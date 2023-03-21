15+ начальников-самодуров, о которых подчиненные слагают офисные легенды

Опытные работники знают, что для хороших отношений с начальником достаточно держаться от него на почтительном расстоянии и при любой возможности подчеркивать его авторитет. Тогда и заявление на отпуск одобрят, и просьбу о премии подмахнут. Но бывает, что начальник-самодур ведет себя настолько экстравагантно, что выход только один — поделиться увиденным в сети.