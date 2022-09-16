15 жизненных историй, которые вызывают только одну реакцию: «Оп, вот это поворот!»
Вот хоть бери и пиши по каждой из этих историй сценарий к фильму. И если бы зрители его посмотрели, они точно не смогли бы предсказать финал. Взять, например, историю про наследство, или про девочку-хулиганку, или про девушку, которая «проспала» полгода.
Мы в ADME когда-нибудь точно сделаемся сценаристами, ведь куча идей уже есть в нашей свежей статье с пользовательскими историями, где концовку невозможно предвидеть.
- Сильно поругались со старшим братом из-за наследства. От деда досталась небольшая однушка в старом доме. Я орала на брата, что у него семья, дети и это отличный первоначальный взнос. А он с пеной у рта доказывал мне, что как-нибудь справится и мне, одинокой молодой девушке, эта квартира нужнее. Делить там нечего: сумма сравнительно небольшая. Пришлось надавить на родителей, чтобы деньги от продажи квартиры достались ему. Поняла, что нас воспитали правильно. Люблю его, его жену и детей и не понимаю, как иначе. © Подслушано / Ideer
- Сегодня почувствовали себя героями фантастического романа. Днем съездили выпить кофе в ТЦ и попали в пространственно-временной континуум. Мы были в центре около часа. Выезжаем с парковки, а паркомат говорит, что мы пробыли там 22 года 9 месяцев и 7 дней и должны оплатить все это время. © tanya_bel_art / Twitter
- Со мной в купе ехала гламурная киса. Все как надо: губы, ресницы, блонд, леопардовый бархатный костюм. С малышкой лет 3. Мама пила чай, а детеныш бегала по вагону. Неожиданно малышка начала неистово реветь. Мама спокойно отставила чай, наклонилась к ней, подняла палец и сказала: «Нет, стоп!» Рев слегка стих. «Мы как с тобой договаривались? Ты четко говоришь, что ты хочешь. Если ты просто плачешь, я тебя не понимаю. Спокойно, словами, как я тебя учила, давай». Малышка всхлипнула и сказала, что хочет к бабушке. «К сожалению, бабушки пока нет, но через 8 часов мы к ней приедем. Когда сядет солнышко, мы приедем на вокзал и бабушка нас встретит. Это все?» — «Дя». И никаких больше капризов до конца поездки. © Sovunja77 / Pikabu
- Я как-то в студенческие годы уснула в автобусе. Просыпаюсь оттого, что меня кто-то легонько тормошит. Открываю глаза, а передо мной парень невероятной красоты, да еще и обращается ко мне. В общем, это был контролер. Любовь не случилась. © gorgeous.garlic / Pikabu
- Многие жалуются, что их заставляют делать уборку в подъездах вместо управляющей компании. Но наша УК пошла еще дальше: все хозяева квартир должны выбрать неделю, во время которой они будут работать вместо консьержа. Работать вместо тетки, которой за это платят! © Подслушано / Ideer
- Мой брат много путешествует автостопом и на велосипеде. Как-то раз очень далеко от дома его подобрала женщина. Они болтали, и мой брат рассказал ей, как однажды проехал от Аляски до Аргентины. Женщина отвечает, что сын ее соседей сделал то же самое. Оказалось, что она рассказывает ему о нем самом, так как живет по соседству с нашими родителями. © discreet1 / Reddit
- Лето. В ту ночь мы с подругами ночевали вместе. Я просыпаюсь с утра, открываю глаза — они стоят надо мной. Глаза по пять копеек, как заорут: «Ура, очнулась! Полгода пролежала, не вставая, ударилась головой!» Я ничего не понимаю — вроде ж вот поспала часов 7. Им не поверила. Они говорят: «Вставай, только аккуратно, а то слабая еще». Подводят к окну, и я вижу зиму! Зиму! И тут я испугалась: проспала все лето! А они как давай ржать! За ночь просто выпал снег. Люблю своих друзей — чуть до инфаркта не довели. © oseledich / Pikabu
- Как-то поставщик нашей компании подарил нам коробку с презентом. Там была продукция завода: всякая химия для дома. И еще какая-то фигня из ткани. Я покрутил и так и сяк: 2 дырки, горловина, какая-то лямка. Не пойми что. Устроили с коллегами мозговой штурм. Похоже на женский купальник. Но женская половина коллектива отвергла эту идею после того, как самая смелая попробовала надеть его. Сдались. Я звоню на завод, говорю: «Признавайтесь». Оказалось, чехол для чемодана. © grisha6na9 / Pikabu
- В маленьком городе, где я вырос, было два автосалона, которые непримиримо соперничали друг с другом. В ход шла даже агрессивная реклама, которая расписывала недостатки конкурента. После кончины владельца одного из автосалонов выяснилось, что он владел и вторым салоном тоже. Никто в городе даже не догадывался об этом! © ronearc / Reddit
- У меня родственники — гении. Им нужно было отправить вещи в другой город. Но почтой получалось очень дорого, и они просто закинули эти вещи на Аvito, купили сами у себя и отправили Аvito-доставкой за символическую плату. © HeIIoSidney96 / Twitter
- Бабушки и дедушки всегда меня баловали, никогда не ругали. Потом появился брат. Его воспитывали строго: конфеты и деньги в карманы не пихали, ругали за любой косяк. Лет в 11 я услышала о своей семье: «Сложно, когда один ребенок свой, а другой — приемный». И все встало на свои места: родителей не устроил приемыш. А в 18 лет узнала, что приемная как раз я. Брат же знал давно и молчал, потому что половину денег я из жалости отдавала ему, бедному сироте. © Подслушано / Ideer
- Летели как-то с супругой в самолете. Купили самые дешевые билеты, и рассадили нас на приличное расстояние. Парень, сидевший рядом со мной, спрашивает, не мог бы я поменяться местами с его девушкой. Ну мне несложно — перехожу на его место и... сажусь рядом со своей дражайшей половинкой. © Conder / Pikabu
- Как-то возвращался домой из универа и увидел женщину, которая торговала огромной черешней. Денег у меня не было, но я все равно подошел, попытался надавить на жалость и сказал, что забыл деньги дома, но очень хочется черешни. Женщина посмотрела с недоверием, но приказала достать телефон, открыть соцсети и найти ее профиль. Когда я нашел, она начала набирать черешню в пакетик и сказала: «А теперь лайкай!» Я пролайкал 300 фото, она проверила и только потом отдала мне черешню. © Палата № 6 / VK
- Мою приятельницу неоднократно сватали всяким богатеньким бизнесменам и прочим олигархам, так как девушка она была красивая и фигуристая. Всякий раз, когда ей расписывали большие доходы потенциальных женихов, она закатывала глаза и отвечала: «Ну и какой мне толк от этих миллиардов, если они не в моем кармане? Зачем мне считать чужие деньги? Лучше свои заработаю!» И слово свое сдержала: сейчас она одна из самых высокооплачиваемых сотрудниц в крупной международной компании. © gillada1 / Pikabu
- Сижу в туалете. Вдруг звонит телефон. Мой ребенок 6,5 лет берет трубку и вежливо говорит: «Мама сейчас не может подойти. Что делает? Не знаю». И громко на весь дом орет: «Мама, а ты писаешь или какаешь?» © oseledich / Pikabu
А с вами приключались истории, которые закончились так, как никто и предположить не мог?
AdMe/Народное творчество/15 жизненных историй, которые вызывают только одну реакцию: «Оп, вот это поворот!»
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