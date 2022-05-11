16 сногсшибательных женщин, которые по утрам точно пьют смузи из молодильных яблок

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В погоне за молодостью одни тратят огромные деньги на косметологов, другие втирают в лицо дорогие кремы от морщин, третьи делают специальную гимнастику для лица и следят за питанием. Но есть везунчики, которые сорвали генетический джекпот.

Мы в AdMe.ru с легким уколом зависти рассматривали фотографии роскошных женщин, которые умудряются выглядеть моложе своих лет.



«Мне 45, я никогда ничего не делала со своим лицом»

Классно выглядишь! Готов поспорить, никто не верит, что тебе 45. © bobmur1975 / Reddit

«Мне 39, и я сияю!»

«Сегодня мой 40-й день рождения»

«Мне 33»

Выглядишь на 23. Уверена, что у тебя нет машины времени? © Divine_Aceru / Reddit

«Выгляжу неплохо для 39 лет»

«Теперь мне официально 40 лет»

«Мне недавно исполнилось 34»

«Недавно укоротила волосы на 20 см. Надеюсь, так я выгляжу моложе? Мне 40 лет»

«Мне 35. Когда купаюсь в лучах солнца, то сама себе кажусь милой»

«Через 2 недели мне исполнится 39, и мне очень нравится, как выглядит моя кожа»

«Без фильтров. Мне 38 лет и 6 месяцев»

«Я 39-летняя мама»

«Мне 34, но я так и не разобралась, как усмирить свои пушистые волосы»

«Учусь любить себя после того, как сбросила лишний вес. Мне 39»

«Мне 35, чувствую себя сегодня очаровашкой»

«Мне 44»