16 дерзких уникумов, чье поведение просто ни в какие ворота не лезет
Никогда не знаешь, чем именно руководствуются люди, когда начинают хамить. И ведь такие считают, что бесцеремонно лезть в очередь, говорить свое мнение, когда никто его не спрашивал, или попросту проявлять настырность, — это все в порядке вещей. Для них наглость — второе счастье.
От историй о нахальстве, которыми поделились герои нашей подборки, у авторов ADME глаза просто на лоб лезут.
- Стою с полной корзинкой, а позади меня женщина из моего подъезда с двумя детьми лет 9 и с одной упаковкой сока. Ну и, естественно: «Ой, а пропустите, у нас только сок!» Ну ладно, я ж добрая. И вот маман проползает вперед и говорит своим детям громким шепотом: «Учитесь, как надо везде пролезать!» А я ж не только добрая, у меня еще и память хорошая. Когда через пару месяцев тетка решила провернуть такой же трюк, я сказала: «Знаете, не всегда удается везде пролезть». Я готова уступить и помочь, но ездить на себе не позволю. © Миранда Буш / ADME
- Я живу одна в однушке. Есть двуспальный диван, раскладушка и надувной матрас. Приехала мама с братом — уже тесно. И внезапно я узнаю, что родня у нас в городе проездом и мама пригласила их к нам, будут через 20 минут. Родственнички сразу развалились на моем месте и заняли весь диван. Мол, мы тут будем спать, а вы там как-нибудь на полу сами решите. Я разоралась и сказала им свалить сразу же. Я, конечно, теперь «ненормальная», но этих домой больше не пущу. © marulyaa / Pikabu
- Я начал работать в магазине и пока не знал, где что находится. И когда мужчина с ребенком спросил у меня что-то, а я не смог помочь, он повернулся к своему ребенку и сказал: «Когда вырастешь, не будь таким же никчемным, как он». © Left2***22 / Reddit
- Я был со своей девушкой в больнице, и пожилой врач спросил ее, регулярны ли у нее месячные, а затем спросил уже меня, делают ли месячные ее стервозной. © EvadingTheDayAway / Reddit
- Кабинет УЗИ. Я, наученная горьким опытом, при записи взяла талон на 8:00. Но я настолько «везучая», что вперед меня ломится тетка. Разбираемся. Я говорю: «У меня на 8:00». Тетка: «У меня тоже». Врач узнает наши фамилии и говорит, мол, такой-то (тетки) вообще сегодня нет в записи. А она: «У меня на вчера запись была, я не смогла. Но я же к своему времени пришла! Почему это вы меня не можете принять?» © Anastomus / ADME
- На свадьбе двоюродного брата моя тетя сказала мне, что я должен бросить свою девушку, потому что я могу «найти и получше». Я был в шоке. © Steamboat_Willey / Reddit
- Были в ветеринарке. 2-летний сынишка подошел к аквариуму с рыбками. А в очереди женщина сидела и как заорет: «Уберите его от меня!» — как будто он собака какая-то. Я ей говорю: «Да он на рыбок смотрит, а не на вас!» Тетке по барабану — все орет и орет. А вот красное от стыда лицо ее мужа надо было видеть. © nic2416 / Reddit
- Иду летом на работу с зонтом от солнца. Незнакомый мужик комментирует: «С утра загорать надо!» Я ему в ответ: «Не ваше дело!» Обиделся. Девушек, сказавших мне в спину: «Ой, неужели так жарко?», — я просто проигнорировала. Терпения не хватит каждому объяснять, что у меня неравномерная пигментация на лице от солнца. Люди, ну что же вы такие бестактные?! © Подслушано / Ideer
- Я всегда старалась быть вежливой и не хамить в ответ. Но сегодня терпению пришел конец. Уже год я хожу в магазин со своей маленькой собакой. Всегда беру ее на руки и никогда не опускаю на землю, пока не выйду из магазина. Сегодня было много сумок. Я рассчиталась на кассе, подхожу к своей ячейке, чтобы забрать пакеты. Опускаю малую на землю. Из ниоткуда нарисовывается уборщица и начинает отчитывать меня за то, что я опустила собаку на землю. А потом вообще говорит: «Пошла вон из магазина со своей собакой!» Я развернулась и от души послала ее к черту. © Подслушано / Ideer
- Оказалась по делам в незнакомом районе города. Пришлось залезть в телефон в карты, чтобы найти дорогу к нужному месту. Иду я тихонько, упорно всматриваюсь в телефон, тут мне навстречу подлетает паренек и как треснет мне подзатыльник со словами: «Ну сколько можно уже в своих телефонах сидеть?!» И убегает. Так и стояла еще в ступоре минут 10. © Подслушано / Ideer
- Друг рассказал. Продавала женщина микроволновку через интернет, пришли двое покупателей и захотели проверить рабочее состояние микроволновки. Разогрели два чебурека в пакете и свалили. © poooovar / Twitter
- Гороховый суп готовить умею и готовила много раз. Вот и в этот раз начала, но пора было с ребенком идти гулять. Там оставалось варить буквально еще минут 30–40. Попросила свекровь выключить, когда будет готово. Гуляли около 3–4 часов. Прихожу с мыслями, что сейчас поем вкусного супа, а суп так и варится. Свекровь сказала, что полчаса доваривать — это мало. В итоге суп за это время превратился в кашу, было невкусно. Я в расстройстве. А свекровь еще и говорит: «Не умеешь варить — не берись». © DrDonna / ADME
- Работаю администратором в фитнес-клубе и не перестаю удивляться человеческой жадности. Люди тащат из зала все, что не прибито: туалетную бумагу из туалетов, полотенца, скакалки, гантели. Апогеем всего стала расфуфыренная мадам, сливавшая жидкое мыло в приготовленную заранее тару. © Подслушано / Ideer
- Наш врач сказал сестре: «Если вам будет плохо, не звоните в скорую, а запишитесь ко мне на прием. Подождете уж очереди, если придется. А то мне ведь доплачивают за то, что я вам рецепты выписываю». © Hylian_Shieldmaiden / Reddit
- Я рассказал своему врачу о своих тренировках, и его реакцией было: «Да ладно, я знаю, что ты не занимаешься спортом! Посмотри на себя! Вставать, чтобы пообедать, — это не тренировка». © Euphoric-Tangerine10 / Reddit
- Купила новую стенку, и старую надо было куда-то девать. И решила я ее отдать знакомой паре с ребенком, мол, им надо. Естественно, они согласились и договорились, что заберут ее на следующий день утром. Наступил обед, их нет. Звоню им и спрашиваю: «Где вы?» Ответ меня поразил: «Мы тут посчитали, что за доставку выходит 4 300. Вот когда вы нам их переведете, тогда мы приедем забирать стенку».
Я была обескуражена от такого заявления — словами не описать! Тактично послала их и выложила в местный чат объявление о продаже стенки. Этот шкаф в тот же день купили, еще и шоколадку вдобавок принесли. © tobi007 / Pikabu
А какие уникумы такого рода встречались вам?
AdMe/Народное творчество/16 дерзких уникумов, чье поведение просто ни в какие ворота не лезет
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