16 комментариев от людей, которые не только шутят как боги, но и жалят как пчелы
В соцсетях есть несколько типов пользователей. Одни любят просто листать ленту, читать новости, смеяться над мемами и ставить лайки. Другие в любой непонятной ситуации считают своим долгом написать остроумный комментарий.
Мы в ADME любим иногда позависать в комментариях и не можем не поделиться с вами такой ехидной подборкой.
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А вам удавалось остро прокомментировать какой-нибудь пост в соцсетях?
AdMe/Народное творчество/16 комментариев от людей, которые не только шутят как боги, но и жалят как пчелы
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