17 набивших оскомину модных советов, от которых многие женщины уже на стену лезть готовы
Для тех, кто хочет выглядеть модно, существует множество изданий, передач и блогов с различными рекомендациями. Нам рассказывают, что и с чем сочетать, что актуально в этом сезоне, а что устарело. Жаль, что среди дельных инструкций много безапелляционных мнений. Ведь понятно же, что, к примеру, широкий пояс не всем «сделает» талию, а зимой стоит одеваться не по моде, а по погоде.
Мы в ADME понимаем тех, кого раздражают однотипные суждения людей, диктующих, кому что носить. И вместе с женщинами из нашей подборки готовы спорить с этими вредными советами.
- Многие говорят, что в моде джинсы то с высокой, то с низкой посадкой. В реальной жизни я вижу, что женщины носят те штаны, в которых им удобно и которые подходят их фигуре. Я, к примеру, никогда не надену джинсы с высокой посадкой, потому что они передавливают мне живот. © ***inga*** / Reddit
- «Когда вы достигаете определенного возраста, одежда, обувь, сумки должны уже быть дорогими». Некоторые осуждают дам в возрасте, выбирающих «быструю моду», потому что у вас, мол, уже должна быть возможность покупать себе что-то «получше». А что делать, если просто не хочется тратить суммы с несколькими ноликами на предмет одежды? Мне не близки такие ценности, и дело не в том, могу я себе позволить какую-то вещь или нет. © unknown author / Reddit
- «Если стянуть талию широким ремнем, она будет казаться тоньше». Подчеркнуть талию — отличный совет, но вот у меня с такими ремнями просто бока выпячиваются. Для меня лучший вариант — тонкие ремешки. © myshangrila / Reddit
- «Если у вас широкие бедра, носите юбку А-силуэта». Нет. В таких юбках я просто выгляжу очень низенькой. Спасибо, но я не хочу прятать свои бедра в еще большем количестве ткани. Или вообще скрывать их. © apolliana / Reddit
- Ребята, я люблю ботильоны, но терпеть не могу эту фишку, когда их носят с короткими брючками. Почему? Потому что там, где я живу, так можно носить примерно неделю в год. Это те дни, когда достаточно прохладно, чтобы носить сапожки и не выглядеть странно, и достаточно тепло, чтобы не нужно было натягивать несколько пар носков. © babyblanka / Reddit
- «Юбка-карандаш — базовый элемент гардероба». Только не моего. У меня фигура как у Ким Кардашьян — такая юбка сидит на мне как на сардельке. Мне идут струящиеся юбки, которые свободно спадают и прикрывают то, что я хочу скрыть. Идеально, если длиной они будут ниже колена. И я надену под них тяжелые ботинки. © orangecookiez / Reddit
- «Нужно подчеркивать свои достоинства». В моей фигуре нет ничего того, о чем принято говорить в таком контексте. У меня очень широкие плечи. Мне они нравятся, но если начну их подчеркивать, то превращусь в громилу. © lozzsome / Reddit
- «V-образный вырез — универсальный вариант». У меня узкие плечи, и футболки с V-образным вырезом всегда смотрятся на мне неряшливо. Если я возьму размер побольше, то она будет постоянно сползать, поменьше — сдавит грудную клетку. Так бесит, что найти обычную женскую футболку с круглым вырезом теперь проблема. © ayyitswonderwall / Reddit
- Все эти видео о «базовых вещах, которые должны быть у каждой женщины» создают впечатление, будто все на свете девушки хотят выглядеть одинаково, классически. Мне вот, например, нравится выделяться в толпе, а не просто соответствовать чьим-то представлениям о моде. © foxofthestorybooks / Reddit
- Почему, когда женщина достигает «определенного возраста», она прямо обязана стать пресной и скучной? Образ мышления «слишком стара для определенного стиля или образа» — полная чушь! У меня не должно быть длинных ногтей? Я не должна носить блестящие украшения или яркую одежду? Я не могу отрастить длинные волосы или покрасить их в веселый цвет? Да ну вас с такими советами! © DmKrispin / Reddit
- «Снимите один аксессуар перед выходом из дома». Из-за этого правила я боялась надевать даже изящные сережки одновременно с цепочкой. А потом увлеклась историей костюма. И знаете что? Леди в прошлом носили одновременно столько всего: шляпки и сумочки, украшения и кружева, а еще перчатки, зонтики, даже красивую игольницу могли с собой прихватить. В общем, теперь мне плевать на это правило. И прежде чем выйти из дома, я пойду и добавлю еще один аксессуар. © lecreusetbae / Reddit
- Мой рост — 157 см, и я пышечка. Все советуют мне носить высокие каблуки. А я не думаю, что они мне идут: на каблуках ноги не кажутся стройнее и я выгляжу как дурочка, потому что не могу на них нормально ходить. Кроме того, у меня плоскостопие, и мне крайне неудобно носить что-то, кроме балеток. А еще стилисты говорят, что с моей фигурой не стоит носить горизонтальные полоски, потому что они полнят. Недавно я купила обтягивающее полосатое платье и выгляжу в нем потрясающе. © SadAppearance1 / Reddit
- Невысокие женщины получают так много советов: не носите широкие брюки, не надевайте юбку ниже колена, вы «потеряетесь» в ярких принтах, никаких макси-платьев, никаких массивных туфель, никаких сапог до колен. Этот список бесконечен. Так вот, я невысокая. У меня короткие ноги. И я не собираюсь ничего маскировать и никого обманывать. © poshill / Reddit
- «Носите однотонный верх и низ, и вы будете выглядеть выше». Мои мама и бабушка руководствовались этим советом, а также правилом «черный стройнит» и одевались с головы до ног в темное. Вся округа знала их как странных низеньких дамочек в черном. © Ekyou / Reddit
- Все эти советы по «зимнему» стилю: модные образы с высокими каблуками, без шапок, без перчаток, с рваными джинсами и кожаными курточками. Я живу в северной стране и всегда при температуре ниже —4 °С ношу перчатки и шапочку. В таком климате толстое шерстяное пальто или парка обязательны. Вообще, какие советы по «зимнему стилю» вы можете мне дать, когда единственная не укутанная часть тела у меня зимой — это лицо? © intrepidcaribou / Reddit
- «Девушкам с широкими бедрами нельзя носить узкие брюки. Носите широкие». Спасибо, но нет. Мне не все нравится в моей фигуре, но округлые бедра и попа — определенно да. А в широких брюках я выгляжу намного массивнее, чем есть на самом деле. Так что я буду продолжать красоваться в своих узких штанишках. © JrCrazyCatLady / Reddit
- Мода на многослойность меня поражает. Там, где я живу, рубашку с длинным рукавом под футболкой можно носить недели 4 в году. В большинстве случаев мы даже на кофточке с коротким рукавом пару кнопок расстегнем. Недавно я была на летнем музыкальном фестивале. Жара стояла градусов 40. Все музыканты были в своих модных многослойных прикидах, и все они выглядели так, будто сейчас сварятся. © gggggrrrrrrrrr / Reddit
А вам какие советы модных гуру уже набили оскомину?
Фото на превью Marko Milivojevic / Pixnio, Marko Milivojevic / Pixnio
AdMe/Народное творчество/17 набивших оскомину модных советов, от которых многие женщины уже на стену лезть готовы
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