16 комментариев от людей, которые не только шутят как боги, но и жалят как пчелы

В соцсетях есть несколько типов пользователей. Одни любят просто листать ленту, читать новости, смеяться над мемами и ставить лайки. Другие в любой непонятной ситуации считают своим долгом написать остроумный комментарий.

Мы в ADME любим иногда позависать в комментариях и не можем не поделиться с вами такой ехидной подборкой.

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Jamilya Temirova , Mathilde Fox

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Наталия Громогласова , Светлана Ангел