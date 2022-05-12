15 примеров того, что производители готовы пойти на любую хитрость, только бы мы купили их товар

Когда мы покупаем тот или иной товар, нужно держать ухо востро: читать описание, обращать внимание на вес. Потому что иногда содержимое может кардинально отличаться от того, что изображено на упаковке. Да и сама тара может незаметно для глаза уменьшиться. Все ведь уже привыкли к молоку, продающемуся в пакетах по 900 мл?

Мы в ADME на просторах интернета наткнулись на наглядные примеры того, как производители пошли на не совсем честную хитрость.

«Купила бутылочку клея, так как одного тюбика мне бы не хватило. Но этот трюк точно является целенаправленным обманом»

«Нет, это было невкусно»

Так какой надписи верить?

Надпись слева: «Искусственные ароматизаторы». Надпись справа: «Без искусственных заменителей».

Это арбузное эскимо

«Посмотрите, какая маленькая рыбка, по сравнению с той, которая изображена на упаковке»

Там почти нет шоколада

Тут ни за что не получится добиться такой же тягучести сыра, как показано на картинке

Думаешь: «Ух ты, какое мыло!», а потом понимаешь, что это всего лишь наклейка

Туалетная бумага незаметно становится легче

«На днях захотел пончик с желе, но их раскупили. Увидел это, отнесся скептически. Сегодня все-таки рискнул и купил. Мои опасения оказались верными»

Даже близко не похоже

Тут, кажется, намеренно закрыли нижнюю часть упаковки, чтобы не было видно отсутствия начинки в сэндвиче

Год назад бутылка была объемом 591 мл, сейчас — 532 мл

Упаковка vs реальное содержимое

«Я с нетерпением ждал их весь день...»

Надпись на упаковке: «С белым шоколадом».