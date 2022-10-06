15+ вещей, которые с нами так долго, что счет времени уже пошел на десятки

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Наверное, у многих дома найдутся штуковины, которые давно отслужили свое, но ни в какую не выходят из строя. Например, старая микроволновка, кухонная плита, пылесос или даже кожаный ремень со школьных времен. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, продемонстрировавших вещи, как будто созданные для того, чтобы служить людям вечно.

«Музыка наших бабушек и дедушек. У бабули всегда это стояло на определенных местах. Часть семейной истории, часть интерьера»

«Преподаю математику в 5-м и 6-м классах. Бабушкина точилка для карандашей без устали трудится у меня в классе. Я понятия не имею, сколько ей лет, но она определенно старше всех учеников и некоторых учителей»

Автоматическая посудомоечная машина, установленная ​​в 1978 году. Работает отлично и тише, чем большинство новых посудомоечных машин

«Кухонная тележка 1950-х годов моей бабушки»

«У моей бабушки полно техники, которую она купила в 1950, 1960 и 1970-х, а та служит всю жизнь»

«Вязальный аппарат 1969 года, до сих пор в работе. Хожу в самодельных шмотках»

«45-летний пылесос Kirby моих родителей. Он по-прежнему очень хорошо работает»

«Мой дедушка приобрел эти часы в 1968 году. До сих пор работают как новые»

«До сих пор ношу кожаный ремень с 8-го класса (1998 года)»

«Вчера приготовил томатный соус с помощью маминой 50-летней соковыжималки»

«Сушилке моей мамы около 33 лет, она все еще работает безупречно!»

«Моя чернильная ручка, которой я пользуюсь почти 10 лет»

Бензопила 1950-х годов, все еще работает

«Холодает, но этот 33-летний обогреватель отлично справляется. Постучим по дереву»

«Батины кеды — состояние нулевое, хоть сейчас на дискотеку»

«Машинка для стрижки волос, купленная примерно в 1995 году. С тех пор регулярно ею пользуюсь — до сих пор идеально стрижет»



«Купил эту микроволновую печь 25 лет назад и пользуюсь ею ежедневно»

«Эта сковорода досталась мне в наследство от моего дедушки, ей как минимум 115 лет»

«Столовый набор отцу подарила его старшая сестра Зина больше 50 лет назад. Мама клала на стол себе и мне обычные приборы, а папе — только эту вилку»