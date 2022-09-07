18 человек, которые нашли себе мебель на века, и теперь им не нужно бродить часами по магазинам в поисках новой

Наверное, практически у каждого человека есть история о том, как сломался совсем недавно купленный стул. Оттого еще ценнее становятся те предметы мебели, которые сделаны десятилетия назад и при этом продолжают исправно служить своим хозяевам. Порой им требуются небольшие изменения, например отшлифовать древесину, перекрасить что-то. Но иногда они выглядят идеально, несмотря на свой солидный возраст.

Мы в ADME сами очень любим антикварную мебель и находим свою прелесть в креслах из других эпох и очаровательных шкафчиках. Поэтому не смогли пройти мимо таких фотографий.

«Этот диван сильно испачкался, и его невозможно было почистить. Поэтому вот что я решил сделать»

«Наконец-то закончили реставрацию этого стола»

«Да, этому креслу уже лет 60. Но это и неважно, ведь я собираюсь сидеть на нем еще лет 40»

«Я рассматриваю это кресло как инвестицию. Думаю, при должном уходе оно будет расти в цене с каждым годом, потому что это кресло Хубера, культового дизайнера мебели середины XX века».

«Недавно обнаружил это кресло-качалку на барахолке. Это же настоящее сокровище!»

«Мне удалось вернуть к жизни этот древний шкафчик»

«Я нашел на распродаже старый ящик для карточек. Отшлифовать, покрасить, приделать пару ножек — и вот что получилось. Просто восторг»

«Поверить не могу, что нашла это совершенно потрясающее кресло из 1970-х по дешевке»

«Обработал кожу на сиденье и заново собрал это винтажное кресло»

«Я оформил комнату антикварными зеркалами и, самое главное, винтажным диваном из 1960-х»

«Считаю, что мой домашний офис с винтажной мебелью выглядит просто потрясающе. Обожаю теплую цветовую палитру»

Выглядит совсем как фото из журнала тех времен! © PettyHazard / Reddit

«У моего старого шкафа отвалилась передняя панель. Поэтому я решила починить все таким образом»

Это просто супер! Надеюсь, когда-нибудь мой шкаф тоже сломается и я починю его так же. © screamorama / Reddit

Сюда так и хочется положить стопку журналов

«Я добыл себе это кресло для отдыха в датском стиле»

Ох, оно совершенно ужасно. Тебе следует избавиться от него. Я готов забрать его себе сейчас же. © ScrappyCoc0o0 / Reddit

«Я возил это кресло с собой при каждом переезде. Просто не могу избавиться от него»

«Ох уж этот кубизм 60-х. Обожаю!»

«Это просто идеальный стул! Он достаточно твердый и в точности подходит для моей фигуры»

«Я решил придать огонька старому комоду»

«Это сухая мойка 1800-х. Я только что закончил ее реставрировать»