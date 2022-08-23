15+ свекровей и тещ, которые как что-то отчебучат — хоть стой, хоть падай
Тещи и свекрови — они такие: что-то кумекают в голове, на все-то у них есть свое мнение, а уж если чего решили — не переубедишь. Порой результатами этих умозаключений становятся странные поступки или высказывания, которые ставят зятя или невестку в тупик.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о причудах своих тещей и свекровей.
- Муж купил снегоход. Я возмутилась: «А ничего, что ипотека?!» Свекровь: «У мужчин должны быть свои игрушки.» Я купила себе оверлок. Шью и давно мечтала об этом аппарате. А тут как раз предпраздничная скидка. Свекровь выдает: «И зачем? Нет бы что полезное в дом. Тем более у вас ипотека!» © MgnoveniyaJizni / Pikabu
- Свекровь присматривала за моим малышом, пока я в больнице рожала второго. Я возвращаюсь домой и не могу найти бюстгальтеры для кормления, которые я специально разложила на кровати перед отъездом в больницу. А свекровь не помнила, куда их дела. Мне пришлось отправлять мужа, чтобы он купил мне еще! Через неделю стало холодно, и, когда я полезла в шкаф за зимним пальто, на вешалке под ним и нашла свои бюстгальтеры. © Nechamah Goldfarb / Quora
- Когда мы с мужем собирались пожениться, я спросила свою свекровь, с которой у нас прекрасные отношения, не чувствует ли она, что я забираю ее сына. А она мне сказала: «Нет, теперь он твоя проблема!» © dm_me_kittens / Reddit
- Свекровь недавно выдала. Пока я ездила в стоматологию, попросила сварить детям макароны. Так она их сделала без соли, потому что на полке была только крупная розовая, ей стало жалко такую хорошую дорогую соль для салатов добавлять в макароны. © IrenIshii / Twitter
- Моя теща приготовила нам «суп», просто побросав в кастрюлю кучу овощей с курицей, и оставила аж на 24 часа. Получилась коричневая жижа с костями, которой я бы не стал кормить даже собаку. © ithinkits****time / Reddit
- Помогали коллеге переезжать на новую квартиру. Без проблем перенесли домашний скарб на 2-й этаж без лифта. Напоследок оставили пианино — употели здорово, пока его поднимали. В квартире новосел открыл сверху крышку пианино, а там несколько литровых банок с домашними закатками. Потом оказалось, что теще не хватило тары для ее банок и она решила использовать пианино, потому что там внутри много пустого места. © PolAnd1234 / Pikabu
- У меня странная свекровь. Тихая, спокойная, никогда не ругается, заботливая, приходит только по приглашению, но ее поступки... На нашу свадьбу она подарила односпальное постельное белье, чуть позже — односпальное одеяло, хотя у нас есть все и даже в избытке. Недавно подарила одну подушку. Все, что она дарит, демонстративно на одного человека. Отказываться от этих «подарков» неудобно, спросить, зачем дарит, тоже неудобно. © Подслушано / VK
- Моя свекровь кажется очень серьезной, пока вы не узнаете ее получше. Самое безумное было, когда ее врач сказал, что у нее пневмония и требуется госпитализация. Она села и с детской улыбкой на лице, глядя доктору в глаза, сказала: «Я не думаю, что хочу это сделать». Я даже повернулась, чтобы посмотреть, серьезно ли она это говорит. Когда поняла, что она это серьезно, просто расхохоталась. © Pretty Spires / Quora
- Свекровь говорила, что если я буду накручивать на палец волосы сына, то они будут кудрявыми. Она несколько раз высказывала мне это на полном серьезе, а я просто смотрела на нее с открытым от удивления ртом. © Concord2018 / Reddit
- Ехали на дачу, и в пробке со мной пытался познакомиться мужчина. Я его отшила, а свекровь мне: «Ну и чего ты? Приятный мужчина же и состоятельный, видно. Познакомилась бы». Я на нее смотрю глазами по 5 копеек, и тут она, хлопнув себя по лбу: «А, ну да, я забыла». © ***Bear / Pikabu
- Свекровь, приезжая в гости каждое лето, твердила мне, что постельное белье необходимо гладить, чтобы избавиться от микробов. В очередной ее приезд я потратила на глажку кучу времени и остатки сил, а она, ложась спать, мне выдает: «Ты постельное гладишь, что ли? Я вот передачу смотрела — ни в коем случае нельзя гладить: микробы полезные пропадают!» © Подслушано / VK
- Свекровь не выключает воду, пока протирает стол на кухне. Подхожу, закрываю. Она: «Меня так успокаивает звук воды!» А я снимаю показания счетчиков, оплачиваю счета и топлю за экологичное использование ресурсов. © IrenIshii / Twitter
- Моя свекровь дала мне пару джинсов, которые она купила для себя. Она сказала, что они были ей слишком велики, поэтому она подумала, что подойдут мне. Я в то время носила одежду на 10 размеров меньше, мой муж смеялся до упаду. Кажется, я вежливо ответила: «Нет, спасибо, у меня и так слишком много одежды». © Interesting-Log-8589 / Reddit
- Вчера свекровь выдала: «Вот вы, молодежь, по психологам ходите. У нас такого не было, все были здоровы и выросли нормальными!» Тем временем она впадает в истерику из-за разлитой воды и демонстративно рыдает, когда ей что-то не нравится. © ShlakoBlockun69 / Twitter
- Мы попросили свекровь покормить кошку, пока у нас был медовый месяц. Вернувшись, обнаружили, что она передвинула мебель, картины на стенах, даже посуду в кухонном шкафу и ящиках. © PLobosfn / Reddit
- Моя свекровь уговаривает меня найти нормального мужика. Выглядит это очень странно. Сидим у нее в гостях, ужинаем. И тут она говорит мне: «Мужика тебе надо нормального найти, чтоб денег много зарабатывал. С квартирой». © Подслушано / VK
- Настолько свекровь меня достала с темой «Когда внуки?», что я специально сходила к гинекологу, сдала все анализы и УЗИ и ей предъявила: «Видите, я не бесплодная!» Она некоторое время их изучала, а потом говорит: «Так ведь кроме мужа другие мужики есть! Что тебе мешает забеременеть?» © 11ore11 / Pikabu
А какие странности вы замечали за матерями своих вторых половинок?
AdMe/Народное творчество/15+ свекровей и тещ, которые как что-то отчебучат — хоть стой, хоть падай
Поделиться этой статьёй