16 курьезных историй о женщинах, которые отхватили во время беременности впечатлений на годы вперед

Аромат и вкус еды, которой лакомится будущая мама, передаются амниотической жидкости, в которой пребывает до родов ребенок, и так он знакомится с новыми продуктами. И то, что любит есть женщина во время беременности (соленую рыбу, много сладостей или, наоборот, овощей), влияет на вкусовые пристрастия будущего чада. В этой статье мы решили собрать комичные истории о том, какие причуды — как в питании, так и в повседневной жизни — возникали у беременных женщин и к каким курьезным ситуациям приводило их ожидание ребенка.

В первую беременность муж водил меня в океанариум. Мы вышли из туннеля с акулами, и впереди был еще один. Поэтому я пошла к нему и тут заметила женщину в такой же кофточке, как и я. И вот я иду к туннелю и натыкаюсь прямо на нее. Я делаю шаг влево, и она тоже, я шагаю вправо, и она тоже. Я извинилась перед ней, и тут ко мне подошел мой муж и сказал: «Любимая, это зеркало». © Alice_In_Zombieland / Reddit

Я нюхала хозяйственное и детское мыло. Пока не понюхаю, не усну. Отец ребенка говорил: «Перестань нюхать, инопланетянина мне родишь» . Сейчас сыночку 29, и он совсем не инопланетянин. © Алена Пидченко

. Сейчас сыночку 29, и он совсем не инопланетянин. © Алена Пидченко Было это больше 30 лет назад. Мамина приятельница забеременела без мужа. Приняла решение рожать. А на позднем сроке решила пробежаться по магазинам. Наткнулась на хороший столовый сервиз. Отстояла очередь, купила. А нести тяжело. Вызвала такси. В общем, то ли от усталости, то ли от перенапряжения, но у нее начались схватки прямо в такси. Бедный таксист был вынужден принять у нее роды. Потом приходил в роддом. Забрал из роддома. И в конце концов женился. © vysotskaya75 / Pikabu

«Мы с любимой вместе уже 14 лет, она сейчас беременна. Решил запечатлеть момент, когда я сделал ей предложение»

Будучи беременной, я на днях сама разгрузила посудомоечную машину. А потом перед завтраком полезла за любимой кружкой и не нашла вообще ничего из посуды в шкафчиках. Я взъелась на своего мужа, решив, что это он использовал всю посуду. Но его взгляд говорил о том, что он не виноват. Оказалось, я выложила всю посуду из посудомоечной машины прямо в холодильник. Более того, я освободила для нее место в ящике для овощей, а продукты переставила. Завтракать пришлось из холодных тарелок. © rudyjudy9 / Reddit

В первую беременность я специально весь день копила обиды на всех встречных людей, знакомых и чужих, чтобы вечером уютно поплакать на диване. А муж должен был меня утешать. Просто ритуал какой-то был. Я всхлипываю, рассказывая о каком-либо драматическом эпизоде из своей дневной жизни, а он меня жалеет и обещает всех наказать. Как муж выдержал это, не знаю, но он был просто ангелом-хранителем все 9 месяцев. © tama / ADME

«Жена забыла, что она на 8-м месяце беременности, и решила спрятаться, чтобы выпрыгнуть и напугать меня»

На 30-й неделе беременности я пришла на прием к ветеринару. Я зашла, зарегистрировалась и села. Администратор тактично спросила, подойдет ли мой муж. Я подумала: «Что за бред? Какое ей дело, придет ли он?» И только тут поняла, что собаку забыла дома. © SheerWillITellYou / Reddit

Однажды, когда мама была беременна моим младшим братом, она взъелась на папу за то, что тот сделал телевизор громче на 2 уровня — с 16 до 18. Она орала, что он все портит, а потом потребовала, чтобы он увез ее к сестре. Папа офигел, но, когда она закончила тираду, спокойно встал и не моргнув глазом сказал: «Хочешь мороженого?» После чего мама сразу пришла в себя. А у меня родился брат, который так обожает мороженое, что с радостью ел бы его вместо завтрака. © Nuralia Mazlan / Quora

© Nuralia Mazlan / Quora Родные и соседи, узнав, что я беременна, почти поголовно задавали вопрос, когда я избавлюсь от кота — мол, тот вреден для ребенка. Я пыталась объяснить тетушке, что кот домашний, сданы все анализы, он не может никак влиять на ребенка, но наткнулась на стену непонимания с ее стороны. И когда она попыталась прислать кого-то за котом, я выдала: «Знаете, тетя, кота я уже 9 лет знаю, а ребенка еще даже не видела, почему выбор должен быть в пользу ребенка? Рожу и буду решать». Вопросы закончились. © xxxlll / Pikabu

«Когда моя жена забеременела, наша кошка стала нежно прижиматься к ней. Думаю, что она, возможно, любит будущего ребенка даже больше, чем мы»

Пришла на серьезную научную конференцию — вся такая беременная, круглая, переваливаюсь. И тут подходит ко мне участница конференции и говорит драматичным шепотом: «Сделайте одолжение... Я тоже хочу забеременеть, а для этого, по примете, мне должна другая беременная дать пинок». Ну мне-то не жалко, отошли с девушкой в закуток, пропустили пару проходящих мимо делегатов. Она повернулась ко мне спиной, ну и я к-а-а-ак дам коленом ей по пятой точке! От души. Вернулись в конференц-зал с улыбкой и уже с серьезными лицами досидели научную часть. © AlinaMalinovna / Pikabu

От души. Вернулись в конференц-зал с улыбкой и уже с серьезными лицами досидели научную часть. © AlinaMalinovna / Pikabu Родила пятерых, но запомнилось только то, как мне приспичило в лес по ягоды на 7-м месяце. Маме пришлось идти со мной. Ушли за 30 км от дома, нарвали 3 ведра вишни и пошли домой пешком. Нас подобрали люди и довезли домой. Но фишка в том, что, вернувшись домой, я не могла видеть эту вишню и отдала ее сестре и снохе. Когда муж приехал из командировки, был в шоке и задал всего один вопрос: почему я пошла именно в лес собирать вишню, когда вокруг полно дач? © Галина Бектенова

«Ух! У нас с женой есть девочка, 2,5 года. И вот теперь я узнаю, что жена беременна тройней! Это полный шок»

Однажды мы с мужем ели чизбургеры на ужин. И тут кот забрался ко мне на колени, свистнул картошку и спрыгнул, а когтем случайно зацепил мои штаны и сделал гигантскую прореху на колене. Я разревелась, причитая, что это последние штаны подходящего мне размера, в которых я могу ходить на работу. И тут почувствовала приступ рвоты, побежала в ванную, и все вышло. После чего вернулась, сказала мужу, что я голодна, и съела уже его ужин. © st8mint21 / Reddit

В патологии лежала перед родами, и там была одна мадам тоже с подходящим сроком. Она бурно обсуждала абсолютно со всеми личную жизнь, прямо сама по палатам ходила, а еще иногда в коридоре очень громко выясняла отношения со своими мужиками. Так вот, за неделю, пока я там лежала, она успела разойтись по телефону с отцом ребенка и так же по телефону найти другого мужика, который ее потом и забирал из роддома. © Melan89 / Pikabu

Я попросила мужа купить мне кисленьких мармеладных червячков, если по дороге домой ему понадобится заехать на заправку. А ему бензин не нужен был, так что червячков он мне не принес. Тогда я разразилась слезами. Он вышел из дома и поехал на заправку. А я разрыдалась еще горше, решив, что он бросает меня — мол, у женушки крыша поехала. Вернувшись, он застал меня все еще рыдающей в душе. Я вылезла из него, съела своих червячков и успокоилась. © elledeeburr / Reddit

«Я беременна, и чувствую себя порой очень неуверенно. Но на мой 32-й день рождения муж так отрисовал мое фото, что я впервые ощущаю себя принцессой»

Легла спать ночью, и пришла мне в голову идея, что я не знаю, чем пахнут совы, и жутко хочу их понюхать. Дождалась выходных, и мы пошли с мужем в контактный зоопарк. Там, на мое везение, была старая слепая сова. И скажу вам честно: пахнет она невкусно — потными носками. © Елена Дубовая / VK

Когда я была беременна в первый раз, мне все время хотелось сгущенки. Муж купил здоровую коробку, в которой банок было 2 ряда. Но из-за того, что я стала быстро набирать вес, муж решил ограничить мой сгущеночный рацион и стал выдавать мне по блюдечку в день. Когда верхний ряд банок закончился, он весьма удивился: во 2-м ряду все баночки были пустыми. Ну не хватало мне блюдечка в день. © Antonina Eriksen

Работаю в роддоме. Недавно была семья, где муж настаивал на партнерских родах, а жена была против, в итоге муж получил свое. Женщина все время кричала мужу, чтобы тот не терял сознание, а тот все-таки потерял. Но и тут она не растерялась, наорала на медсестер, чтобы те принесли нашатырь из ее палаты, а затем привели мужа в чувство. В какой-то момент мне показалось, что она сейчас остановит роды, сама откачает свою вторую половинку, а затем и сама родит. Но больше всего мне понравилась ее фраза в конце всего шоу: «Так и знала, что надо было втайне от мужа рожать: меньше бы седых волосков получила». © Палата № 6 / VK