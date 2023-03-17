Салат с фасолью и еще 13 вкусных и простых рецептов

Все мы любим вкусно поесть. Потому-то мы периодически и публикуем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд. Например, вот как легко и быстро приготовить суп с фасолью, салат с кальмарами и грушей, фаршированные шампиньоны, а вот дельный рецепт, чтобы манная каша получалась идеальной и вкусной. А в этой подборке рецептов вы узнаете, как приготовить суп на курином бульоне, щи, салат с ананасами и салат с авокадо, а также салаты с фасолью, «Гранатовый браслет» и «Гнездо глухаря», мясо в духовке и мясо в горшочках, ну и, наконец, рецепт домашнего майонеза.

Кстати, а вы знали, что о таком блюде, как «корейская морковка», в самой Корее до недавних пор даже не слышали? А еще мало кто представляет, что щи отлично сочетаются с творогом.

Салат с фасолью

Откройте банку фасоли (400 г), промойте бобы водой и дайте ей стечь. Очистите и нарежьте красный лук кольцами. Выложите лук в миску и полейте его уксусом. Оставьте на 10 минут. Огурец нарежьте кубиками, помидоры — кусочками. Смешайте фасоль, огурцы и помидоры в большой миске. 1 зубчик чеснока мелко нарежьте и добавьте в миску. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Добавьте маринованный лук с уксусом (2 ст. л.) и тщательно перемешайте. Украсьте салат свежей петрушкой и подавайте.

«Пицца» из черствого хлеба

«Мои дети просто обожают такую „пиццу“. Нарежьте вчерашний хлеб, смажьте соусом для пасты, посыпьте сыром. Поставьте в духовку и запекайте 8–10 минут, пока сыр не расплавится». © bibbidybobbidybake / Reddit

Салат с ананасами

Возьмите 1 большой ананас и нарежьте его на кусочки, 2 помидора и 2 огурца — на полукруги, 1 красный лук и 1 красный сладкий перец — на тонкие полоски. Добавьте все ингредиенты в большую миску. Добавьте кубики копченой грудки (100 г) и кубики сыра (100 г). Добавьте 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Оставьте салат в холодильнике на 30 минут а затем подайте салат на стол и наслаждайтесь его освежающим вкусом.

Макароны с овощами

«Отварите макароны в подсоленной воде. На разогретом масле обжарьте лук, чесок. Через пару минут добавьте мелко порезанную капусту, морковь, болгарский перец, острый перец, кукурузу, горох. Добавьте приправы по вкусу, а также зелень. Тушите до готовности, затем смешайте с макаронами». © mamiereneeskitchen / Reddit

Салат с авокадо

2 спелых авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть на кубики. 1 большой огурец и 2 помидора нарежьте крупными кусками. Мелко нарежьте1/4 красного лука. Кинзу (1/4 стакана) измельчите. В большой миске смешайте авокадо, огурец, помидоры, лук и кинзу. Добавьте оливковое масло (2 ст. л.), свежевыжатый лимонный сок (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Готовый салат можно подавать сразу же или охладить в холодильнике до подачи.

Жареный рис с консервированным тунцом

«Приготовьте с консервированным тунцом что-то, кроме надоевшего салата. Тунец — простой способ добавить к обычному рису немного белка. Это очень легкий ужин, да еще и дешевый. Отварите рис и яйца до готовности. Затем на сковороде обжарьте нарезанные яйца, добавьте измельченный лук и продолжайте жарить до прозрачности лука. Затем добавьте в сковородку банку тунца, готовый рис, пачку замороженных овощей. Посолите, добавьте любимые приправы и готовьте еще несколько минут». © thepoormanskitchen / Reddit

Салат «Гранатовый браслет»

Отварите овощи: 2 картофелины, 2 свеклы, 2 моркови. Сначала мелко нарежьте головку репчатого лука и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем выложите готовый лук на тарелку и дайте ему остыть. Отварите куриное филе (300 г) в подсоленной воде и нарежьте его соломкой или кубиками. Все остальные ингредиенты (сваренные овощи, а также 3 варенных яйца и 2 ст. л. грецких орехов) измельчите на крупной терке. Далее поставьте стакан в центр тарелки и начните выкладывать слои салата вокруг него, формируя круг.

1-й слой — картофель, немного соли и майонеза.

2-й слой — куриное филе и майонез.

3-й слой — жареный лук.

4-й слой — морковь, немного соли и майонеза.

5-й слой — грецкие орехи.

6-й слой — свекла и майонез. Этот слой посыпьте тертыми яйцами.

7-й слой — гранат. Вытащите стакан, салат готов к подаче на стол.

Баклажаны с сыром и томатным соусом

«Баклажаны нарежьте кружочками, приправьте солью и перцем, сбрызните оливковым маслом. Обжаривайте 8 минут при температуре 200 °С в аэрогриле или духовке. Затем полейте овощи томатным соусом, посыпьте сыром и запекайте еще 3 минуты». © Nestor143 / Reddit Лично я бы натер сыр, вместо того чтобы класть целый ломтик сверху. Это сделало бы баклажаны менее искусственными, что ли. Хотя рецепт интересный. © royalflushed / Reddit

Салат «Гнездо глухаря»

Отварите 350 г куриного филе и нарежьте его мелкими кубиками. Измельчите 1 луковицу. 1 огурец нарежьте соломкой. 2 картофелины порежьте соломкой и обжарьте на сковороде до светло-коричневого цвета. Отварите 3 яйца, желтки выньте и отложите, а белки натрите на терке. Отложите треть картофеля. Остальной картофель, а также белки, мясо, огурец и лук смешайте, посолите и заправьте майонезом. Разотрите желтки и тщательно перемешайте их с мелко нарубленным укропом и майонезом. Из получившейся массы скатайте несколько небольших шариков. Выложите салат на блюдо, украсьте отложенным картофелем по кругу, а в центр выложите шарики желтков.

Морковь фри

«Нельзя сказать, что это замена вредной картошке фри, но для моего желудка это более приемлемый вариант. Это самое сладкое блюдо фри, которое вы когда-либо пробовали. 5 морковок нарежьте брусочками вертикально. В кастрюле разогрейте подсолнечное масло пополам с оливковым, добавьте 2 ч. л. сливочного масла, посолите. Обжаривайте морковь во фритюре 5–10 минут. Приправьте паприкой и базиликом». © Foodorama / Reddit

Суп на курином бульоне

Нарежьте 1 куриную грудку на кусочки и обжарьте ее на растительном масле до золотистого цвета. Выньте из сковороды и отложите в сторону. Нарежьте мелко 2 луковицы, 2 моркови и 2 стебля сельдерея. Обжарьте на оставшемся в сковороде масле до мягкости. Очистите 3 картофелины и нарежьте кубиками. В кастрюлю добавьте 1 л куриного бульона, обжаренные овощи, куриную грудку и картофель. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20–25 минут, пока картофель не станет мягким. Добавьте соль и перец по вкусу.

«Пицца» из картофеля

«Получается просто изумительная закуска. Нарежьте 300 г картофеля мелкими ломтиками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Когда масло нагреется, добавьте в сковороду картофель и прижмите его лопаткой. Когда картофель станет золотисто-коричневым, переверните его, добавьте черный перец, соль. Залейте картофель предварительно смешанными в миске яйцами (2 шт.). Добавьте к блюду 15 г томатного соуса, моцареллу, итальянскую салями. Запекайте под крышкой еще 6–8 минут». © nolynskitchen / Reddit

Мясо в духовке

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов. В миске смешайте оливковое масло (2 ст. л.), сок лимона (2 ст. л.), тимьян (2 ч. л.), розмарин (2 ч. л.), соль (2 ч. л.), перец (1/2 ч. л.) и 4 зубчика измельченного чеснока. Разложите 4 куриных бедра на противень для духовки и натрите их смесью масла и специй. Разложите на верхушку бедер лимонные кольца. Выпекайте бедра в духовке в течение 30–40 минут, пока они не приобретут золотисто-коричневый цвет. Как только мясо будет готово, достаньте его из духовки и дайте ему отдохнуть в течение 5–10 минут перед подачей на стол.

Мясо в горшочках

Возьмите 600 г мяса (говядины, свинины или курицы), нарежьте его на кусочки размером примерно 2 см. Нарежьте тонкими полукольцами 2 луковицы среднего размера, 2 моркови и 2 стебля сельдерея. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде на среднем огне и обжарьте лук и чеснок (2 зубчика) до золотистого цвета. Добавьте мясо и жарьте, пока оно не станет золотистого цвета со всех сторон. Добавьте морковь, сельдерей, томатную пасту, по 1 ст. л. сушеного базилика и тимьяна, соль и черный перец. Перемешайте и жарьте еще 5 минут. Переложите содержимое сковороды в глиняные горшочки, залейте говяжьим бульоном (500 мл). Закройте горшочки крышками и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа. Готовые горшочки достаньте из духовки и оставьте, чтобы они остыли. Подайте блюдо, украсив зеленью.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.