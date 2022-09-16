15 жизненных историй, которые вызывают только одну реакцию: «Оп, вот это поворот!»

Вот хоть бери и пиши по каждой из этих историй сценарий к фильму. И если бы зрители его посмотрели, они точно не смогли бы предсказать финал. Взять, например, историю про наследство, или про девочку-хулиганку, или про девушку, которая «проспала» полгода.