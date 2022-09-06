17 набивших оскомину модных советов, от которых многие женщины уже на стену лезть готовы

Для тех, кто хочет выглядеть модно, существует множество изданий, передач и блогов с различными рекомендациями. Нам рассказывают, что и с чем сочетать, что актуально в этом сезоне, а что устарело. Жаль, что среди дельных инструкций много безапелляционных мнений. Ведь понятно же, что, к примеру, широкий пояс не всем «сделает» талию, а зимой стоит одеваться не по моде, а по погоде.