ежемесячные платежи, а тысяч по 100. А лучше 150. Я так делал и сам удивился, как быстро ипотека закрылась!
Недолго этот начальник продержался на своем месте. Ушел на повышение. А что, эффективные менеджеры нужны везде! © Crtlaltdel / Pikabu
- Работаю в небольшой компании, коллектив хороший, начальник — мужчина лет 40. Мужик хороший, но очень строгий и требовательный. В целях повышения продуктивности труда установил камеры в офисе, никому об этом не сказав. Так я и попался спящим в рабочее время. Получил строгий выговор, чуть не уволили тогда, босс в ярости. Одним утром пришел к нему в кабинет, а он спит на диване, даже одеялком накрылся, разбудил его, посмеялись вместе. С тех пор ничего мне не говорит. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На юбилее компании генеральный всех поздравил, получили премию сотрудники бухгалтерии, кадров и службы безопасности. А работники, за счет которых компания существовала, остались неохваченными. Генеральный потом сказал: «А зачем им премия, они и так много получают!» © PolAnd1234 / Pikabu
- У меня вот был начальник, который каждый день проводил летучку в своем кабинете, мурыжил нас минут по 40 своими разглагольствованиями, а потом говорил, что мы ничего не успеваем, надо торопиться! © Алексей Шмелев
- Бывший шеф перлы выдавал:
— Ты должен мне звонить каждый день в 9:00 и интересоваться, проснулся ли я.
— О, эээ.... ок
Воскресенье, время 9:01 утра. Звонок.
— Ты почему мне не звонил ни вчера, ни сегодня?!
— Так, выходные же?
— А я разве тебе говорил не делать этого?!
За 20 тысяч в месяц еще и будильником по выходным работать? Мне есть чем с утра в свои выходные заняться. И скинул вызов. © Zloizevs / Pikabu
- Временно отправили в другой отдел, меня 25-летнюю и еще двоих 55-летних, а там начальница и двое сотрудников по 30 лет. Вот она, начальница, привыкла, что ее молодые сидят с ней до 23 часов, а рабочий день до 18 часов. Решила, что и мы, временные помощники, тоже будем. Ага, фигу вам, у меня годовалый ребенок дома с бабушкой, я декрет не сидела 3 года, а вот мои пенсионные коллеги боялись потерять работу и сначала работали до этого времени, потом до последнего поезда в метро. Я вставала и уходила. Ей очень это не нравилось. Меня вернули в мой отдел, а когда проект закончился, то двух коллег моих уволили, отправили на пенсию. © Ольга Нилсен
- Работаю в большой компании. Очередное суперважное совещание. Один из биг боссов выдает фразу, характеризующую то, как устроена у нас работа в целом: «Слава богу, разобрались! Осталось только понять...» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Год работала секретарем у олигарха. Похоже на адаптацию «Дьявол носит Prada» местного разлива. Для человека, у которого был десяток тачек и несколько домов, он был удивительно жадным. И все время боялся, что его обманывают. Всех подозревал — от партнеров по бизнесу до кухарки. Чтобы следить за нами, даже камеру установил. А то вдруг мы в рабочее время пасьянсы раскладываем. И кофе из кофемашины сотрудникам нельзя — он предназначался только олигарху и его товарищам по бизнесу. Отдельной задачей было гонять офисный планктон от царского кофе. Поэтому, когда олигарх отсутствовал и в приемную заглядывали коллеги с вопросом: «Можно?» — мы всегда отвечали: «Конечно!» Берите с собой, уносите в карманах. © EnkiShmenki / Pikabu
- Был у меня такой начальник: «Я тебе премию не заплачу, это тебя должно мотивировать! Так что поднажми и выполни опять план в следующем квартале». А в следующем квартале мы не получили обещанного, потому что вышли за рамки зарплатного бюджета. Искренне удивлялся, когда я его послал. © OVERBOSS / Pikabu
- Утром сижу в офисе. Раньше обычного приходит на работу генеральный директор и говорит: — Антонина Васильевна, зайдите ко мне в кабинет.
Ну зашла, а он такой:
— Присаживайтесь, прошу вас серьезно отнестись к моим словам. Я, говорит, сейчас шел на работу и увидел, что на вашу машину села ворона. Это очень серьезный сигнал негатива, я не шучу, это значит, что вам что-то угрожает, и попрошу вас автомобилем не пользоваться сегодня. Ну я пообещала, но вообще в полном недоумении. Как-то я не планировала на метро кататься. Вот и что мне делать? © Vasilevna68 / Pikabu
- У меня 2 начальника: один вроде вежливый такой, а хам, а другой хамло, конечно, но такой обаятельный. Вот первый подойдет, встанет за спиной и смотрит, и смотрит. А потом выдаст что-нибудь типа:
— Д-а-а-а, к сожалению, композиция не состоялась...
И после такой фразы просто руки опускаются. А второй проходит мимо, притормозит и с ходу:
— Вот это совсем убери, эту хрень подвинь ближе к центру, а так нормально, слушай, растешь!
И сразу совсем другое настроение. © PivBear / Pikabu
- Мне порой кажется, что начальники просто появляются из расщелины в земле и сразу приступают к работе. Вот у нас был начальник, который наотрез отказывался отпускать сотрудников в командировки, говорил, что деньги компании надо экономить. А сам при этом стабильно мотался 2 раза в год на повышение там квалификации. Хотя по факту просто оттопыривался за казенный счет и ходил по магазинам. © Анна Семенова
- Друг рассказал: генеральный директор запросил список сотрудников на премию. Всем коллективом кандидатуры обсуждали — выбрали. А начальник отдела уперся — нет и все, меняйте! Прямо приуныли все. И тут один коллега сделал финт ушами — взял и переписал список, поменяв местами в нем все имена сотрудников. Народ скептически к этому отнесся, мол, детский сад какой-то. Но не поверите — сработало, начальник отдела не глядя подписал, довольный, что его волю исполнили, аж светился! В итоге люди получили свою премию. Как говорится, все гениальное — просто.
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