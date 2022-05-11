16 сногсшибательных женщин, которые по утрам точно пьют смузи из молодильных яблок
В погоне за молодостью одни тратят огромные деньги на косметологов, другие втирают в лицо дорогие кремы от морщин, третьи делают специальную гимнастику для лица и следят за питанием. Но есть везунчики, которые сорвали генетический джекпот.
Мы в AdMe.ru с легким уколом зависти рассматривали фотографии роскошных женщин, которые умудряются выглядеть моложе своих лет.
«Мне 45, я никогда ничего не делала со своим лицом»
- Классно выглядишь! Готов поспорить, никто не верит, что тебе 45. © bobmur1975 / Reddit
«Мне 39, и я сияю!»
«Сегодня мой 40-й день рождения»
«Мне 33»
- Выглядишь на 23. Уверена, что у тебя нет машины времени? © Divine_Aceru / Reddit
«Выгляжу неплохо для 39 лет»
«Теперь мне официально 40 лет»
«Мне недавно исполнилось 34»
«Недавно укоротила волосы на 20 см. Надеюсь, так я выгляжу моложе? Мне 40 лет»
«Мне 35. Когда купаюсь в лучах солнца, то сама себе кажусь милой»
«Через 2 недели мне исполнится 39, и мне очень нравится, как выглядит моя кожа»
«Без фильтров. Мне 38 лет и 6 месяцев»
«Я 39-летняя мама»
«Мне 34, но я так и не разобралась, как усмирить свои пушистые волосы»
«Учусь любить себя после того, как сбросила лишний вес. Мне 39»
«Мне 35, чувствую себя сегодня очаровашкой»
«Мне 44»
А вы выглядите на свой возраст?
Фото на превью Available-Switch5375 / Reddit, reginasalpagarova / Reddit
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