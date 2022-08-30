16 историй о собеседованиях, на которых все пошло как угодно, только не по плану

Поиски работы и прохождение собеседований довольно стрессовая деятельность даже для уверенных в своих силах людей. Все потому, что общение с потенциальным работодателем зачастую слишком непредсказуемо, а удача или провал может зависеть не столько от профессиональных качеств, сколько от маленькой оговорки или вовремя вставленной шутки.

Мы в ADME наткнулись на рассказы пользователей о собеседованиях, которые навсегда отложились у них в памяти как курьезные или возмутительные. И решили, что вам тоже было бы интересно ознакомиться с их нестандартным опытом и, возможно, вспомнить что-то из собственного.

Как-то на собеседовании состоялся диалог:

— Вы собираетесь в декрет в ближайший год?

— Нет.

— А если забеременеете?

Что, что я должна на это ответить? И главное, какого ответа от меня ждали? © Virinun / Pikabu

— Вы собираетесь в декрет в ближайший год? — Нет. — А если забеременеете? Что, что я должна на это ответить? И главное, какого ответа от меня ждали? © Virinun / Pikabu Недавно проходил собеседование в небольшом стартапе, в конце мне предложили задать вопросы. Я сказал, что для меня важно соблюдение баланса между работой и личной жизнью, поэтому хотелось бы послушать, как проходит стандартный трудовой день сотрудников. А мне в ответ сделали замечание, что довольно рискованно говорить подобные вещи на собеседовании, для большинства фирм это будет тревожным сигналом. Я ответил, что не хочу работать в таком месте. © earlysong / Reddit

Проходила собеседование на должность директора по маркетингу.

Интервьюер: «Каковы ваши амбиции?»

Я: «Хочу когда-нибудь стать графическим дизайнером».

Пауза на полсекунды, и я уже понимаю свою ошибку. Но я так отчаянно нуждалась в работе, что решила срочно добавить: «Это шутка. Конечно, я хочу быть директором по маркетингу».

Интервьюер еще некоторое время разглядывал меня и в итоге велел подождать снаружи. Но я уже поняла, что меня не возьмут. © Mandy Lilac / Quora

На собеседовании задали вопрос: «Какова самая низкая зарплата, за которую вы согласились бы работать? Абсолютный минимум, с которым вы могли бы смириться?» Какой «хороший» способ заставить потенциального сотрудника почувствовать, что его ценят. © lizztastic_chick / Reddit

После небольшого знакомства интервьюер начал рассказывать мне о проекте, над которым предстоит работать потенциальному новому сотруднику. Я слушал его с большим интересом, безупречно ответил на технические вопросы. Было видно, что он впечатлен моими знаниями. Даже начал спрашивать, когда я готов приступить и каковы мои ожидания от работы. В конце, как водится, он предложил задать вопросы. Я сказал: «У меня не вопрос, а предложение», — и указал на некоторые недостатки проекта, мол, можно и лучше. В итоге через неделю я получил письмо с отказом. © Raja Sen / Quora

3-й курс моего бравого учения на программиста... В универ пришли представители одной из крупных сельхозкомпаний, звали на работу. Совершенно не программирование, но на тот момент мне было все равно. Дошло дело до собеседований. Первое, с эйчаром, почти не помню, а потом было с начальником отдела.

— С сельским хозяйством знаком?

— Практически нет.

— Ну рожь от пшеницы отличить сможешь?

— Рожь от пшеницы не факт, но огурец от помидора — с легкостью!

Поугорали оба, отправил оформляться. © VityaDuplet / Pikabu

— Кем вы видите себя через 5 лет?

— Менеджером в вашей организации.

— Была ли у вас идея основать собственную компанию?

— Нет.

— Почему?

— Ненавижу управлять людьми.

На работу не приняли. © Anonymous / Quora

— Менеджером в вашей организации. — Была ли у вас идея основать собственную компанию? — Нет. — Почему? — Ненавижу управлять людьми. На работу не приняли. © Anonymous / Quora Пришла устраиваться дизайнером в приличную контору. Навыки-умения-портфолио уже просмотрели, собеседование вел начальник отдела.

— А вот если есть полторы тысячи одинаковых картинок, у всех нужно изменить размер, вставить точки по углам и добавить одну и ту же надпись, сколько времени на это уйдет?

— Ну, минут 5. Написать скрипт и нажать кнопку запуска.

— Слишком быстро, будут вопросы.

— Так я кофе пить пойду.

Работала там 10 лет. © ***Fox / Pikabu

— А вот если есть полторы тысячи одинаковых картинок, у всех нужно изменить размер, вставить точки по углам и добавить одну и ту же надпись, сколько времени на это уйдет? — Ну, минут 5. Написать скрипт и нажать кнопку запуска. — Слишком быстро, будут вопросы. — Так я кофе пить пойду. Работала там 10 лет. © ***Fox / Pikabu Пару лет назад проходила онлайн-собеседование. Общалась с региональным менеджером, все вроде было нормально. Но в середине разговора он вдруг обмолвился, что за нами на самом деле наблюдают еще 6 сотрудников. Просто программа настроена так, чтобы я не могла видеть их и слышать. Он почему-то так гордо говорил об этом. А у меня было ощущение, словно я на свидании с парнем, который принес скрытую камеру и за нами все это время наблюдали члены его семьи. © coffeeinvenice / Reddit

Собеседование не мое, стал случайным свидетелем диалога двух специалистов на объекте заказчика. Далее слово в слово от лица техника и эйчара:

Эйчар: «Чем отличается термометр от градусника?»

Техник: «Термометр измеряет температуру, а градусник измеряет градусы».

Эйчар: «Вы приняты». © ackRodion / Pikabu

В аудитории сидит толпа потенциальных сотрудников. Схема такая, например: «Те, кто окончил только 9 классов, нам не подходят». Кто-то встает и уходит. С каждым вопросом толпа редеет. Я не ухожу. Глажу свой лысый череп и уже готовлюсь устраиваться на работу. Замечаю, что эйчары на меня уже нехорошо поглядывают. И вот нас осталось двое: я и какой-то мажор с голливудской прической. Менеджеры по персоналу:

— Еще раз напоминаем: если у вас есть судимость, то вы нам не подходите.

Неловкая пауза. И тут внезапно мажор встает и уходит. Я остаюсь один. Менеджеры «сломались» и, не зная, что делать, переглядываются. Наконец совсем юная девушка говорит дрожащим голосом:

— Мы не можем вас принять...

— Почему? Потому что я лысый и страшный?

Они переглянулись. Молчат. Короче говоря, мне стало жаль их, и я просто ушел. Внизу у входа стоял мажор.

— У меня нет судимости, — сказал он. — Просто стало очень интересно, как они тебя сольют.

— Они так и не смогли, я сам ушел.

— Красавчик! © Иль Канесс. / VK

Проходила собеседование на работу мечты. Решила попробовать, но понимала, что шансов у меня не очень много. Без опыта работы по этой специальности, недавно из декрета и, судя по всему, с первого взгляда чем-то не понравилась будущей начальнице. Тут в ее кабинет по какому-то делу заглянул начальник другого отдела, увидел меня, поздоровался как со старой знакомой, сказал, что рад видеть. Я на всякий случай в ответ поздоровалась, хотя его не знала. И начальница говорит: «Ну раз он вас знает, будем считать это рекомендацией. Ждем вас 1-го числа». С ним я редко пересекалась: сидим в разных корпусах. Когда у меня уже заканчивался испытательный срок, узнала, что он учился вместе с моей сестрой и тупо перепутал меня с ней. © Подслушано / VK

Хотела работать в одной классной компании, но там было несколько этапов собеседований и тестов. Думаю, ладно, попробую. Где-то чуть больше недели все это у меня заняло, и вот я на последнем собеседовании с генеральным директором фирмы. Он мне задает кучу вопросов, а я не выспалась, только и мечтаю, как буду дома отдыхать. И тут задают мой «любимый» вопрос: «Почему мы должны выбрать именно вас?» Я разозлилась и сама не поняла, как в ответ выпалила: «Потому что всем своим сотрудникам вы даете возможность каждую неделю посещать психолога, а мне этот специалист лишним как раз не будет». Вышла оттуда и уже даже не думала, возьмут меня или нет. Представьте мое удивление, когда вечером мне сообщили, что я принята. © Палата № 6 / VK

Прохожу собеседование на должность продавца в продуктовом магазине.

Менеджер: «Вы приняты! Можете начать сегодня?»

Я: «Э-э-э... Я пока отрабатываю на прежней работе».

Менеджер: «Вы работаете на нас всего 30 секунд, а уже ищете отговорки, чтобы уйти со смены. Ладно! Можете начать завтра». © originalchaosinabox / Reddit

Менеджер: «Вы приняты! Можете начать сегодня?» Я: «Э-э-э... Я пока отрабатываю на прежней работе». Менеджер: «Вы работаете на нас всего 30 секунд, а уже ищете отговорки, чтобы уйти со смены. Ладно! Можете начать завтра». © originalchaosinabox / Reddit За всю жизнь у меня было всего несколько собеседований, и каждый раз я совершал грубейшие ошибки. Но самым коротким было мое первое собеседование после окончания университета. Я вошел в кабинет, мужчина лет 40 из отдела кадров поздоровался, предложил сесть и сказал, просматривая мои документы: «Расскажите о себе». А я возьми да и ляпни: «Все написано в моем резюме». Он вытаращился на меня, затем усмехнулся и сказал: «Думаю, мы закончили. Приятно было познакомиться». © Uuganbayar Baasanjaw / Quora

Пришла после декрета устраиваться кассиром. Стаж 15 лет. Мне дают анкету на 5 листах более чем на 100 вопросов и просят назвать время своего рождения. Я в замешательстве переспрашиваю:

— Дату?

— Нет, время. У нас директор нумерологией занимается, он посмотрит цифры и решит, подходишь ли ты нам.

Я сказала, что позвоню маме и узнаю. Вышла на улицу, кинула анкету в мусорку и ушла. © janeshain / Pikabu