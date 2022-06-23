16 дерзких уникумов, чье поведение просто ни в какие ворота не лезет

Никогда не знаешь, чем именно руководствуются люди, когда начинают хамить. И ведь такие считают, что бесцеремонно лезть в очередь, говорить свое мнение, когда никто его не спрашивал, или попросту проявлять настырность, — это все в порядке вещей. Для них наглость — второе счастье.